Пакет напитков на лайнере не беру — переплата выходит огромная: поняла это после пары круизов

За годы путешествий по морю Меган Дубоис пришла к простому выводу: на круизном лайнере хватает обязательных расходов, а часть допуслуг не приносит реальной пользы. За 15 лет и более чем 50 круизов она выработала собственные правила экономии. Опыт помог понять, за что на борту действительно не стоит переплачивать. Об этом сообщает Business Insider.

Пакеты напитков: когда они не работают

Крупные круизные компании, включая Carnival и Royal Caribbean, активно предлагают пакеты напитков. Форматы различаются: где-то действует дневной лимит, например до 15 напитков, а где-то ограничений нет вовсе. Стоимость таких пакетов обычно колеблется в пределах 70-100 долларов в сутки, при этом во многих круизах действует правило — все взрослые в одной каюте должны купить одинаковый пакет.

По опыту Меган, при умеренном потреблении алкоголя такие предложения редко окупаются. Если человек заказывает один-два коктейля в день и не стремится "выжать максимум", оплата по меню оказывается более разумной. Такой подход позволяет контролировать расходы и выбирать напитки осознанно, а не ради оправдания стоимости пакета.

Спа-процедуры на лайнере

Салоны красоты и спа-зоны на борту выглядят привлекательно, но цены на процедуры часто заметно выше, чем на суше. Маникюр, педикюр или укладка, по словам Меган, не отличаются по качеству от привычных услуг, но обходятся дороже.

Поэтому она предпочитает подготовиться заранее, а во время круиза использовать время для отдыха, прогулок и развлечений. Очереди и расписания спа-зон кажутся ей менее привлекательными, чем бассейн, палуба или вечерние шоу.

Платный рум-сервис

Рум-сервис, который раньше считался частью стандартного сервиса, всё чаще становится платным. Меган не видит смысла доплачивать за доставку еды в каюту, когда на лайнере есть множество заведений, включённых в стоимость круиза.

Если хочется поесть в более спокойной обстановке, она берёт еду навынос или отправляется в менее людные зоны, например к бассейну "только для взрослых". Такой вариант не требует доплат и даёт тот же комфорт.

Брелоки и держатели для карты

Ключ-карта в круизе выполняет сразу несколько функций: это и ключ от каюты, и платёжное средство, и пропуск при выходе в порт. На борту активно продают чехлы, шнурки и держатели, но Меган считает такие покупки необязательными.

Она просто хранит карту в чехле для телефона, который всегда под рукой. По её мнению, этого достаточно, а сувенирные аксессуары редко используются после возвращения домой.

Экскурсии от круизной компании

Экскурсии — одна из самых затратных статей в круизном бюджете, особенно для семей. Меган чаще исследует порты самостоятельно или выбирает предложения сторонних операторов. Такие варианты обычно дешевле и при грамотном планировании дают не менее яркие впечатления.

Единственный серьёзный плюс экскурсий от круизной линии — гарантия, что лайнер дождётся группу. При самостоятельных поездках она советует возвращаться в порт минимум за час до отправления, чтобы избежать рисков.

Что в итоге оказывается выгоднее

Пакеты напитков подходят тем, кто действительно ежедневно заказывает много напитков. Оплата по меню выгоднее при умеренном потреблении. Экскурсии от компании дают спокойствие по времени, а сторонние варианты — экономию и свободу. Такой подход позволяет сделать круиз комфортным без лишних трат и сосредоточиться на самом путешествии, а не на дополнительных расходах.