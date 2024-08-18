Параатлет за шесть дней преодолел 487 км дистанции

Параспортсмен Ярослав Святославский завершил ультратриатлон "Сириус". Он преодолел 487 километров дистанции меньше чем за неделю. Ультратриатлон стартовал 10 августа. 15 августа Святославский добрался до финиша.

Параатлет проплыл 2,6 километра, проехал 344,7 километра на ручном велосипеде, преодолел 140 километров на беговой коляске.

"Сириус" — мероприятие для привлечения внимания к травмам и заболеваниям спинного мозга.

Кстати, сначала мужчина планировал покорить дистанцию в 845 км, но незадолго до начала соревнования у него произошло отравление, пишет "Матч ТВ".

Фото: commons. wikimedia.org/MD SHAGOR ISLAM (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).