Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Памуккале
Памуккале
© commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:56

Турецкий "снежный курорт" без снега: где вода превращает горы в белые замки

Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года

Издалека это место напоминает альпийский курорт: ослепительно-белые склоны, мягко спускающиеся каскадом, и толпы путешественников, будто готовых к лыжному спуску. Но снег здесь ни при чём. Памуккале — волшебная страна, созданная горячими источниками, а не зимними метелями.

Каменные волны и молочные озёра

Этот природный феномен, раскинувшийся в солнечных холмах юго-западной Турции, словно сошёл со страниц древнего мифа. Вода, богатая минералами, вырывается из-под земли почти кипящей, охлаждаясь на поверхности и оставляя за собой следы кальцита. Так на протяжении тысяч лет рождались белоснежные террасы и крошечные бассейны, переливающиеся оттенками голубого и жемчужного.

На закате известняковые склоны окрашиваются в розово-золотые тона, а отражения в воде превращают этот пейзаж в декорацию для грёз. Путешественники приходят сюда не только ради снимков, но и ради ощущения: будто стоишь на границе между небом и землёй.

Город у врат в подземный мир

Памуккале — не только природное чудо. На вершине плато расположен древний Иераполис — город, основанный ещё греками и позже ставший римским курортом. Люди приезжали сюда лечиться термальными источниками и поклоняться богам подземного царства.

Рядом с храмом Аполлона находилась загадочная пещера — Плутонион. Из её недр поднимались ядовитые пары углекислого газа, убивавшие животных, принесённых в жертву. Жрецы же оставались невредимыми: они знали, как задерживать дыхание и избегать смертельных испарений.

Сегодня Плутонион можно увидеть во время прогулки по древним улицам. Вечером археологические руины подсвечиваются мягким светом, создавая атмосферу мистического покоя.

Современное чудо ЮНЕСКО

С 1988 года Памуккале и Иераполис включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение спасло уникальный ландшафт от разрушения: прежние гостиницы и купальни, построенные прямо на террасах, снесли, воду направили по новым каналам, а часть склонов закрыли для восстановления.

"Если они не могут наслаждаться водой, то они не задерживаются надолго", — сказал управляющий туристической компании Turkey Magic Travel Али Дурмуш.

Он отмечает, что ограничения помогли сохранить природу, но сделали отдых менее спонтанным. Туристы всё чаще приезжают на несколько часов вместо прежних многодневных визитов.

Советы шаг за шагом: как открыть Памуккале

  1. Начните с Южных ворот. Здесь покупают билеты (около 30 евро) и начинают путь к верхней смотровой площадке.
  2. Возьмите с собой купальник. Чтобы попасть в террасы, нужно разуться, а скала местами скользкая, так что лучше идти босиком.
  3. Посетите Античный бассейн. За отдельную плату можно искупаться среди колонн древнего храма — вода здесь пузырится, словно шампанское.
  4. Не ограничивайтесь вершиной. Чем ниже спускаешься, тем спокойнее становится: внизу часто можно найти уединённые бассейны.
  5. Загляните в окрестности. В 20 минутах езды находится Карахаит с источниками цвета ржавого железа — температура воды около +50 °C, а рядом уютный рынок и СПА-комплексы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приезжать днём, когда солнце палит нещадно.
  • Последствие: перегрев, толпы и испорченные фотографии.
  • Альтернатива: планируйте визит к закату — мягкий свет превращает белые террасы в розовое море.
  • Ошибка: купаться вне разрешённых зон.
  • Последствие: штраф и риск испортить хрупкую структуру террас.
  • Альтернатива: выбирайте официальные бассейны, где вода безопасна и чиста.

А что если остаться дольше?

Многие путешественники совершают ошибку, приезжая сюда лишь на пару часов. Однако один день позволяет увидеть гораздо больше: Иераполис с амфитеатром, некрополем и древними банями, а также соседние города, где кипят источники, питающие геотермальные электростанции.

Плюсы и минусы отдыха в Памуккале

Плюсы

Минусы

Уникальный природный ландшафт

Высокие цены на вход и купание

Возможность оздоровления в термальных водах

Ограниченный доступ к большинству террас

Исторические достопримечательности Иераполиса

Жара летом и переполненные смотровые площадки

Близость к геотермальным курортам

Долгая дорога из Стамбула или Анталии

FAQ

Какое время года лучше выбрать для поездки?
Весна и осень — оптимальный выбор. Зимой здесь бывает прохладно, а летом температура поднимается выше +35 °C.

Можно ли купаться в бассейнах бесплатно?
Нет. Купание разрешено только в определённых местах, чаще всего в Античном бассейне, где взимается отдельная плата.

Что взять с собой?
Обязательно солнцезащитный крем, лёгкую обувь, купальник и бутылку воды. Скользкая поверхность требует осторожности.

Мифы и правда

Миф: террасы созданы вручную.
Правда: они образовались естественным образом из осадков кальцита, вымываемых термальными источниками.

Миф: вода здесь всегда горячая.
Правда: температура источников колеблется — от +35 до +100 °C у выхода на поверхность.

Миф: всё белое — это соль.
Правда: цвет террас придаёт известковый травертин, а не соль или песок.

Исторический контекст

Иераполис процветал во времена Римской империи: здесь лечились знати и паломники, а после землетрясения II века город отстроили заново. Его амфитеатр, рассчитанный на 12 тысяч зрителей, до сих пор поражает масштабом. Позже город был разрушен османами, но память о его лечебных водах жива.

Интересные факты

  • Название Памуккале переводится как "хлопковый замок".
  • Воды термальных источников содержат кальций, гидрокарбонаты и сульфаты — идеальны для кожи и суставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жигулёвский пивоваренный завод и бункер Сталина привлекают туристов в Самару сегодня в 10:05
В Самаре не скучно: от секретных бункеров до масштабных архитектурных шедевров

Самара — город, где история и культура переплетаются с современностью. От памятников до космических музеев — рассказываем, что стоит увидеть в этом уникальном городе.

Читать полностью » Красный проспект, Царские ворота и памятник Екатерине II - главные достопримечательности Краснодара сегодня в 9:02
Где бы вы ни оказались - в Краснодаре всегда будет красиво: 10 локаций для вдохновения

Краснодар — город, где сочетаются южная теплота, культура и история. Рассказываем, какие места обязательно нужно увидеть, гуляя по этому удивительному городу.

Читать полностью » Академгородок и ботанический сад редких растений привлекают туристов в окрестности Новосибирска сегодня в 8:58
Новосибирск - город рекордов и контрастов: 10 мест, которые нельзя пропустить

Прогулка по Новосибирску: от рекордных мостов до знаменитых театров — рассказываем, что стоит увидеть в третьем по величине городе России.

Читать полностью » Казанский кремль, Центр семьи «Казан» и Храм всех религий - обязательные места для посещения в Казани сегодня в 7:54
Казань - город, где встречаются все религии, культуры и эпохи: 10 мест, которые нужно увидеть

Казань — город, где переплетаются история и современность. От Казанского кремля до уникального Центра семьи «Казан» — рассказываем, куда стоит пойти.

Читать полностью » Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока сегодня в 6:53
Что посмотреть во Владивостоке: от Токаревского маяка до Русского моста

Море, маяки, мосты и сопки — путешествуем по Владивостоку, чтобы увидеть самые красивые места города и почувствовать дух Тихого океана.

Читать полностью » Екатеринбург - столица Урала с Храмом на Крови, Ельцин Центром и небоскрёбом Высоцкий сегодня в 5:43
Екатеринбург, который удивляет: древние храмы и небоскребы с бассейном на крыше

От старинных площадей до небоскрёбов и храмов — рассказываем, какие места стоит увидеть в Екатеринбурге, чтобы прочувствовать дух Урала.

Читать полностью » Тюмень - старейший город Сибири с четырёхуровневой набережной и мостом Влюблённых сегодня в 4:39
Что посмотреть в Тюмени: прогулка по городу, где старина встречается с неоном

От моста Влюблённых до Цветного бульвара — рассказываем, какие места стоит увидеть в Тюмени, чтобы почувствовать атмосферу города.

Читать полностью » Воронеж - город Петра I с памятником котёнку, замком Ольденбургских и собственным морем сегодня в 3:37
От дворцов до театров: Воронеж, в который влюбляешься с первого взгляда

Замок сахарной принцессы, театр с историей, котёнок из мультфильма и воронежское море — рассказываем, что стоит увидеть в Воронеже.

Читать полностью »

Новости
Наука
Science: муравьи адаптируют архитектуру жилищ, чтобы замедлить распространение патогенного грибка
Садоводство
Дренаж в посадочной яме для винограда предотвращает гниение корней — Игорь Колосов
Красота и здоровье
Учёные: инулин в цикории поддерживает микрофлору и иммунитет
Садоводство
Чеснок можно вырастить из проросших зубчиков покупного
Питомцы
Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят
Дом
Шира Гилл посоветовала начинать уборку с нейтральных зон, чтобы избежать выгорания
Красота и здоровье
Трихолог Юлия Галлямова: пересушивание и отказ от шапки приводят к ломкости волос
Авто и мото
Lada Granta остаётся самым дешёвым новым автомобилем в России — “Автоновости дня”
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet