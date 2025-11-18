Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Разговор разных культур
Разговор разных культур
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 23:09

Тейлор Свифт и слово года: почему миллионы людей влюбляются в экранные истории

Кембриджский словарь назвал словом года "парасоциальный"

Последние несколько лет мы живём в мире, где границы между реальными отношениями и чувствами к людям с экрана размываются быстрее, чем появляются новые соцсети. Слово "парасоциальный", выбранное Кембриджским словарём в 2025 году, стало своеобразным символом этого перехода. Фанаты переживают взлёты и падения кумиров так, будто знакомы с ними лично, а пользователи делятся с ИИ интимными историями, словно со старым другом. Всё это — результат новой цифровой реальности, в которой эмоции и технологии давно стали партнёрами.

"Парасоциальный отражает дух времени 2025 года. То, что было академическим термином, стало мейнстримом. Миллионы вовлечены в такие отношения, а остальные просто заинтригованы их ростом", — сказал из Кембриджского словаря Колин Макинтош.

Парасоциальные связи: от фанатов до пользователей ИИ

Пример, который лучше всего иллюстрирует масштаб явления, — Тейлор Свифт. Благодаря её откровенным композициям поклонники будто становятся частью личных историй певицы. Когда в сети обсуждали её помолвку с Трэвисом Келси, эмоции фанатов звезды хлынули в соцсети с такой силой, что это сравнимо с реакцией на жизненные события близкого человека. Подкасты, стримы, голосовые сообщения в платформах вроде TikTok — всё создаёт эффект присутствия, где звезда будто сидит рядом.

К похожему типу связей люди приходят и с ИИ-ботами. Пользователи нередко признаются, что воспринимают ChatGPT и подобные сервисы как собеседников, способных выслушать и поддержать. Иногда эта вовлечённость становится слишком глубокой, напоминая о зависимости от соцсетей или сериалов.

Неудивительно, что всплески поисковых запросов по терминологии случались после выхода популярных проектов, вроде "Этим летом я стала красивой", где фанаты делились на команды любимых персонажей и столь же бурно переживали за их судьбу.

Таблица "Сравнение"

Тип связи Характер взаимодействия Основные триггеры вовлечённости
Со звёздами Эмоциональное сопереживание Музыка, сериалы, соцсети
С блогерами Иллюзия "знакомства" Личные истории, лайв-контент
С ИИ Имитация диалога Поддержка, отсутствие осуждения

Советы шаг за шагом: как управлять парасоциальной вовлечённостью

  1. Оценивать свои эмоции — помогает дневник настроений или приложения-трекеры.

  2. Минимизировать потребление контента перед сном, чтобы не усиливать эмоциональную нагрузку.

  3. Использовать "цифровую гигиену": таймеры экранного времени, напоминания о перерывах.

  4. Разбавлять интернет-активность офлайн-практиками: спорт, хобби, кулинария (например, эксперименты с блендером или выбором полезных масел).

  5. Подписываться на авторов разного формата, чтобы не формировать зависимость от одного источника эмоций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: бесконтрольный просмотр фан-контента.
    Последствие: эмоциональное истощение.
    Альтернатива: использовать приложения для планирования времени (Forest, Any. do).

  2. Ошибка: ночное общение с ИИ как замена сну.
    Последствие: нарушение режима.
    Альтернатива: установить лимиты и использовать умные будильники.

  3. Ошибка: замена реального общения интеракцией с блогерами.
    Последствие: снижение социальных навыков.
    Альтернатива: офлайн-клубы по интересам, спортивные секции.

А что если…

А что если парасоциальная связь — это не слабость, а форма эмоциональной тренировки? Многие психологи рассматривают такие отношения как способ безопасно проживать чувства, прежде чем человек решается на реальные социальные шаги.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Помогают справиться со стрессом Риск эмоциональной зависимости
Дают ощущение поддержки Формируют искажённое восприятие близости
Расширяют культурный опыт Могут мешать реальным отношениям

FAQ

Как выбрать здоровый формат взаимодействия со звёздами?
Ставьте лимит на потребление контента и ориентируйтесь на собственное эмоциональное состояние.

Сколько стоит цифровая гигиена?
Большинство полезных инструментов бесплатны: таймеры, ограничения экрана, трекеры сна.

Что лучше — интеракция с ИИ или просмотр блогеров?
Оба варианта имеют плюсы, но важно соблюдать баланс и понимать, что они не заменяют реального общения.

Мифы и правда

Миф: парасоциальные отношения — это зависимость.
Правда: зависимость возможна, но сами по себе такие связи нейтральны.

Миф: парасоциальность свойственна только подросткам.
Правда: вовлечены люди всех возрастов.

Миф: ИИ создаёт ложную дружбу.
Правда: ИИ лишь отражает запрос пользователя и не формирует эмоций самостоятельно.

Сон и психология

Перенасыщение эмоциями из фан-контента может мешать качественному сну: мозг продолжает "переваривать" события, как если бы они были реальными. Решение — режим тишины за час до сна, релаксационные техники или аудиопрограммы.

