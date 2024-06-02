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Трамп пообещал Нурмагомедову остановить боевые действия в Палестине
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:36

Трамп пообещал Нурмагомедову остановить боевые действия в Палестине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.

В воскресенье ночью россиянин Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире в США, и успешно защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов выполнял обязанности секунданта Махачева. В ходе турнира Нурмагомедов пообщался с Трампом, который присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.

В ходе разговора российский спортсмен выразил уверенность, что Трамп смог бы прекратить войну в Палестине.

"Мы остановим это. Я остановлю", - ответил Трамп.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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