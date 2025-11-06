Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кладовка
© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:11

Кладовая, на которую хочется смотреть: секреты красивого хранения без ремонта

Современные решения позволяют превратить кладовую в декоративный элемент кухни

Кладовая — одно из тех мест, о которых часто забывают, украшая дом. Мы заботимся о гостиной, спальне, ванной, но полки с продуктами обычно остаются в тени. А ведь даже небольшое пространство для хранения способно стать украшением кухни — если уделить ему немного внимания.

Ниже — 28 идей, как превратить обычную кладовку в стильную и уютную часть вашего дома.

1. Покрасьте кладовую в красивый цвет

Выберите нежный оттенок — светло-зелёный, серо-голубой или кремовый. Необязательно красить всё помещение: достаточно выделить цветом дверцы или нижние шкафчики, чтобы добавить акцент и ощущение чистоты.

2. Украсьте пол плиткой

Пол кладовой — отличное место для экспериментов. Попробуйте выложить его геометрической плиткой или ярким узором. Это придаст индивидуальности даже самой маленькой комнате.

3. Установите открытые полки

Если места мало, используйте открытые стеллажи. Они подойдут для кухни без отдельной кладовой — просто разместите полки на свободной стене и добавьте декоративные элементы: банки, корзины, посуду.

4. Спрячьте кладовую за шторой

Шторы могут стать мягкой перегородкой между кухней и зоной хранения. Они смотрятся уютно, добавляют текстуру и визуально не утяжеляют пространство, в отличие от двери.

5. Добавьте крючки для хранения

Некоторые предметы — половники, венчики, сковороды — удобнее вешать на стену. Простые металлические крючки сэкономят место и придадут кладовой атмосферу мастерской.

6. Положите коврик

Кладовая тоже заслуживает уюта. Небольшой коврик с узором не только украсит пол, но и сделает пребывание в помещении комфортнее.

7. Используйте обои

Обои — отличный способ оживить стены. В кладовой можно рискнуть с цветом и принтом: это закрытое пространство, где даже смелые решения выглядят уместно.

8. Добавьте каменную столешницу

Если позволяет место, установите небольшую поверхность из камня или мрамора. Она не только удобна для работы, но и визуально "повышает статус" кладовой, делая её частью кухни.

9. Используйте внутреннюю часть дверцы

Наклейте узкие полочки или держатели с внутренней стороны дверцы. Это поможет разместить специи, банки и бутылочки, не занимая место на полках.

10. Организуйте единый стиль хранения

Выбросите старые упаковки и пересыпьте крупы, макароны и сахар в одинаковые контейнеры. Гармония форм и цветов создаёт ощущение порядка.

11. Сделайте эффектный вход

Дверь в кладовую может стать украшением кухни. Овальный проём или арка визуально расширят пространство и добавят архитектурный интерес.

12. Используйте банки как декор

Пусть продукты украшают полки. Красивые банки со стеклянными крышками превратят крупы и пасту в элемент интерьера.

13. Покрасьте потолок

Неожиданный штрих — яркий потолок. Оттенок можно подобрать под полки или контрастный, чтобы добавить глубины и света.

14. Добавьте полки к острову

Если кладовой нет, используйте кухонный остров. Несколько открытых полок сбоку создадут мини-хранилище для посуды и перекусов.

15. Украсьте стены плиткой

Фартук из керамической плитки придаст помещению аккуратность и блеск. Он легко моется и делает кладовую продолжением кухни.

16. Подпишите контейнеры

Создайте ярлыки для банок и корзин — это красиво и практично. Так вы сразу найдёте нужное и избавитесь от визуального хаоса.

17. Превратите кладовую в винный уголок

Если еда хранится в другом месте, используйте кладовую как мини-винный погреб. Полки под бутылки и правильная температура создадут атмосферу уюта.

18. Повесьте картину

Даже маленький постер или акварель добавят индивидуальности. Искусство уместно везде — даже среди банок и специй.

19. Используйте сложную форму комнаты

Если кладовая имеет нестандартную форму, покрасьте её в тон стен кухни и добавьте декор — так пространство будет смотреться цельно.

20. Оставляйте немного воздуха между вещами

Не заполняйте полки до отказа. Свободное пространство между банками и коробками делает интерьер лёгким и аккуратным.

21. Сделайте кладовую из шкафа

Нет отдельной комнаты? Превратите старый шкаф или буфет в мини-кладовую. Он станет ярким акцентом кухни или столовой.

22. Добавьте стильное освещение

Не ограничивайтесь встроенными светильниками. Подвесная лампа или бра создадут настроение и сделают помещение уютнее.

23. Обновите дверь

Простая перекраска двери или новая ручка могут полностью изменить восприятие. Можно добавить надпись "Pantry" или узор.

24. Сделайте остров многофункциональным

Храните внутри острова не только посуду, но и небольшой запас продуктов. Так всё будет под рукой во время готовки.

25. Используйте матовое стекло

Если кладовая совмещена с кухней, замените прозрачные дверцы на матовое стекло. Оно смягчает цвета упаковок, сохраняя ощущение чистоты.

26. Установите лестницу

Для высоких шкафов идеальна выдвижная лестница. Она добавит шарма и позволит использовать каждый уровень хранения.

27. Разместите кладовую рядом с обеденной зоной

Если есть ниша или встроенный уголок, поставьте туда узкий шкаф для хранения. Он объединит кухню и столовую в одно целое.

28. Обновите дверную ручку

Иногда достаточно одной детали — необычной ручки или латунного набора. Такой акцент придаст двери индивидуальность и завершит образ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить продукты в оригинальных упаковках.
Последствие: визуальный беспорядок.
Альтернатива: пересыпайте в одинаковые контейнеры.

Ошибка: забывать про освещение.
Последствие: неудобство при поиске вещей.
Альтернатива: установите локальный светильник.

Ошибка: загромождать полки.
Последствие: пыль и трудности с уборкой.
Альтернатива: оставляйте свободное пространство и убирайте лишнее раз в сезон.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, что именно хотите хранить в кладовой.

  2. Разделите продукты на категории.

  3. Подберите контейнеры, банки и корзины.

  4. Решите, какой цвет и освещение подойдут интерьеру кухни.

  5. Добавьте элементы уюта — коврик, штору, картину.

Плюсы и минусы идей

Плюсы Минусы
Можно воплотить в квартире любого размера Требует времени и аккуратности
Улучшает эстетику кухни Нужны контейнеры и аксессуары
Повышает удобство хранения Может потребоваться небольшой ремонт
Создаёт ощущение простора и чистоты Не подходит для слишком тёмных помещений

FAQ

Какой цвет выбрать для кладовой?
Лучше светлые оттенки: они визуально увеличивают пространство и отражают свет.

Нужен ли декор, если кладовая закрыта дверью?
Да. Красивый интерьер внутри создаёт порядок и вдохновляет поддерживать его.

Как часто наводить порядок?
Раз в месяц проверяйте срок годности продуктов и вытирайте пыль с полок.

Мифы и правда

Миф: кладовая — это просто место для хранения.
Правда: она может стать стильным продолжением кухни.

Миф: маленькая кладовая не может быть красивой.
Правда: компактное пространство легче оформить и поддерживать в порядке.

Миф: декор в кладовой — лишняя трата.
Правда: уют и порядок экономят время и силы каждый день.

Интересные факты

• Первые домашние кладовые появились в Европе в XVI веке и служили "холодильником" до изобретения электричества.
• Светлая отделка визуально увеличивает даже самую маленькую комнату.
• По исследованиям, люди с организованной кладовой тратят на готовку в среднем на 30% меньше времени.

