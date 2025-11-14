Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Живые эмоции смех
Живые эмоции смех
© https://unsplash.com by Brooke Cagle is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована вчера в 23:55

Отношения становились напряжёнными — пока не попробовали тихий вечер бок о бок

Параллельная игра улучшает чувство безопасности, поясняет Дамона Хоффман

Современные пары всё чаще находят комфорт в спокойствии. Вместо бесконечных разговоров и грандиозных свиданий они просто… делают свои дела рядом. Один готовит, другой читает или рисует — без напряжения, без потребности постоянно говорить. Такое времяпрепровождение получило название "параллельная игра", и эксперты считают, что именно оно помогает отношениям становиться крепче и зрелее.

"Параллельная игра — это когда два человека делают разные вещи вместе в одном пространстве, оставаясь эмоционально связаны", — сказала терапевт Моника Линн.

Эта концепция пришла из детской психологии, где малыши играют бок о бок, не взаимодействуя напрямую. В контексте взрослых отношений это — выражение доверия и внутреннего спокойствия.

Как выглядит параллельная игра

Партнёры сидят рядом, но заняты каждый своим делом: кто-то печёт пирог, а другой работает над проектом. Нет неловкости, нет тишины, требующей заполнения. Это осознанное сосуществование, где каждому комфортно быть самим собой рядом с любимым человеком.

"Это показывает, что вы умеете ценить как близость, так и независимость", — отметил эксперт по отношениям Адам Коэн-Аслей.

Такое взаимодействие — признак эмоциональной зрелости. Парам не нужно постоянное внимание, чтобы чувствовать любовь и связь. Они просто знают: даже в молчании они вместе.

Почему это работает

С научной точки зрения, физическая близость с любимым человеком повышает уровень окситоцина — гормона, который создаёт ощущение безопасности и доверия. Поэтому даже молчаливое соседство укрепляет связь между партнёрами.

"Настоящая связь строится не на постоянном взаимодействии, а на умении удовлетворять потребности индивидуально и вместе", — подчеркнула психолог Тайс Гибсон.

Основные преимущества параллельной игры:

  1. Укрепляет эмоциональную устойчивость. Партнёры учатся быть вместе без зависимости.
  2. Сохраняет личные интересы. Никто не вынужден жертвовать своими хобби ради другого.
  3. Снижает стресс. Совместное спокойствие расслабляет сильнее, чем шумные активности.
  4. Повышает доверие. Партнёр не требует постоянного подтверждения любви.
  5. Помогает избегать конфликтов. Меньше давления, больше гармонии.

"Любовь не всегда громкая. Иногда она проявляется в том, что вы просто рядом, в тишине", — сказала тренер по свиданиям Дамона Хоффман.

Сравнение форм совместного времени

Формат

Особенности

Влияние на отношения

Активные свидания

Энергия, эмоции, впечатления

Повышают страсть, но могут утомлять

Совместная работа

Цели и результаты

Укрепляют командный дух

Параллельная игра

Спокойствие, автономия

Углубляет доверие и зрелость

Когда параллельная игра помогает

  • После долгого рабочего дня, когда нужно просто "быть рядом".
  • В отношениях, где партнёры имеют разные интересы.
  • Для восстановления баланса после конфликта.
  • При необходимости эмоциональной перезагрузки.

"Это способ оставаться рядом без усталости от постоянного общения", — объяснил Адам Коэн-Аслей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что тишина — это отчуждение.
    Последствие: рост недоверия и тревоги.
    Альтернатива: проговаривать, что вы просто хотите провести время спокойно, но рядом.
  • Ошибка: превращать параллельную игру в постоянную модель общения.
    Последствие: риск эмоционального отдаления.
    Альтернатива: чередовать спокойные вечера с активными свиданиями.
  • Ошибка: игнорировать потребности партнёра в разговоре.
    Последствие: ощущение одиночества в паре.
    Альтернатива: обсудить баланс между общением и тишиной.

Возможные риски

Психологи предупреждают: параллельная игра полезна только тогда, когда она не заменяет близость. Если один из партнёров чувствует себя отстранённым, это может стать тревожным сигналом.

"Иногда молчание становится формой избегания или эмоциональной недоступности", — сказала Моника Линн.

Также не стоит использовать этот формат как способ уйти от конфликтов. Открытые разговоры — основа доверия, и без них даже тихие вечера теряют смысл.

Как внедрить параллельную игру в жизнь

  1. Оговорите намерение. Скажите партнёру: "Хочу просто побыть рядом, пока мы каждый занимаемся своим делом".
  2. Создайте атмосферу. Включите мягкий плейлист, заварите чай, устройтесь удобно.
  3. Начинайте с малого. 20-30 минут достаточно, чтобы прочувствовать эффект.
  4. Обсудите ощущения. После такого вечера поделитесь, как вы себя чувствовали.
  5. Чередуйте форматы. Спокойные вечера должны сочетаться с активными моментами вместе.

"Важно не просто сосуществовать, а осознанно выбирать быть рядом", — советует коуч Джули Нгуен.

Плюсы и минусы параллельной игры

Плюсы

Минусы

Укрепляет доверие и спокойствие

Может вызвать ощущение дистанции

Поддерживает индивидуальность

Требует ясной коммуникации

Снижает стресс и давление

Не подходит для всех пар

Способствует внутренней гармонии

Может скрывать избегание проблем

FAQ

Как понять, что параллельная игра полезна для наших отношений?
Если после неё вы чувствуете спокойствие и близость — всё в порядке. Если наоборот — стоит поговорить о своих ожиданиях.

Сколько времени стоит уделять этому формату?
От 30 минут до пары часов — достаточно, чтобы перезагрузиться и сохранить контакт.

Что делать, если партнёр хочет больше общения?
Договоритесь о балансе. Один вечер можно посвятить тихим занятиям, другой — совместным делам.

Мифы и правда

  • Миф: молчание — враг близости.
    Правда: в здоровых отношениях оно может быть источником доверия.
  • Миф: если вы не разговариваете, вы отдаляетесь.
    Правда: иногда именно спокойствие укрепляет эмоциональную связь.
  • Миф: параллельная игра скучна.
    Правда: она помогает вернуть ощущение комфорта и тепла в повседневности.

А что если…

Что, если параллельная игра станет привычкой? Это не страшно, пока остаются моменты активного взаимодействия: прогулки, совместное приготовление еды, общие проекты. Главное — помнить, что тишина должна быть осознанной, а не вынужденной.

"Когда пары могут делить пространство и легко возвращаться друг к другу, это знак настоящей безопасности", — подчеркнула Эйприл Дэвис.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джули Руссак: ниацинамид и витамин C укрепляют кожный барьер и выравнивают тон вчера в 23:18
Добавила в уход антиоксиданты — и через месяц кожа будто после отпуска

Антиоксиданты — не просто модное слово. Эти вещества могут реально укрепить кожу, защитить её от старения и придать здоровое сияние. Рассказываем, какие из них действительно работают.

Читать полностью » Дерматолог Нада Эльбулук: аллергия на косметику может появиться внезапно вчера в 22:44
Один компонент в косметике может вызвать аллергию даже спустя годы — проверь, нет ли его у тебя

Как распознать аллергию на лице, быстро снять воспаление и вернуть коже спокойствие — советы дерматологов и правила безопасного ухода.

Читать полностью » Раннее лечение СПКЯ предотвращает осложнения, подчеркивает Кристал Томас-Уайт вчера в 22:31
Менструации стали редкими: списывала всё на усталость, пока один признак не открыл глаза

СПКЯ затрагивает миллионы женщин и терпеливо сообщает о себе. Узнайте, какие 9 тревожных симптомов могут указать на это опасное состояние.

Читать полностью » Мару Вайнштейн Велес: глубокие воспаления на подбородке могут быть признаком СПКЯ вчера в 22:14
Думала, что прыщи от сладкого — оказалось, всё из-за этого утреннего ритуала

Высыпание на подбородке может появиться внезапно, даже у тех, кто редко сталкивается с акне. Что скрывается за этой зоной и как вернуть коже спокойствие — рассказываем с опорой на мнение дерматологов.

Читать полностью » Черная фасоль укрепляет волосы, отмечает дерматолог Сон Ха Юн вчера в 21:37
Добавила ложку этой фасоли в ужин — волосы стали крепче уже через пару недель

Корейская кухня скрывает секрет густых волос и сияющей кожи — супербобовую черную фасоль. Узнайте, как она укрепляет организм и как вкусно её готовить.

Читать полностью » Ранняя менструация повышает риск диабета отмечает эпидемиолог Холли Харрис вчера в 20:13
Рацион девочки сместился к фастфуду — и гормоны ответили неожиданным образом

Исследования показывают, что возраст начала менархе связан с рисками хронических заболеваний. Питание играет ключевую роль в этом процессе.

Читать полностью » Семечки подсолнечника обеспечивают омега-жиры, отмечают диетологи вчера в 19:05
Добавила горсть семечек в салат — и уровень полезных жиров вырос мгновенно

Вы открыли секрет, что жиры – это ваши друзья? Узнайте о 7 продуктах с полезными жирами, которые поддерживают здоровье и улучшают настроение.

Читать полностью » Нехватка белка тормозит снижение веса — спортивные диетологи вчера в 18:51
Вес стоял на месте месяцами — пока я не узнала, что один скрытый дефицит всё это время тормозил похудение

Дефициты витаминов и минералов могут замедлять снижение веса даже при правильной диете. Узнайте, какие нутриенты помогают контролировать аппетит и поддерживать метаболизм.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области
Культура и шоу-бизнес
Sony Pictures анонсировала фильм о коллекционных фигурках Labubu — The Hollywood Reporter
Туризм
Схевенинген — популярный пляж для семейного отдыха в Нидерландах — тревел-блогер
Еда
Салат Рождественский венок создаёт эффектную праздничную подачу — кулинары
Красота и здоровье
Дерматоонколог Дэвид Полски назвал главный признак меланомы — быстрое изменение родинки
Садоводство
5 методов хранения лука, которые помогут сохранить его свежим до 9 месяцев
Еда
Шеф Дмитрий Гусев: ферментация делает простые продукты сложнее и вкуснее
Туризм
Жизнь в России глазами американца: как суровый холод и горячий борщ стали его любимыми моментами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet