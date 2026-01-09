Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тушёная свинина
Тушёная свинина
© freepik.com is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 11:41

Забываю про маринады навсегда: этот трюк со сковородой делает любое мясо невероятно сочным

Жареная свинина кусочками с луком сохраняет сочность — повар

Когда хочется по-домашнему сытного ужина без сложных маринадов и многочасового тушения, выручает простая жарка на сковороде. Свинина, нарезанная аккуратными кусочками, быстро покрывается румяной корочкой и остаётся сочной внутри. Лук в этом блюде не просто дополнение — он смягчает вкус мяса и добавляет лёгкую сладость, которая делает аромат особенно аппетитным. Об этом сообщает 1000. menu.

Выбор мяса и подготовка перед жаркой

Для такого рецепта подойдёт практически любая часть свинины: свиная шея даст более жирный и мягкий результат, лопатка и окорок — более "мясной" и плотный, а грудинка добавит выраженную сочность. Важно, чтобы кусочки были примерно одного размера — тогда они прожарятся равномерно и не получится ситуации, когда одни уже сухие, а другие ещё сыроваты.

Перед приготовлением мясо промывают и обязательно обсушивают бумажным полотенцем. Это не мелочь: лишняя влага мешает образованию корочки, а значит, вместо жарки получится тушение. Если свинина сухая и чистая, она быстрее подрумянивается и удерживает соки внутри.

Быстрая обжарка и "запечатывание" сочности

Сковороду лучше брать с плоским дном и хорошо разогреть заранее. На горячую поверхность наливают немного растительного масла и выкладывают мясо одним слоем. Сильный огонь в первые минуты — ключевой этап: кусочки быстро покрываются золотистой корочкой, и благодаря этому соки остаются внутри, а не уходят в сковороду.

Во время жарки свинина выделяет жидкость, но на высокой температуре она испаряется почти сразу. Когда корочка уже появилась, огонь уменьшают и оставляют мясо на слабом или среднем нагреве примерно на 10 минут. Важно периодически помешивать, чтобы кусочки не пригорели и равномерно дошли до готовности.

Лук, специи и финальный вкус

Пока свинина жарится, подготавливают лук. Его очищают, быстро ополаскивают холодной водой и режут полукольцами. Сильно мельчить не стоит: мелкий лук быстро превращается в кашу, а крупные полукольца сохраняют форму и дают приятную текстуру.

Когда мясо уже стало аппетитно-золотистым, к нему добавляют лук и перемешивают. Через пару минут он начнёт смягчаться, отдавая блюду аромат и лёгкую сладость. Только после этого кладут соль и сухие специи по вкусу — так приправы не горят на сильном огне и не дают лишней горечи. Затем всё жарят вместе ещё 10-15 минут на небольшом огне.

С чем подавать и как сделать блюдо удачнее

Готовую свинину лучше подавать сразу, пока она горячая и сочная. Классический гарнир — картофельное пюре: его мягкая текстура отлично сочетается с жареным мясом и луком. Также подойдут гречка, рис или тушёные овощи, если хочется сделать ужин легче.

Такой способ приготовления хорош тем, что не требует особых навыков, но результат выглядит и пахнет как полноценное домашнее блюдо. Главное — не торопиться на этапе жарки: сильный огонь нужен только в начале, а затем мясу важно дать немного времени дойти до мягкости вместе с луком.

