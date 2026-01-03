Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мюсли с миндальным молоком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 0:45

Привычный завтрак запускает опасный процесс — ошибка, которую совершают почти все

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе и быстрого перекуса, считая такой ритуал безобидным. Однако именно эти привычки могут незаметно подтачивать здоровье и ускорять возрастные изменения. Врачи предупреждают: главный удар приходится не на сердце и не на мозг, а на поджелудочную железу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург Марк Гадзиян в своём телеграм-канале.

Почему поджелудочная стареет раньше других органов

Поджелудочная железа выполняет сразу несколько ключевых функций: регулирует уровень сахара в крови, вырабатывает пищеварительные ферменты и участвует в энергетическом обмене. По словам специалиста, именно с этого органа часто начинается цепочка возрастных и метаболических нарушений.

"Дело в том, что именно поджелудочная железа управляет сахаром и энергией. Когда этот механизм ломается, то начинается диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, хроническая усталость и весь комок этих проблем", — объяснил врач.

Когда поджелудочная работает на пределе, организм постепенно теряет способность правильно усваивать глюкозу, а за этим следуют сбои в работе сосудов, сердца и обмена веществ.

Ошибка №1. Сладкий завтрак

Одна из самых распространённых утренних привычек — сладкие завтраки. Булочки, мюсли, йогурты с сахаром и пакетированные соки вызывают резкий скачок глюкозы в крови. По нагрузке на организм это сравнимо с введением глюкозы напрямую в вену. Со временем поджелудочная истощается и уже не справляется с постоянными перегрузками.

Более безопасной альтернативой врач называет белковый завтрак. Омлет, творог, рыба или цельнозерновой тост с авокадо помогают поддерживать стабильный уровень сахара. Напитки лучше выбирать нейтральные — воду с лимоном или цикорий. А вместо соков подойдут ягоды или несладкие фрукты.

Ошибка №2. Кофе натощак

Кофе без еды — ещё один фактор риска. Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, и если после этого не поступает пища, организм испытывает стресс. Это отражается на слизистой желудка и работе всей пищеварительной системы, включая поджелудочную. Марк Гадзиян советует сначала выпить стакан тёплой воды или сделать лёгкий перекус, а кофе переносить минимум на 30-40 минут после пробуждения.

Ошибка №3. Бесконечные перекусы

Нерегулярный режим питания и постоянные перекусы также мешают поджелудочной восстанавливаться. Частое поступление пищи, даже если это фрукты или орехи, заставляет орган работать без пауз. Врач рекомендует отказаться от еды каждые два часа и особенно от поздних ужинов, чтобы дать поджелудочной время на отдых.

Осознанный подход к утренним привычкам и режиму питания помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу и сохранить здоровье на долгие годы. Иногда именно простые изменения в начале дня оказываются самыми важными.

