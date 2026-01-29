Коридор и прихожая перестают быть “плоскими”: один глиняный оттенок меняет ощущение сразу

В интерьерах устали от холодных "универсальных" оттенков, и это заметно даже по тому, как люди выбирают краску для стен. Вместо привычных серых и бежевых тонов в моду входит нейтральный цвет, который выглядит живее и теплее. Его называют бледной глиной — и он обещает уют без ощущения "перекраса ради эффекта". Об этом сообщает House Digest.

Почему "бледная глина" вытесняет бежевый

На фоне популярности более выразительных стилей оформления, включая максимализм, нейтралы тоже меняются — они становятся мягче и теплее. Бледная глина относится к землистой палитре: это светлый нейтральный оттенок с деликатными красноватыми нотами, которые добавляют помещению визуального тепла. Такой цвет часто воспринимается спокойным и "домашним", но при этом не выглядит скучно, как уставший бежевый или холодный серый.

Дизайнер из Техаса Лорен Сааб отмечает, что этот тон ценят за универсальность: он помогает оживить помещения, где мало естественного света, и при этом не давит на интерьер.

"Он добавляет тепла и жизни, не воспринимаясь слишком смело или перегружающе", — сказала Сааб.

Где оттенок работает особенно хорошо

Бледная глина подходит тем зонам, которые обычно выглядят "плоскими" и прохладными: входные группы, коридоры, небольшие санузлы. Там важна не яркость, а ощущение гостеприимства и мягкого света. Цвет можно использовать по-разному: как акцентную стену, чтобы добавить глубины, или как базу для всей комнаты — если хочется спокойного фона, который поддерживает мебель, текстиль и декор, а не спорит с ними.

Как выбрать финиш и не разочароваться

Поскольку оттенок светлый, решающую роль играет степень блеска. Полуглянец или глянец лучше оставлять для участков, которые вы намеренно хотите выделить или которые чаще нуждаются в уходе. Для больших плоскостей обычно комфортнее матовый финиш или "яичная скорлупа": они визуально мягче и менее заметно подчёркивают мелкие неровности стены.

С чем сочетать "глиняный" нейтрал

Этот тренд особенно органично смотрится в рустике, бохо и "органическом" современном декоре — там, где ценятся натуральные текстуры и природные оттенки. Бледная глина легко дружит с близкой палитрой: коричневыми тонами, зеленью шалфея и более насыщенной терракотой. При этом он может стать и практичным решением для быстрых обновлений: например, перекрасить старую полку или освежить дверную раму, чтобы интерьер выглядел теплее без капитального ремонта.