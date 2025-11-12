После ковида боли не проходили, и я пила таблетки неделями — зря это делала

Современные анальгетики доступны без рецепта, и многие принимают их при малейшем недомогании. Однако врач-терапевт Людмила Лапа предупреждает: частый и бесконтрольный приём обезболивающих способен привести к серьёзным осложнениям, включая токсический гепатит, аллергические реакции и нарушение работы печени.

"Бесконтрольный приём обезболивающих препаратов грозит развитием токсического гепатита и аллергией", — заявила врач Людмила Лапа.

Организм не успевает перерабатывать химические вещества, а печень принимает основной удар. Особенно опасно, если человек сочетает несколько препаратов, не обращая внимания на их состав.

Как анальгетики влияют на организм

Печень — главный фильтр, который нейтрализует лекарства, токсины и продукты обмена. При частом употреблении анальгетиков её ферментные системы перегружаются. В результате развивается воспаление — лекарственный (токсический) гепатит.

Симптомы могут быть неочевидными: тошнота, слабость, лёгкая желтушность кожи, снижение аппетита. На ранней стадии человек часто не связывает их с приёмом таблеток.

Кроме того, анальгетики искажают клиническую картину заболевания.

"Приём анальгетиков искажает клиническую картину, поскольку пациенты перестают чётко локализовать боль и описывать её динамику", — пояснила Лапа.

Это мешает врачам поставить правильный диагноз и приводит к необходимости дополнительных анализов и обследований.

Сравнение: кратковременный и частый приём обезболивающих

Показатель Редкое применение Частый приём Воздействие на печень Незначительное Повышенная нагрузка, риск гепатита Симптомы боли Помогает при остром приступе Маскирует хронические болезни Побочные эффекты Минимальны Возможны аллергия, раздражение ЖКТ Необходимость врача Не всегда Обязательно при регулярных болях

COVID-19 и рост потребления анальгетиков

"Очень мало начали говорить о COVID-19, но я бы связала рост продаж обезболивающих препаратов в последние годы именно с ним", — добавила врач.

По словам Людмилы Лапы, многие переболевшие коронавирусом испытывают постковидный болевой синдром - периодические боли в руках, ногах, голове. Люди пытаются заглушить эти симптомы привычными средствами, не задумываясь, что длительный приём обезболивающих только усугубляет состояние.

Советы шаг за шагом: как использовать обезболивающие безопасно

Не принимать препараты без показаний. Боль — это сигнал, который помогает врачу определить проблему. Следить за дозировкой. Никогда не превышайте указанное количество таблеток в сутки. Не комбинировать лекарства. Внимательно читайте состав — разные бренды могут содержать одно и то же действующее вещество. Проверять печень. При частом приёме анальгетиков нужно сдавать анализы на печёночные ферменты (АЛТ, АСТ). Обращаться к врачу при хронической боли. Если боль повторяется, нужно искать причину, а не снимать симптомы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Принимать анальгетики ежедневно "для профилактики".

Последствие: Развитие токсического гепатита.

Альтернатива: Консультация терапевта, физиотерапия или мягкие методы обезболивания.

Ошибка: Смешивать разные препараты от боли.

Последствие: Повреждение печени и почек.

Альтернатива: Использовать одно проверенное средство по назначению врача.

Ошибка: Игнорировать боли после COVID-19.

Последствие: Формирование хронического болевого синдрома.

Альтернатива: Комплексное лечение у невролога или реабилитолога.

А что если боль возвращается?

Если боль появляется регулярно — это повод не искать "сильнее таблетку", а пройти диагностику. Иногда источник боли кроется в воспалении суставов, гормональных сбоях, неврологических расстройствах или поствирусных осложнениях. Только врач сможет подобрать безопасное лечение без риска для печени.

Таблица "Плюсы и минусы" обезболивающих препаратов

Плюсы Минусы Быстро снимают боль Опасны при частом применении Улучшают качество жизни при острых симптомах Могут вызывать зависимость Доступны и недороги Повреждают печень и ЖКТ

FAQ

Можно ли пить анальгетики натощак?

Нет. Это повышает риск раздражения желудка и токсического воздействия на печень.

Как понять, что печень страдает от лекарств?

Появляются слабость, тошнота, тяжесть в правом подреберье, пожелтение кожи.

Какие обезболивающие считаются самыми безопасными?

Препараты на основе парацетамола и ибупрофена при соблюдении дозировки — но только для кратковременного использования.

Мифы и правда

Миф: Если боль проходит, значит, всё в порядке.

Правда: Таблетка устраняет симптом, но не причину.

Миф: Натуральные обезболивающие безвредны.

Правда: Даже растительные препараты могут вызывать аллергические реакции и влиять на печень.

Миф: COVID-19 не связан с приёмом анальгетиков.

Правда: После болезни многие злоупотребляют обезболивающими для снятия поствирусных болей.

Интересные факты

До 40% случаев лекарственного гепатита связаны с анальгетиками и жаропонижающими. Даже однократное превышение дозы парацетамола может вызвать поражение печени. Женщины чаще страдают от побочных эффектов обезболивающих из-за особенностей обмена веществ.

Исторический контекст

Первые анальгетики появились ещё в XIX веке, когда ацетилсалициловую кислоту использовали как универсальное средство от боли и жара. С тех пор ассортимент лекарств вырос в десятки раз, но вместе с этим увеличилось и количество случаев лекарственных интоксикаций. Сегодня врачи напоминают: боль — это сигнал организма, а не враг. Главное — не заглушать её, а услышать.