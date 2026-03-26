Александр Меншиков
Александр Меншиков
© commons.wikimedia.org is licensed under Общественное достояние
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:13

Тень Петра Первого обретает бронзу: Петербург готовится к установке монумента правой руке царя

В ходе заседания Совета по культуре президент Владимир Путин одобрил инициативу по возведению в Санкт-Петербурге монумента Александру Меншикову. Первый генерал-губернатор города и ближайший соратник Петра Первого долгое время оставался без должной памятной отметки в центре северной столицы. С предложением об установке выступил художественный руководитель государственного академического театра балета Борис Эйфман. В качестве потенциальной площадки для размещения скульптурного ансамбля была выбрана территория в непосредственной близости от Биржевого моста, что получило поддержку со стороны главы государства.

Исторический контекст и идея

Роль Александра Меншикова в становлении Санкт-Петербурга невозможно переоценить, ведь именно он был первым генерал-губернатором города и ближайшим сподвижником императора Петра Первого. Его деятельность была неразрывно связана с управлением процессами строительства, обороной и административным устройством новой столицы Российской империи.

Инициатива, озвученная Борисом Эйфманом, направлена на восстановление исторической справедливости в отношении человека, заложившего фундамент городского управления. Установка памятника позволит акцентировать внимание жителей и туристов на важном этапе формирования Петербурга как важнейшего центра государства.

"Увековечивание памяти ключевых исторических личностей через городскую среду формирует устойчивую связь поколений с прошлым нашей страны. Меншиков — это не просто государственный деятель, а символ эпохи петровских преобразований, чье наследие до сих пор отражается в архитектуре и традициях города на Неве. Появление подобного объекта в центре Петербурга является логичным шагом в развитии исторического туризма и сохранении культурной идентичности региона. Одобрение такой идеи на высшем уровне подчеркивает преемственность в оценке заслуг основателей города перед отечеством".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Выбор локации для монумента

В ходе обсуждения участники Совета по культуре предложили разместить будущего "генерал-губернатора" у Биржевого моста. Данная точка расположена на Васильевском острове, где находилась усадьба Александра Меншикова, что логично связывает архитектурный облик современного монумента с исторической географией города.

Для реализации проекта потребуется прохождение ряда градостроительных согласований, чтобы монумент гармонично вписался в существующую панораму набережных. Выбор места у одной из ключевых транспортных артерий позволит сделать памятник заметным как для пешеходов, так и для пассажиров водного транспорта.

Значение инициативы для города

По мнению Бориса Эйфмана, подобные архитектурные решения призваны приблизить общественность к великой истории страны через визуальные образы в городском пространстве. Развитие городской среды таким образом подчеркивает статус Санкт-Петербурга как музея под открытым небом, где каждое новое сооружение добавляет слой культурного контекста.

Вопрос об эскизном проекте и сроках проведения конкурса на изготовление скульптуры пока остается открытым, однако принципиальное согласие президента дает зеленый свет для дальнейшей работы профильных ведомств. Ожидается, что процесс будет проходить при участии экспертных комиссий и представителей профессионального архитектурного сообщества Петербурга.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

