Челюсть вымершего «Щелкунчика»
© nature.com by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 16:37

Эфиопия переписала маршруты древних людей: находка 2,6 млн лет ломает привычную географию Paranthropus

Находка из Эфиопии заставляет по-новому взглянуть на то, как расселялись наши далёкие родственники в раннем плейстоцене. Фрагменты нижней челюсти возрастом 2,6 миллиона лет обнаружили в месте, где раньше Paranthropus не находили вовсе, и это ломает привычную карту его распространения. Теперь ясно, что "робустные" гоминины могли заходить значительно севернее, чем считалось десятилетиями. Об этом сообщает журнал Nature, где 21 января опубликовано исследование.

Челюсть "Щелкунчика" нашлась на севере, где её не ждали

Окаменелость, обозначенная как MLP-3000, нашли в январе 2019 года на участке Милле-Логья в регионе Афар на северо-востоке Эфиопии. Возраст находки оценивают примерно в 2,6 миллиона лет. Главное удивление в географии: челюсть относят к роду Paranthropus и подчёркивают, что она лежала более чем в 1000 километрах севернее любых прежних находок этого рода.

Отсутствие Paranthropus в Афаре долго считали показательной загадкой: в этом регионе уже подняли из земли "сотни окаменелостей, представляющих более десятка видов" гомининов, и многие специалисты делали вывод, что "род просто никогда не заходил так далеко на север."

Что это за Paranthropus и почему его называют "робустным"

Paranthropus объединяет три вида — P. robustus, P. boisei и P. aethiopicus. Их отличают массивные челюсти и крупные зубы, из-за чего один из черепов в популярной культуре получил прозвище "Щелкунчик". В тексте исследования напоминают и временные рамки: эти гоминины жили примерно от 2,8 до 1,4 миллиона лет назад, а признаки прямохождения у "робустных" форм отмечают примерно с 2,7 миллиона лет назад.

Новая челюсть по строению зубов и костей похожа на представителей Paranthropus, хотя один из видов — P. aethiopicus — ранее был известен по находкам на юге Эфиопии. Теперь к "карте" добавляется Афар, который считался территорией других линий.

Почему открытие важно для картины эволюции

Авторы предлагают пересмотреть представления о гибкости рода. Они пишут, что "Открытие Paranthropus в Афаре даёт критически важную новую информацию", и допускают, что эти гоминины могли использовать разные среды и расселяться шире — подобно Australopithecus и раннему Homo. Такая трактовка косвенно намекает: рацион и экологическая пластичность Paranthropus могли быть разнообразнее, чем предполагает стереотип о "сверхжёсткой" пище.

Находка также расширяет список родов, одновременно присутствовавших в Афаре в интервале примерно 2,8-2,5 миллиона лет назад: помимо австралопитеков и ранних представителей Homo, добавляется Paranthropus. Вопрос о том, пересекались ли эти группы напрямую, остаётся открытым, но само соседство подчёркивает, насколько многолюдной была эволюционная сцена в Африке задолго до появления единственного современного вида человека.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

