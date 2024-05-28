Количество государств Евросоюза, которые подтверждают государство Палестина, возросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в состав ЕС Норвегия присоединились к числу европейских стран, признающих Палестинское государство.



На прошлой неделе представители трех стран объявили о своем намерении официально подтвердить статус Палестинского государства 28 мая. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде приветствовал важный момент признания Палестины его страной и назвал это значимым шагом в отношениях между Норвегией и Палестиной. Вскоре после этого глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Совет министров королевства принял решение о подтверждении статус Палестинского государства.



Полагая, что подтверждение Палестинского государства является "единственным реальным путем к миру в регионе". Ирландия, в свою очередь, стала третьей страной, объявившей официальное одобрение ближневосточного государства. По заявлению ирландских властей, это решение установит полные дипломатические отношения с Палестиной. Посольство Ирландии в Рамалле будет повышено до уровня посольства, будет назначен посол Ирландии в Палестины.



До этого Палестину признавали девять стран Евросоюза. Восьмеро — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Ранее заместитель МИД России Мария Захарова отметила, что обозначение Палестины тремя европейскими странами соответствует международному праву, демонстрирует понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, а Россия, как правопреемница СССР, сохраняет этот статус.

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