Покраска выглядит простой — а результат разочаровывает: 5 ошибок, которые портят даже дорогую краску

Покраска кажется одним из самых простых способов обновить интерьер, но именно на этом этапе многие проекты терпят фиаско. Ошибки, допущенные в начале или в процессе работы, могут быстро свести на нет все усилия и испортить даже дорогую краску. Профессиональные маляры и дизайнеры интерьеров отмечают: чаще всего проблемы возникают не из-за "плохих рук", а из-за неправильных решений. Об этом сообщает The Spruce.

Ошибка 1. Выбор цвета без тестирования

Каталоги и веера оттенков выглядят убедительно, но в реальном интерьере цвет почти всегда ведёт себя иначе. Освещение, ориентация окон и даже мебель меняют восприятие тона.

"Возьмите образцы баночек с краской, нанесите их на стену или лист картона и поживите с ними несколько дней. Посмотрите утром и вечером — свет сильно влияет на цвет", — советует владелица CertaPro Painters Пейдж НеДжейм.

Такой подход позволяет сразу исключить неподходящие варианты и избежать разочарования после полной покраски комнаты.

Ошибка 2. Непонимание типов краски

Важно учитывать не только цвет, но и назначение материала. Краска для интерьера не рассчитана на влагу и солнце, а наружные составы могут быть слишком агрессивными для жилых помещений.

Руководитель отдела дизайна интерьеров Renowell Мария Снисар подчёркивает: для кухни и ванной лучше выбирать сатиновую или полуглянцевую краску, устойчивую к влаге. Для спальни такие варианты могут оказаться неудачными из-за долгого высыхания и специфического блеска.

Ошибка 3. Отказ от подготовки стен

Желание сэкономить время часто приводит к пропуску подготовки. Однако мелкие трещины, отверстия от креплений и даже обычная пыль мешают краске ложиться ровно.

"Отверстия нужно зашпаклевать, дать им полностью высохнуть и отшлифовать. Даже визуально чистые стены стоит протереть мягким мыльным раствором", — говорит Снисар.

После очистки и выравнивания обязательным этапом становится грунтовка: она улучшает цвет и снижает риск отслаивания.

Ошибка 4. Небрежная защита границ

Молдинги, дверные ручки и выключатели часто страдают от спешки. Профессионалы могут обойтись без скотча, но для большинства домашних мастеров он незаменим.

"Время, потраченное на малярную ленту, всегда меньше времени, которое уходит на исправление неровных линий или соскребание краски с фурнитуры", — отмечает НеДжейм.

Ошибка 5. Недостаточная пауза между слоями

Даже качественная краска не терпит спешки. Температура, влажность и тип состава напрямую влияют на время высыхания. Раннее нанесение второго слоя может привести к пятнам, трещинам и липкой поверхности.

По словам Снисар, водные краски обычно подсыхают за час, а эмали на масляной основе могут сохнуть от восьми до 24 часов. Если не выдержать паузу, покрытие способно оставаться липким несколько дней.

Почему советы профессионалов важны

Покраска — это не только валик и банка краски, а целый процесс, требующий планирования и аккуратности. Эксперты советуют не стесняться консультаций: многие магазины красок бесплатно помогают с подбором цвета и материалов. Это снижает риск ошибок и делает результат предсказуемым.