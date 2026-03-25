Миф об опасности пальмового масла развенчан: вся правда скрыта в способе промышленной обработки

Вопрос безопасности пальмового масла для здоровья человека часто становится предметом дискуссий, однако эксперты призывают рассматривать этот продукт без излишней предвзятости. Основная опасность для метаболизма кроется не в самом химическом составе жиров, а в их чрезмерном потреблении и глубокой промышленной переработке компонентов. Исследования подтверждают, что ключевую роль играет баланс нутриентов в повседневном рационе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Пальмовое масло содержит значительное количество насыщенных жирных кислот, включая пальмитиновую, которые по своей природе сопоставимы с жирами животного происхождения.

"Само пальмовое масло примерно наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая, стеариновая и другие. Эти кислоты есть и в сливочном масле, и даже в грудном молоке. Они необходимы организму, например для деления клеток и нормального развития. В этом смысле они не являются чем-то чуждым или опасным. В умеренном количестве такие жиры нам нужны", — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В естественной форме продукт обогащен полезными ненасыщенными жирными кислотами и бета-каротином, способными нейтрализовать потенциальные негативные эффекты насыщенных жиров. Однако, как подчеркнула врач-диетолог, в процессе индустриального производства эти хрупкие соединения часто удаляются или разрушаются ради увеличения срока годности. В результате конечный пищевой ингредиент значительно утрачивает свои исходные биологические свойства, становясь технологически более стабильным, но менее ценным для организма.

По мнению эксперта, негативный образ пальмового масла сформировался из-за его повсеместного присутствия в недорогой кондитерской продукции, где оно используется как заменитель натуральных жиров. Такой скрытый избыток насыщенных кислот в сочетании с несбалансированным питанием провоцирует нарушение липидного обмена и способствует росту уровня холестерина. Диетолог резюмирует, что риск для сердечно-сосудистой системы возникает исключительно при системном переедании подобных продуктов, а не из-за их периодического присутствия в меню.