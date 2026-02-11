Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by kues1 is licensed under Public domain
Артём Кожин Опубликована сегодня в 14:38

Старая плитка портила весь вид — покраска сработала, но не с первой попытки

Старая плитка способна испортить впечатление даже от аккуратного интерьера, а её замена часто оказывается слишком дорогой. Поэтому всё больше людей задумываются о покраске как о бюджетной альтернативе ремонту. Но действительно ли плитку можно красить без последствий и разочарований? Об этом рассказал менеджер компании Promain Paints Бен Томсон, пишет издание Southern Living.

Можно ли вообще красить плитку

По словам эксперта, большинство керамической, фарфоровой и каменной плитки действительно подходит для покраски. Однако есть важные ограничения. Такой способ обновления не всегда оправдан в зонах с высокой проходимостью или постоянной влажностью — например, на полу в прихожей или в душевой.

Также сложнее работать с сильно рельефной или неровной плиткой: краска ложится хуже, а результат может выглядеть неаккуратно. При этом покраска позволяет не только сократить расходы, но и снизить количество строительных отходов, продлевая срок службы уже уложенных материалов.

Самая частая ошибка — неправильная краска

Ключевой фактор успеха — выбор подходящего состава. Именно неверная краска чаще всего становится причиной быстрого износа и необходимости всё переделывать.

Эпоксидная краска

Эксперт называет её самым надёжным вариантом. Эпоксидные составы устойчивы к влаге и химии, поэтому подходят для кухонь и ванных комнат.

"Это связано с устойчивостью краски к влаге, что делает её удобной для использования в ванных комнатах или кухнях", — объясняет менеджер Promain Paints Бен Томсон.

Минус — более сложное нанесение и необходимость точно соблюдать инструкции.

Эмалевая краска

Масляная эмаль образует прочное глянцевое покрытие, легко очищается и хорошо переносит влагу. Но при работе с ней стоит учитывать сильный запах и более длительное время высыхания, что может быть критично в жилых помещениях.

Акриловая краска

Акрил доступен по цене, быстро сохнет и прост в нанесении. Однако он плохо переносит постоянную влагу и интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит скорее для декоративных поверхностей или стен с минимальной нагрузкой.

Меловая краска

Этот вариант выбирают ради матового или "деревенского" эффекта и минимальной подготовки поверхности. Но меловая краска рассчитана на зоны с малой проходимостью и подходит не для всех типов плитки.

Как правильно покрасить плитку

Эксперт подчёркивает: половина успеха — в подготовке.

Подготовка поверхности

Плитку необходимо тщательно очистить от грязи и жира, а все сколы и трещины — заделать. После этого поверхность слегка шлифуют, чтобы удалить старые защитные слои и улучшить сцепление краски. Завершающий этап — нанесение подходящего грунта после полного высыхания плитки.

Нанесение краски

Первый слой должен быть тонким и равномерным. Попытка нанести много краски сразу часто приводит к подтекам и неровностям. Инструмент — кисть или валик — выбирают по рекомендации производителя.

Сушка и второй слой

Между слоями важно выдерживать указанное время сушки, а иногда и увеличивать его. Второй слой наносят так же аккуратно, как и первый, так как именно он формирует финальный вид покрытия.

Защитное покрытие

Финальный этап — герметизация. После полного высыхания краски плитку покрывают водным полиуретаном или специальным герметиком. Это защищает поверхность от влаги, царапин и преждевременного износа.

Как ухаживать за окрашенной плиткой

Чтобы покрытие служило дольше, важно учитывать его ограничения. Окрашенную плитку рекомендуется регулярно протирать, избегать абразивных средств и агрессивной химии. Сильное трение и жёсткие губки ускоряют износ краски и сокращают срок службы обновлённой поверхности.

Если покраска не подходит

Покраска — не универсальное решение. В качестве альтернативы можно рассмотреть виниловую плитку с самоклеящейся основой, плиточные наклейки для декоративных зон или готовые наборы для реставрации плитки, которые создают более толстое и прочное покрытие.

Покраска плитки действительно возможна, но требует правильных материалов, подготовки и реалистичных ожиданий. При соблюдении всех этапов это может стать эффективным способом освежить интерьер без капитального ремонта.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

