Нежно-розовый перестал быть "сладким" — новый тренд выглядит взросло и дорого

Бледно-розовый возвращается в моду не как "сладкий" акцент, а как спокойный, взрослый цвет, который легко вписывается в повседневные образы. Весной 2026 он заметно потеснит строгую нейтральную гамму, добавляя свежести без лишней демонстративности. На подиумах этот оттенок работает как мягкий свет: освежает лицо и делает силуэты более лёгкими.

Почему бледно-розовый станет ключевым цветом сезона

После периода Quiet Luxury, когда в приоритете были сдержанные решения и минимум "хроматики", индустрия снова делает ставку на деликатные тона. Бледно-розовый появляется сразу в нескольких вариациях — от кварцевого и пудрового до "детского" розового и оттенка орхидеи. Его показали бренды Valentino, Bottega Veneta и Dior, а сама палитра звучит не романтично-наивно, а скорее утончённо и современно.

Важный плюс такого цвета — универсальность: он легко сочетается с более глубокими и спокойными тонами. Весной 2026 стилисты на подиуме активно сводят бледно-розовый с хаки, серым и бордовым, чтобы образ выглядел собранно и не уходил в "кукольность".

Шесть вещей, которые лучше всего передают тренд

Рубашка оттенка орхидеи

Базовая хлопковая рубашка в нежном розовом начинает играть по-новому. На показе Bottega Veneta она работала в многослойности и сложных сочетаниях, доказывая, что такой цвет не обязан быть "милым": он может выглядеть интеллектуально и строго, если поддержать его графичными формами и холодными оттенками.

Джинсовая мини-юбка baby pink

Деним остаётся важным игроком, а выцветший розовый делает мини-юбку менее агрессивной и более носибельной. У Dior этот силуэт выглядит простым, но уверенным — и особенно хорошо раскрывается рядом с "военной" зеленью, которая добавляет контраста и структуры.

Пудрово-розовый тренч

Chloé предлагает переосмыслить классический тренч на межсезонье: в бледном розовом он сохраняет функциональность, но становится визуально мягче. Такой вариант легко поддержать нюдовыми оттенками или, наоборот, собрать образ на контрасте с более тёмными деталями.

Длинная юбка в нежно-розовой гамме

На подиумах заметны миди и макси-длины, и бледно-розовый здесь особенно эффектен за счёт движения ткани. Alaïa показала вариант с рюшами, который воспринимается современно именно благодаря строгим компаньонам в образе.

Платье кварцево-розового оттенка

Вечерние силуэты в этом цвете выглядят мягче и "дороже" визуально. В Balenciaga кварцево-розовый подан как элегантная альтернатива более драматичным оттенкам: акцент остаётся на форме и объёмах, а не на яркости.

Нежно-розовое "маленькое" платье

Тренд на бельевую эстетику продолжается, но становится более структурным. Victoria Beckham предлагает версию, где нежный цвет сочетается с аккуратными деталями и выверенным кроем — так вещь выглядит не как костюм для особого случая, а как продуманная часть гардероба.

Бледно-розовый в сезоне весна-лето 2026 работает лучше всего, когда его не "переслащивают": достаточно одной ключевой вещи и грамотных компаньонов, чтобы образ выглядел свежо и собрано.