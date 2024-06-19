Во время хаджа в Саудовской Аравии жертвами стали 577 паломников. Среди них около 323 человек были египтянами, как сообщают СМИ.
По данным AFP, причинами смертей большинства погибших стало воздействие жары. Один человек скончался от полученных травм в давке. Кроме египтян, жизнь также потеряли не менее 60 иорданцев.
Издание отмечает, что изменение климата значительно влияет на условия паломничества. Температура в районе, где проходят ритуалы, повышается на 0,4 градуса каждое десятилетие.
Например, 17 июня в мечети в Мекке зафиксировали температуру 51,8 градуса.
Каждый год миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В текущем году паломничество продолжается до вечера 19 июня.
Фото:flickr.com/Omar Chatriwala(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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