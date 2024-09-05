Паралимпиец сделал предложение девушке после финиша

Итальянский бегун Алессандро Оссола сделал своей возлюбленной предложение выйти за него замуж сразу после финиша на Паралимпийских играх в Париже.
Спортсмен участвовал в забеге на 100 метров, победить ему не удалось, однако несмотря на это после финиша он подошел к трибуне, сделал предложение своей девушке. В ответ Алессандро Оссола услышал заветное "да", пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Паралимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 28 августа по 8 сентября.
Фото: flickr. com/Jeff Belmonte from Cuiabá, Brazil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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