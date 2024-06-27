Подруга водителя BMW, которая вылетела с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, рассказала, что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которым она была беременна.

Напомним, что 25 июня иномарка упала с третьего этажа многоуровневой парковки. В ней находились водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын. Они скончались на месте. Близкий друг погибшего ранее сообщал, что Корнилова была замужем за другим, но беременна от Аракельяна, пишет РИА Новости.

"Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был её любовником. Муж часто "палил" их, но ничего не делал. Аракельян не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов", — рассказала подруга мужчины.

Она добавила, что он мог напугать, повысив скорость, однако намеренно убить себя и женщину с ребенком он бы не смог.

По словам женщины, погибший на момент аварии не имел наркотической зависимости и был "чист" более пяти лет. Он руководил краснодарским центром восстановления личности, где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании.



Фото: flickr. com/rommy ghaly from Vancouver, Canada (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).