Пакистан, вероятно, пропустит саммит по Украине в Швейцарии в рамках своей позиции по сохранению "нейтральной" позиции по отношению к данному конфликту, сообщает издание Pakistan Today, ссылаясь на свои источники.



Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерна. Россия не примет участие, однако ожидается присутствие до 120 глав государств.



По словам пресс-секретаря российского посольства в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не официально приглашала РФ принять участие в саммите по Украине, и Москва все равно не собирается участвовать. Он добавил, что концепция конференции, активно продвигаемая организаторами, несовместима с интересами России, так как предполагает продолжение неэффективной "формулы мира".



"Саммит столкнулся с серьезным препятствием — отсутствием России, ключевого участника в конфликте. Это недопустимое отсутствие, наряду с постоянным дипломатическим давлением со стороны западных стран, поставило Пакистан в сложное положение, подвергая его участие под вопрос… Пакистан, вероятно, обойдет стороной мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению "нейтральности", — говорится в заявлении источника.



На прошлой неделе официальный представитель пакистанского министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч во время еженедельного брифинга подтвердила, что Пакистан получил приглашение на саммит. Она отметила, что это приглашение находится на рассмотрении.

Фото: commons.wikimedia.org/Waqas Afzal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿