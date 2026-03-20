Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Mazda CX-5 2026
© mazdausa by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:45

Двойной рывок вопреки запретам: легендарные иномарки заполняют гаражи россиян необычным путём

Зимой 2026-го, когда снег хрустит под ногами, а в гаражах пахнет свежим маслом, народ ринулся за машинами, которых вроде как нет в продаже. Знакомый в прошлом месяце позвонил ни свет ни заря: взял Mazda CX-5 по параллельке, курс доллара сыграл в плюс, а то бы ждал неизвестно чего. За январь-февраль россияне расхватали 24,4 тысячи таких авто — в 2,5 раза больше, чем год назад. Ажиотаж бьет рекорды, и все спешат, пока дверь не захлопнули.

"Рост продаж по параллельному импорту объясняется не только деньгами, но и психологией: мозг цепляется за знакомые формы и надежность, как в антропологии стада. Курс валют снижает цену, а страх упустить толкает на импульс — это биохимия адреналина в действии. Mazda и Toyota лидируют, потому что их двигатели до 160 сил обходят утильсбор, делая модель выгодной. Но скоро акцент сместится на полноприводные варианты с сервисом."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Всплеск продаж

Российский рынок в начале 2026 года взорвался цифрами: 24,4 тысячи машин глобальных брендов ушли покупателям за два месяца. Это рывок в 2,5 раза против прошлого года, и участники рынка почесывают затылки. Параллельный импорт оживили спрос на тех, кто уехал официально.

Физика цен здесь проста: курс доллара и юаня упал, машины стали ближе к карману. Покупатели видят в этом шанс на проверенную технику, где металл и пластик не подводят сразу. А антропология добавляет: привычка к бренду сидит глубоко, как инстинкт.

Но не все гладко — японское качество иногда требует сервиса раньше срока. Владельцы отмечают, что узлы изнашиваются быстрее ожиданий.

Эксперты подчеркивают динамику: спрос отложенный выплескивается сейчас, пока параллелька работает.

Лидеры спроса

Mazda CX-5 возглавила список — каждый пятый взял ее. Двигатель до 160 сил снижает утильсбор, цена падает, модель бьет в цель. За ней Toyota RAV4, Toyota Highlander, Skoda Superb и Kia Seltos — классика, которую знают все.

Выбор логичен: эти кроссоверы и лифты проверены годами на наших дорогах. Физика подвески и клиренса подходит под ямы и снег, не подводит в грязи. Биохимия металла здесь на высоте — коррозия не жрет кузов за сезон.

Но сравни с китайскими кроссоверами: те требуют внимания после сотни тысяч. Россияне пока голосуют ногами за старых фаворитов.

Рейтинг отражает тренд: компактные кроссоверы лидируют по универсальности.

Что ждет рынок

Сергей Афонин прогнозирует стабилизацию после насыщения спроса. Утильсбор вырастет, ставка ключевая ударит по кредитам, китайцы и россияне подвинут параллельку. Биохимия топлива и масла покажет, кто выстоит дольше.

Сервис станет решающим: плохое топливо добьет импорт без поддержки. Полноприводные версии уцелеют, остальные уйдут в тень.

Изменения в страховках добавят хлопот. Рынок балансирует на грани.

"Параллельный импорт — это физика рынка: давление спроса создает турбулентность, но гравитация надежности тянет к проверенным моделям. Безопасность Mazda и Toyota в обзорах на высоте, подвеска держит удары физики дорог. Ностальгия — антропологический фактор, но риски сервиса реальны, особенно с топливом. Скоро китайцы перехватят по цене и запчастям."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Почему Mazda CX-5 лидирует?
Двигатель до 160 сил снижает утильсбор, цена выгодная, бренд знакомый. Покупатели берут за баланс комфорта и проходимости.

Закроют ли параллельный импорт?
Пока нет сигналов, но индексация сборов и ставка давят. Спрос может угаснуть сам.

Что с сервисом для таких машин?
Зависит от региона, запчасти есть, но цены растут. Китайцы догоняют по поддержке.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet