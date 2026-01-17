Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Блины
Блины
© https://unsplash.com by Evgheni Russu is licensed under Free
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 19:20

Эти блины получаются всегда: рецепт 4-3-2-1 без весов и мерных стаканов готовят дома — проще не бывает

Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар

Идеальные блины без весов и долгих расчётов давно перестали быть мечтой. Во Франции для этого придумали формулу, которую легко запомнить с первого раза. Она подходит и для семейного завтрака, и для спонтанного чаепития. Об этом сообщает издание Femina.

Универсальная формула, которая упрощает готовку

Блины давно считаются одним из самых универсальных блюд французской кухни. Их готовят как в будни, так и по особым случаям, подают сладкими и солёными, тонкими и более плотными. При этом сам процесс нередко пугает необходимостью точных пропорций и кухонных весов. Лоран Мариотт предложил простой выход из ситуации — тесто по принципу 4-3-2-1, которое не требует ни мерного стакана, ни сложных расчётов.

Эта формула появилась несколько лет назад благодаря французской марке муки Francine и быстро стала популярной. Со временем её подхватили кулинары и телеведущие, в том числе Лоран Мариотт, адаптировав идею для домашней кухни. Главное достоинство рецепта — скорость и доступность. Все ингредиенты есть почти в каждом доме, а результат получается стабильным, особенно если учитывать базовые приёмы, при которых растительное масло делает блины мягче и румянее.

Почему рецепт называется 4321

Название рецепта — это не случайный набор цифр, а удобный мнемонический приём. Он помогает не путаться в ингредиентах и держать формулу в голове даже без записей. Четыре стакана молока, три яйца, два стакана муки и одна щепотка соли — этого достаточно, чтобы получить сбалансированное тесто с нейтральным вкусом и правильной текстурой.

Важную роль играет и техника смешивания. Муку рекомендуется заранее просеять, чтобы тесто получилось однородным. Молоко добавляют постепенно, а не сразу, что позволяет избежать комков. Такой подход используют и в других вариантах, где, например, блины на рисовой муке получаются тонкими именно за счёт правильно выстроенной консистенции теста, а не точных измерений.

Основа для сладких и солёных начинок

Ещё одно преимущество теста 4-3-2-1 — его универсальность. Оно одинаково хорошо подходит как для десертных, так и для несладких блинов. Благодаря нейтральному вкусу блинчики можно подавать с сахаром и лимоном, вареньем или шоколадной пастой, а также сочетать с ветчиной, сыром, овощами или другими начинками по вкусу.

После замешивания тесту рекомендуется дать отдохнуть не менее часа. Это позволяет муке полностью раскрыться, а консистенции — стать более эластичной. Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, добиваясь золотистой корочки и тонкой структуры.

В результате получается простой и надёжный рецепт, который легко адаптировать под любые кулинарные идеи. Формула Лорана Мариотта показывает, что вкусные блины можно приготовить без лишних усилий, даже если решение о завтраке принято в последний момент.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Капусту запекают au gratin вместо картофеля для лёгкого гарнира — Tasting Table вчера в 14:03
Думала, что гратен без картофеля не работает — пока не попробовала этот овощ под сырной корочкой

Откройте для себя вкуснейший рецепт капустного gratin с сыром чеддер и хрустящей крошкой. 4 простых шага - и ваш гарнир станет звездой стола!

Читать полностью » Запечённый картофель без фольги даёт хрустящую кожуру — Джессика Рандхава вчера в 13:32
Хотела хрустящую корочку, а получала мягкую массу — пока не убрала одну привычку при запекании картофеля

Узнайте, почему фольга делает запечённый картофель влажным и как просто изменить привычку, чтобы добиться идеальной текстуры и хрустящей корочки.

Читать полностью » Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana вчера в 12:20
Тарелка, которая греет лучше пледа: паста из нута и тыквы становится последней защитой от холода

Паста с нутом и тыквой — традиционное итальянское блюдо с деревенскими корнями, которое объединяет сезонные продукты, насыщенный вкус и простоту приготовления.

Читать полностью » Температура воды 90 °C улучшает вкус кофе — Маркворт вчера в 6:22
Этот параметр при заваривании кофе игнорируют годами — а он решает весь вкус

Узнайте, как правильно выбрать температуру воды для кофе, чтобы получить напиток на уровне кофейни. Один секрет изменит вкус на лучшее!

Читать полностью » Овощи на сковороде с соевым соусом и имбирем подходят для повседневного меню — повар вчера в 0:37
Беру стручковую фасоль и баклажан — на выходе получается нечто: вкус, который заставит забыть о мясе

Овощи в соевом соусе на сковороде — простой и гибкий рецепт для тех, кто ценит быстрые блюда, насыщенный вкус и возможность менять ингредиенты без потери результата.

Читать полностью » Обжарка стеблей брокколи усиливает их мягкую сладость — Serious Eats 15.01.2026 в 19:03
Брокколи без отходов: стебель оказался сочным и сладковатым — вы просто готовили его неправильно

Не выбрасывайте стебли брокколи! Узнайте, как подготовить и вкусно приготовить их, экономя при этом и сохраняя здоровье.

Читать полностью » Миндальная паста помогает дольше сохранять сытость — Correio Braziliense 15.01.2026 в 17:43
Съел — и забыл про еду: кремовый продукт ломает привычку перекусывать каждые два часа

Миндальная паста всё чаще появляется в рационе тех, кто ищет полезный перекус. Почему она помогает дольше сохранять сытость и как правильно её использовать.

Читать полностью » Сербское рагу пасуль готовят из фасоли с копчёной свининой — Simply Recipes 15.01.2026 в 14:41
Медленно тушится — быстро влюбляет: фасоль и копчёная свинина превращаются в легендарное рагу

Насыщенное балканское рагу из фасоли с копчёной свининой давно стало зимней классикой. Почему пасуль ценят за вкус, простоту и медленное приготовление.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автомобиль-нарушитель могут эвакуировать на штрафстоянку — МВД
Наука
Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods
Дом
Средства для посуды ускорили появление разводов на стекле — эксперты по уборке
Спорт и фитнес
Хронический стресс называют главным тормозом прогресса в тренировках — тренеры
Туризм
Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express
Садоводство
Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова
Дом
Оливковая палитра создала тёплую атмосферу в гостиных — House Beautiful
Туризм
Турпоток из России в Грузию в 2025 году превысил 1,57 млн человек — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet