После ковида боли не проходили, и я пила таблетки неделями — зря это делала
Современные анальгетики доступны без рецепта, и многие принимают их при малейшем недомогании. Однако врач-терапевт Людмила Лапа предупреждает: частый и бесконтрольный приём обезболивающих способен привести к серьёзным осложнениям, включая токсический гепатит, аллергические реакции и нарушение работы печени.
"Бесконтрольный приём обезболивающих препаратов грозит развитием токсического гепатита и аллергией", — заявила врач Людмила Лапа.
Организм не успевает перерабатывать химические вещества, а печень принимает основной удар. Особенно опасно, если человек сочетает несколько препаратов, не обращая внимания на их состав.
Как анальгетики влияют на организм
Печень — главный фильтр, который нейтрализует лекарства, токсины и продукты обмена. При частом употреблении анальгетиков её ферментные системы перегружаются. В результате развивается воспаление — лекарственный (токсический) гепатит.
Симптомы могут быть неочевидными: тошнота, слабость, лёгкая желтушность кожи, снижение аппетита. На ранней стадии человек часто не связывает их с приёмом таблеток.
Кроме того, анальгетики искажают клиническую картину заболевания.
"Приём анальгетиков искажает клиническую картину, поскольку пациенты перестают чётко локализовать боль и описывать её динамику", — пояснила Лапа.
Это мешает врачам поставить правильный диагноз и приводит к необходимости дополнительных анализов и обследований.
Сравнение: кратковременный и частый приём обезболивающих
|Показатель
|Редкое применение
|Частый приём
|Воздействие на печень
|Незначительное
|Повышенная нагрузка, риск гепатита
|Симптомы боли
|Помогает при остром приступе
|Маскирует хронические болезни
|Побочные эффекты
|Минимальны
|Возможны аллергия, раздражение ЖКТ
|Необходимость врача
|Не всегда
|Обязательно при регулярных болях
COVID-19 и рост потребления анальгетиков
"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", — добавила врач.
По словам Людмилы Лапы, многие переболевшие коронавирусом испытывают постковидный болевой синдром - периодические боли в руках, ногах, голове. Люди пытаются заглушить эти симптомы привычными средствами, не задумываясь, что длительный приём обезболивающих только усугубляет состояние.
Советы шаг за шагом: как использовать обезболивающие безопасно
-
Не принимать препараты без показаний. Боль — это сигнал, который помогает врачу определить проблему.
-
Следить за дозировкой. Никогда не превышайте указанное количество таблеток в сутки.
-
Не комбинировать лекарства. Внимательно читайте состав — разные бренды могут содержать одно и то же действующее вещество.
-
Проверять печень. При частом приёме анальгетиков нужно сдавать анализы на печёночные ферменты (АЛТ, АСТ).
-
Обращаться к врачу при хронической боли. Если боль повторяется, нужно искать причину, а не снимать симптомы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Принимать анальгетики ежедневно "для профилактики".
Последствие: Развитие токсического гепатита.
Альтернатива: Консультация терапевта, физиотерапия или мягкие методы обезболивания.
-
Ошибка: Смешивать разные препараты от боли.
Последствие: Повреждение печени и почек.
Альтернатива: Использовать одно проверенное средство по назначению врача.
-
Ошибка: Игнорировать боли после COVID-19.
Последствие: Формирование хронического болевого синдрома.
Альтернатива: Комплексное лечение у невролога или реабилитолога.
А что если боль возвращается?
Если боль появляется регулярно — это повод не искать "сильнее таблетку", а пройти диагностику. Иногда источник боли кроется в воспалении суставов, гормональных сбоях, неврологических расстройствах или поствирусных осложнениях. Только врач сможет подобрать безопасное лечение без риска для печени.
Таблица "Плюсы и минусы" обезболивающих препаратов
|Плюсы
|Минусы
|Быстро снимают боль
|Опасны при частом применении
|Улучшают качество жизни при острых симптомах
|Могут вызывать зависимость
|Доступны и недороги
|Повреждают печень и ЖКТ
FAQ
Можно ли пить анальгетики натощак?
Нет. Это повышает риск раздражения желудка и токсического воздействия на печень.
Как понять, что печень страдает от лекарств?
Появляются слабость, тошнота, тяжесть в правом подреберье, пожелтение кожи.
Какие обезболивающие считаются самыми безопасными?
Препараты на основе парацетамола и ибупрофена при соблюдении дозировки — но только для кратковременного использования.
Мифы и правда
-
Миф: Если боль проходит, значит, всё в порядке.
Правда: Таблетка устраняет симптом, но не причину.
-
Миф: Натуральные обезболивающие безвредны.
Правда: Даже растительные препараты могут вызывать аллергические реакции и влиять на печень.
-
Миф: COVID-19 не связан с приёмом анальгетиков.
Правда: После болезни многие злоупотребляют обезболивающими для снятия поствирусных болей.
Интересные факты
-
До 40% случаев лекарственного гепатита связаны с анальгетиками и жаропонижающими.
-
Даже однократное превышение дозы парацетамола может вызвать поражение печени.
-
Женщины чаще страдают от побочных эффектов обезболивающих из-за особенностей обмена веществ.
Исторический контекст
Первые анальгетики появились ещё в XIX веке, когда ацетилсалициловую кислоту использовали как универсальное средство от боли и жара. С тех пор ассортимент лекарств вырос в десятки раз, но вместе с этим увеличилось и количество случаев лекарственных интоксикаций. Сегодня врачи напоминают: боль — это сигнал организма, а не враг. Главное — не заглушать её, а услышать.
