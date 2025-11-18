Новый сбор меняет правила игры: какие авто из Китая дешевле и не проигрывают

Новый утилизационный сбор, который вступает в силу 1 декабря 2025 года, окажет ощутимое влияние на российский рынок автомобилей. Наибольшие изменения коснутся импорта автомобилей премиум-класса, особенно моделей европейских марок с мощными моторами. В первую очередь это затронет параллельный рынок, на котором сейчас активно продаются автомобили из-за рубежа. Вводимый налог повлияет на стоимость таких машин, делая их покупку гораздо дороже. Но есть и позитивная сторона: автолюбители, желающие приобрести премиальные европейские автомобили, могут воспользоваться альтернативой в виде машин, собранных в Китае. Эти автомобили смогут пройти через льготный утилизационный сбор, если их мощность не превышает 160 л. с. Таким образом, у российских покупателей остается шанс приобрести премиальную машину европейской марки с выгодой.

Какие автомобили из Китая подойдут под льготный сбор?

На данный момент многие популярные премиальные автомобили, производимые в Европе, имеют свои китайские аналоги. Эти машины могут немного отличаться по дизайну и комплектации, но зато они подойдут под льготный утилизационный сбор. Рассмотрим некоторые из них, которые могут быть интересны российским покупателям.

Audi A3L: Комфорт и стиль по доступной цене

Audi A3L — это удлиненная версия популярного седана, выпускаемая на китайских заводах FAW-Volkswagen. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., что позволяет ему попасть под льготный утилизационный сбор в России. Седан имеет стильный дизайн и предлагает высокий уровень комфорта, включая камеры заднего вида, парктроники и систему адаптивного круиз-контроля. В настоящее время он доступен в российских автосалонах за 4,8 млн рублей.

Audi A4L: Седан с комфортом для дальних поездок

Audi A4L — это еще один седан с китайской сборкой, который будет доступен российским покупателям в 2025 году. Этот автомобиль оборудован 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л. с., что позволяет ему выгодно попасть под новый утилизационный сбор. В России такой седан можно приобрести примерно за 5 миллионов рублей. Впрочем, стоит отметить, что автомобили с более мощными двигателями (190 л. с.) также можно найти на российском рынке, однако после 1 декабря их стоимость может значительно вырасти.

Audi Q2L: Кроссовер с выгодой

Если вы ищете премиальный кроссовер, который будет доступен по цене, после введения нового утилизационного сбора, можно обратить внимание на Audi Q2L. Эта модель также выпускается в Китае, и ее мощность составляет 160 л. с. В московских автосалонах цена на этот кроссовер колеблется около 4,6 млн рублей. На фоне повышения цен на другие автомобили, Audi Q2L сохраняет свою доступность.

BMW 220L Gran Coupe: Спортивная динамика с китайским акцентом

BMW 2-Series, выпускаемый для китайского рынка, отличается от своего европейского аналога увеличенными размерами и иной конструкцией. Модель оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 156 л. с. и имеет особенности дизайна, включая измененную панорамную крышу. В Китае стоимость этого седана стартует от 259 900 юаней, что эквивалентно примерно 3 миллионам рублей. Ожидается, что после 1 декабря этот автомобиль может появиться в российских автосалонах, и его цена будет гораздо выше, чем в Китае.

BMW X1: Более просторная версия

BMW X1 с китайской сборкой представляет собой удлиненную версию популярного кроссовера. В отличие от европейских моделей, китайская версия имеет большую колесную базу, что позволяет улучшить комфорт на задних сиденьях. Этот автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 140 л. с. и будет стоить около 3,6 миллионов рублей в Китае. В России такие автомобили начнут поступать в продажу после введения нового утилизационного сбора.

Mercedes-Benz A-Class 180L: Стильный седан с удобством

Mercedes-Benz A-Class 180L — это удлиненная версия популярного немецкого седана, доступная на китайском рынке. В России такую модель можно найти за цену около 4 миллионов рублей, а в Китае ее стоимость составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Машина оснащена 1,3-литровым двигателем мощностью 136 л. с., что дает ей право на льготный сбор. Для автолюбителей, желающих приобрести компактный, но стильный автомобиль, это отличное решение.

Mercedes-Benz GLA и GLB: Потенциальные новинки

Еще одна интересная модель из Китая — Mercedes-Benz GLA. Этот кроссовер может поступить в Россию в 2026 году. В отличие от BMW X1, Mercedes-Benz GLA пока не представлен на нашем рынке. В Китае его базовая версия стоит около 3,4 миллиона рублей. Однако в России эта модель, вероятно, будет стоить значительно дороже.

Другим интересным кроссовером является Mercedes-Benz GLB, который также производится в Китае. В 2024 году этот автомобиль привозился по схеме параллельного импорта, и его стоимость начиналась от 7 миллионов рублей. В 2025 году модели этой серии должны вновь поступить в российские автосалоны.

Советы покупателям: Как выбрать подходящий автомобиль

После введения нового утилизационного сбора покупателям стоит обратить внимание на автомобили, производимые в Китае. Для того чтобы сделать правильный выбор, важно учитывать несколько факторов:

Оцените мощность двигателя — она должна быть не более 160 л. с. для того, чтобы автомобиль попал под льготный сбор. Сравните цены на китайские и европейские автомобили, чтобы понять, что выгоднее приобрести. Проконсультируйтесь с дилерами, чтобы узнать, когда машины будут доступны в вашем регионе и как можно заказать их с доставкой.

