пальмовое масло
пальмовое масло
© commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 13:23

Сладкая ловушка на тарелке: еда, от которой страдает даже здоровое сердце

Пальмовое масло не представляет угрозы при здоровом ЖКТ — диетолог Сюракшина

Пальмовое масло давно стало привычным ингредиентом в промышленной выпечке и кондитерских изделиях. Его используют для придания продуктам нежной текстуры и продления срока хранения. Однако дискуссии о его пользе и вреде не утихают уже много лет. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru".

Влияние на здоровье зависит от организма

По словам диетолога, эндокринолога и кандидата медицинских наук Елены Сюракшиной, реакция организма на пальмовое масло во многом определяется состоянием здоровья человека. Здоровым людям оно не приносит вреда, тогда как при наличии хронических заболеваний, особенно связанных с желудочно-кишечным трактом или эндокринной системой, употребление продукта может вызывать нежелательные реакции.
"Людей можно условно разделить на две категории — здоровых и тех, у кого есть скрытые аутоиммунные или метаболические нарушения. Здоровому человеку употребление пальмового масла не принесет вреда. А вот тем, у кого есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта или иммунной системой, такой продукт может спровоцировать нежелательные реакции", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что ключевым фактором риска является частота и количество употребления. Даже при отсутствии заболеваний избыток насыщенных жиров способен нарушить обмен веществ, что со временем повышает уровень холестерина и нагрузку на печень.

Где чаще всего встречается пальмовое масло

Наибольшая доля пальмового масла приходится на сладкую выпечку и десерты. Его добавляют в булочки, печенье, кремы, вафли и готовые смеси. Сюракшина отметила, что умеренность — главный принцип питания, если речь идёт о продуктах с растительными жирами.

"Основные источники пальмового масла — это сладкие хлебобулочные изделия, печенье, булочки, плюшки. Вред возможен при злоупотреблении, особенно у людей с уже существующими нарушениями обмена веществ. У таких пациентов возможно развитие инсулинорезистентности, набора веса и сахарного диабета второго типа", — добавила Сюракшина.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на ответ Правительства РФ Госдуме сообщили, что действующие нормы, регулирующие производство и использование пальмового масла, гарантируют безопасность продукции для взрослых и детей. Однако эксперты подчеркивают: даже безопасный компонент может стать фактором риска при нарушении режима питания.

Профилактика и контроль состояния

Диетолог напомнила, что предотвратить проблемы помогает регулярная диспансеризация. Контроль уровня сахара, липидного профиля и массы тела позволяет вовремя выявить нарушения обмена веществ. Для людей с предрасположенностью к диабету или метаболическому синдрому особенно важно ограничить потребление кондитерских изделий и следить за составом продуктов.

В целом специалисты сходятся во мнении, что пальмовое масло не представляет опасности для здорового человека, если употребляется в разумных пределах. Риск возникает только при хронических заболеваниях и нарушении принципов сбалансированного питания.

