Булочка с маком
Булочка с маком
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:49

Отказалась от пергаментной бумаги — нашла безопасную альтернативу, которая работает лучше

PFAS в пергаментной бумаге могут нанести вред здоровью — BUND

Пергаментная бумага — это незаменимый атрибут для многих любителей выпечки. Она облегчает процесс, предотвращая пригорание теста и значительно упрощая уборку после готовки. Однако мало кто задумывается о том, что при высоких температурах пергаментная бумага может выделять вредные химические вещества, которые могут попасть как в воздух, так и в пищу. Недавние исследования показали, что эти вещества могут представлять угрозу здоровью. Почему стоит быть осторожным при использовании пергаментной бумаги, как избежать рисков и какие альтернативы можно применить, читайте далее. Об этом сообщает экологическая организация BUND.

PFAS в пергаментной бумаге: что это и почему это опасно?

Пер- и полифторированные алкильные вещества (PFAS), известные как "вечные химикаты", активно используются в производстве пергаментной бумаги благодаря их уникальным свойствам. Эти вещества обладают водо- и жироотталкивающими качествами, что делает их идеальными для упаковки пищи и использования в качестве основы для выпечки. Однако как бы полезны они ни были с точки зрения удобства, PFAS имеют серьезные недостатки с точки зрения экологии и здоровья человека.

Один из основных проблемных аспектов PFAS заключается в их стойкости. Эти вещества не разлагаются в природе, что делает их чрезвычайно стойкими в окружающей среде. Они могут накапливаться в организме человека и животных, а также загрязнять водоемы. Это создает долгосрочную угрозу для экологии и здоровья. Исследования показали, что PFAS могут быть обнаружены в крови большинства людей, что свидетельствует о широком распространении этих веществ.

В контексте пергаментной бумаги PFAS используются для того, чтобы сделать материал водо- и жироустойчивым. Это особенно важно в процессе выпечки, где высокая температура может привести к проникновению жиров и влаги в бумагу, что нарушит её функциональность. Однако при нагревании, особенно при температурах свыше 220°C, PFAS начинают испаряться. Эти испарения могут попадать в воздух и, соответственно, в пищу, что представляет угрозу для здоровья.

Почему PFAS опасны для здоровья?

PFAS обладают рядом опасных свойств. Несмотря на то, что они могут быть безопасными при низких температурах, при нагревании они выделяют токсичные пары, которые могут быть опасны при вдыхании. При попадании этих химикатов в организм через пищу или воздух могут возникнуть следующие проблемы:

  • Нарушение гормонального фона. PFAS могут вмешиваться в работу эндокринной системы, что ведет к нарушению гормонального баланса, особенно у женщин и детей.

  • Проблемы с иммунной системой. Эти вещества могут ослабить иммунный ответ организма, что делает его более уязвимым к инфекциям и заболеваниям.

  • Проблемы с печенью и почками. Долгосрочное воздействие PFAS может привести к повреждениям печени и почек.

  • Увеличение риска развития рака. Исследования показали, что длительное воздействие PFAS может повысить риск развития различных видов рака, включая рак печени и почек.

На фоне этих опасений использование пергаментной бумаги, содержащей PFAS, становится весьма спорным, особенно при высоких температурах, когда химические вещества начинают испаряться.

Как избежать рисков при использовании пергаментной бумаги?

Для того чтобы минимизировать возможные риски, важно следовать ряду рекомендаций по безопасному использованию пергаментной бумаги. Экологическая организация BUND и другие эксперты по безопасности пищевых продуктов предлагают следующие советы:

  1. Не размещайте пергаментную бумагу слишком близко к элементам обогрева в духовке. Это поможет избежать перегрева и минимизировать выделение токсичных веществ.

  2. Не используйте пергаментную бумагу при температурах выше 220°C. Согласно исследованиям, это оптимальная температура для безопасного использования пергаментной бумаги без значительного выделения вредных химикатов.

  3. Используйте пергаментную бумагу только в качестве дополнительного слоя для предотвращения прилипании пищи к посуде. Например, для выпечки печенья или пирогов бумага может быть полезной для упрощения уборки, но при этом важно соблюдать осторожность и не перегревать её.

  4. Отказаться от пергаментной бумаги вовсе. Этот вариант является наиболее безопасным. Вместо использования бумаги для выпечки можно применить другие методы, которые не требуют применения химических веществ.

Чем заменить пергаментную бумагу?

Если вы хотите избежать использования пергаментной бумаги, есть несколько простых и безопасных способов для выпечки:

  1. Использование масла и муки. Один из самых простых и проверенных методов — это смазать противень растительным маслом или маргарином, а затем посыпать мукой. Это поможет предотвратить прилипание теста и облегчит уборку после выпечки. Такой способ подходит для большинства рецептов, включая выпечку, требующую более низких температур.

  2. Использование панировочных сухарей или хлебных крошек. Еще один способ — это посыпать противень панировочными сухарями. Этот метод хорошо работает при выпечке печенья или пирогов, которые легко прилипают к поверхности.

  3. Использование вафельных облаток. Для некоторых типов печенья можно использовать вафельные облатки, на которые выкладываются изделия. Это избавит от необходимости использования пергаментной бумаги и при этом обеспечит легкость выпечки.

  4. Использование силиконового коврика. Это долговечная альтернатива пергаментной бумаге. Силиконовый коврик можно использовать многократно, и он не выделяет токсичных веществ, что делает его безопасным для здоровья.

Как правильно утилизировать использованную пергаментную бумагу?

Важно правильно утилизировать использованную пергаментную бумагу, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Вот несколько рекомендаций:

  1. Пергаментную бумагу можно использовать несколько раз, если она не сильно загрязнена. Для этого достаточно очистить её от крошек и других загрязнений с помощью влажной тряпки.

  2. Если бумага имеет темные или подгоревшие участки, её нужно выбросить в общий мусор, а не в контейнер для переработки бумаги. Это связано с тем, что PFAS, содержащиеся в бумаге, могут загрязнять процесс переработки и нарушать экологический цикл.

  3. Не стоит выбрасывать пергаментную бумагу в бумажный контейнер для переработки, если она использовалась при высоких температурах. Это поможет избежать загрязнения переработанных материалов химическими веществами.

Популярные вопросы о пергаментной бумаге и её использовании

  1. Что такое PFAS и почему они опасны в пергаментной бумаге?
    PFAS — это химические вещества, которые часто используют в пергаментной бумаге благодаря их водо- и жироотталкивающим свойствам. При высоких температурах они могут испаряться, попадая в пищу или воздух, что представляет опасность для здоровья.

  2. Можно ли использовать пергаментную бумагу при высокой температуре?
    Рекомендуется не использовать пергаментную бумагу при температуре выше 220°C и избегать её расположения близко к нагревательным элементам духовки.

  3. Как правильно утилизировать пергаментную бумагу после использования?
    Пергаментную бумагу можно использовать несколько раз, но если она сильно загрязнена или имеет подгоревшие участки, её нужно выбросить в общий мусор, чтобы избежать загрязнения переработки бумаги PFAS.

