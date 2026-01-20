Думал, без инфраструктуры скучно — на этом острове в Италии сутки проходят так, что телефон не нужен

Остров Пальмарола выглядит так, будто его специально спрятали от суеты: ни дорог, ни городка, ни привычных удобств. Здесь нет электричества, мобильной связи и даже паромного терминала, а попасть сюда чаще всего можно только на небольшой лодке. Пальмарола лежит в Тирренском море у западных берегов Италии и остается почти незаметной на туристических картах. Об этом сообщает CNN.

Остров, где ценят отсутствие инфраструктуры

Пальмарола находится к западу от Рима: достаточно близко, чтобы уложиться в поездку с ночевкой или даже в длинный день, но достаточно далеко, чтобы шум столицы ощущался "с другой планеты". Пока Рим собирает миллионы гостей у форумов, фонтанов и площадей, Пальмарола остается редким пунктом даже для самих итальянцев. Причина парадоксальна: людей привлекает не комфорт, а его отсутствие.

Здесь нет постоянных жителей, а сам остров скорее подчиняется погоде, геологии и сезонам, чем туриндустрии. Из воды он поднимается резкими вулканическими утесами, которые разрезают морские пещеры и узкие бухты. На суше — один пляж и тропы, уходящие вглубь, где современная застройка почти не чувствуется.

Как добираются и где можно остановиться

Маршрут из Рима выглядит как маленькая экспедиция: поезд до порта Анцио, паром до Понцы и дальше — договоренность с рыбаком или владельцем частной лодки, причем сразу в обе стороны. Именно такая логистика и удерживает остров в стороне от массовых потоков.

На Пальмароле работает один ресторан O'Francese: там готовят свежую рыбу и сдают ограниченное число простых комнат, вырезанных в старых рыбацких гротах прямо в скалах. Бронировать их приходится за месяцы, проживание обычно на полном пансионе, а цена ночи стартует от 150 евро.

"Дел так много, и так мало, — говорит удалённый IT-работник Мария Андреини. — Мы проводим дни, занимаясь снорклингом и загаром на пляже ресторана, сделанном из розовых коралловых гальки. Ночью мы лежим на пляже и смотрим на звёзды, гуляем с факелами. На рассвете хозяева будят нас, чтобы отправиться в поход к самой высокой вершине острова, чтобы полюбоваться рассветом. Это потрясающе."

Руины, дикие бухты и местные традиции

Пешеходные тропы ведут от пляжа к руинам средневекового монастыря и остаткам доисторического поселения — поэтому сюда советуют брать не только купальные вещи, но и походную обувь. Побережье вне главной точки удобнее исследовать с воды: скалы образуют гроты, туннели и "морские трубы", а прозрачные участки привлекают снорклеров, каякеров и дайверов. На суше туристы чаще всего встречают лишь диких коз, прячущихся среди низких пальм.

"Это путешествие в доисторические времена, когда пещерные люди стекались сюда в поисках драгоценного чёрного обсидианового камня, который до сих пор виден в чёрных полосах утёса, использовавшийся для изготовления оружия и столовых приборов, — рассказывает местный историк Сильверио Капоне CNN. — С тех пор в ландшафте мало что изменилось".

Остров находится в частной собственности и поделен на участки, принадлежащие семьям с Понцы. На скалах сохранились небольшие пещеры-укрытия: когда-то они спасали рыбаков во время штормов, а теперь часто служат простыми домиками "на всякий случай". На вершине морского утеса стоит белая часовня Святого Сильверия — папы VI века, сосланного сюда; в июне рыбаки приплывают на праздник Сан-Сильверио, несут цветы и поднимаются к алтарю по крутым ступеням.

Пальмарола остается редким направлением не потому, что о ней нечего рассказать, а потому что она требует внимательности и готовности жить в более простом ритме. Именно за этим сюда и едут: за тишиной, резким вулканическим берегом, водой у гротов и ощущением, что мир может быть без лишнего шума.