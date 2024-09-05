Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Атлет Оссола сделал предложение девушке после финиша на Паралимпиаде
  1. Главная
  2. Спорт

Паралимпиец сделал предложение девушке после финиша

Атлет Оссола сделал предложение девушке после финиша на Паралимпиаде

Итальянский бегун Алессандро Оссола сделал своей возлюбленной предложение выйти за него замуж сразу после финиша на Паралимпийских играх в Париже.

Спортсмен участвовал в забеге на 100 метров, победить ему не удалось, однако несмотря на это после финиша он подошел к трибуне, сделал предложение своей девушке. В ответ Алессандро Оссола услышал заветное "да", пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Паралимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 28 августа по 8 сентября.

Фото: flickr. com/Jeff Belmonte from Cuiabá, Brazil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

Мир

Лавров назвал неконструктивной встречу с Кулебой в Турции в 2022 году

Лавров назвал неконструктивной встречу с Кулебой в Турции в 2022 году

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о единственной встрече с Дмитрием Кулебой, которого недавно уволили с должности министра иностранных дел Украины, в Турции в марте 2022 года. Об этом российский дипломат рассказал во время интервью РБК.

Читать полностью
Захарова: хочется, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для гендерных извращенцев

Захарова: хочется, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для гендерных извращенцев

Необходимо, чтобы спорт оставался именно для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости