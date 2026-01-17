Эти блины получаются всегда: рецепт 4-3-2-1 без весов и мерных стаканов готовят дома — проще не бывает

Идеальные блины без весов и долгих расчётов давно перестали быть мечтой. Во Франции для этого придумали формулу, которую легко запомнить с первого раза. Она подходит и для семейного завтрака, и для спонтанного чаепития. Об этом сообщает издание Femina.

Универсальная формула, которая упрощает готовку

Блины давно считаются одним из самых универсальных блюд французской кухни. Их готовят как в будни, так и по особым случаям, подают сладкими и солёными, тонкими и более плотными. При этом сам процесс нередко пугает необходимостью точных пропорций и кухонных весов. Лоран Мариотт предложил простой выход из ситуации — тесто по принципу 4-3-2-1, которое не требует ни мерного стакана, ни сложных расчётов.

Эта формула появилась несколько лет назад благодаря французской марке муки Francine и быстро стала популярной. Со временем её подхватили кулинары и телеведущие, в том числе Лоран Мариотт, адаптировав идею для домашней кухни. Главное достоинство рецепта — скорость и доступность. Все ингредиенты есть почти в каждом доме, а результат получается стабильным, особенно если учитывать базовые приёмы, при которых растительное масло делает блины мягче и румянее.

Почему рецепт называется 4321

Название рецепта — это не случайный набор цифр, а удобный мнемонический приём. Он помогает не путаться в ингредиентах и держать формулу в голове даже без записей. Четыре стакана молока, три яйца, два стакана муки и одна щепотка соли — этого достаточно, чтобы получить сбалансированное тесто с нейтральным вкусом и правильной текстурой.

Важную роль играет и техника смешивания. Муку рекомендуется заранее просеять, чтобы тесто получилось однородным. Молоко добавляют постепенно, а не сразу, что позволяет избежать комков. Такой подход используют и в других вариантах, где, например, блины на рисовой муке получаются тонкими именно за счёт правильно выстроенной консистенции теста, а не точных измерений.

Основа для сладких и солёных начинок

Ещё одно преимущество теста 4-3-2-1 — его универсальность. Оно одинаково хорошо подходит как для десертных, так и для несладких блинов. Благодаря нейтральному вкусу блинчики можно подавать с сахаром и лимоном, вареньем или шоколадной пастой, а также сочетать с ветчиной, сыром, овощами или другими начинками по вкусу.

После замешивания тесту рекомендуется дать отдохнуть не менее часа. Это позволяет муке полностью раскрыться, а консистенции — стать более эластичной. Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, добиваясь золотистой корочки и тонкой структуры.

В результате получается простой и надёжный рецепт, который легко адаптировать под любые кулинарные идеи. Формула Лорана Мариотта показывает, что вкусные блины можно приготовить без лишних усилий, даже если решение о завтраке принято в последний момент.