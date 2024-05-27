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Оползень в Папуа-Новой Гвинее погубил целую деревню
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:17

Оползень в Папуа-Новой Гвинее погубил целую деревню

В результате стихийного бедствия, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее, погибли люди, счет идет на сотни человек. По данным ТАСС, под завалами могут находиться до тысячи погибших. Бедствие охватило большую территорию, но основной удар пришелся на деревню Каокалам, расположенную в 600 километрах к северо-западу от Порт-Морсби.

Разрушения затронули большую территорию. Спасателям трудно добраться до места происшествия, так как это возможно только на вертолёте. На месте нет специальной техники, поэтому погибших (и возможных выживших) откапывают лопатами. Люди нуждаются в гуманитарной помощи. Место происшествия находится в труднодоступной местности, что затрудняет использование тяжёлой техники для спасения.

В последние годы климатические катастрофы на нашей планете происходят всё чаще. Многие учёные считают, что причиной этого является глобальное потепление, вызванное выбросами углекислого газа в результате деятельности человека. Однако есть и другие точки зрения на этот счёт. Исследователи продолжают изучать реальные причины климатических изменений и темпы их нарастания.

Фото: flickr.com Vikalpa | Groundviews | CPA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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