Таблетка от боли может стоить желудка: врачи предупреждают об опасной привычке
Многие люди воспринимают обезболивающие как универсальное средство на все случаи жизни — от головной боли до болей в спине. Однако постоянный приём таких препаратов может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какие именно риски несёт злоупотребление анальгетиками и почему важно не заниматься самолечением.
"Прежде чем принимать обезболивающие, следует всегда проверять давление и пульс", — подчеркнул врач общей практики Денис Прокофьев.
Как действуют обезболивающие и в чём их коварство
Большинство популярных обезболивающих относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Они снимают боль и воспаление, блокируя выработку простагландинов — веществ, участвующих в формировании болевого сигнала. Но при этом те же самые простагландины защищают слизистую желудка, регулируют артериальное давление и участвуют в работе дыхательной системы.
"Нестероидные противовоспалительные препараты обладают высокой гастротоксичностью, способной вызывать обострения хронического гастрита и язвенной болезни", — пояснил специалист.
Это означает, что чрезмерное употребление таких средств способно нанести вред тем органам, которые изначально не вызывали беспокойства.
Чем опасны популярные НПВП
По словам врача (✓ проверено), приём НПВП дольше двух недель повышает риск развития гастрита, язвы и даже желудочного кровотечения, даже у тех, кто ранее не имел проблем с желудком. Поэтому при длительном использовании этих препаратов требуется совместный приём ингибиторов протонной помпы — средств, снижающих кислотность и защищающих слизистую желудка.
Кроме того, анальгетики могут влиять на дыхательную систему. В некоторых случаях они провоцируют астматический статус — тяжёлое состояние, когда дыхание становится затруднённым и возникает бронхоспазм.
Таблица "Сравнение"
|Препарат
|Потенциальный риск
|Необходимая мера предосторожности
|Ибупрофен
|Раздражение желудка, повышение давления
|Принимать после еды, с ингибитором протонной помпы
|Парацетамол
|Перегрузка печени
|Не превышать 4 г в сутки
|Аспирин
|Кровотечения, бронхоспазм
|Не использовать при язвенной болезни и астме
|Комбинированные препараты с кофеином
|Повышение давления, тахикардия
|Измерять давление перед приёмом
|Кеторолак
|Гастротоксичность, нефропатия
|Принимать не более 5 дней подряд
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте причину боли. Обезболивающие устраняют симптом, но не лечат источник проблемы. Если боль повторяется, нужно обратиться к врачу.
-
Не пейте таблетки натощак. Это одно из главных правил, особенно при приёме НПВП.
-
Следите за дозировкой. Даже безопасные препараты становятся опасными при превышении нормы.
-
Не комбинируйте лекарства без назначения. Некоторые препараты усиливают действие друг друга, вызывая интоксикацию.
-
Запивайте только водой. Соки, кофе или газированные напитки могут изменить усвоение лекарства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: частый приём обезболивающих без назначения врача.
Последствие: поражение желудка и кишечника.
Альтернатива: использовать местные формы — гели или пластыри с анальгетиком.
-
Ошибка: выбор препаратов с кофеином для купирования головной боли.
Последствие: скачок артериального давления, риск гипертонического криза.
Альтернатива: измерить давление и при необходимости принять антигипертензивное средство, а не анальгетик.
-
Ошибка: приём обезболивающих на голодный желудок.
Последствие: раздражение слизистой, язва.
Альтернатива: принимать только после еды, сочетая с гастропротекторами.
А что если боль возвращается снова и снова?
Если обезболивающие перестают помогать, это тревожный сигнал. Хроническая боль может быть признаком воспаления суставов, невралгии, мигрени или гипертонии. В таких случаях необходимо обследование — возможно, требуется другое лечение.
Самое опасное — увеличивать дозу в надежде на эффект. Это может привести к токсическому поражению печени, почек или сердца.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Плюсы обезболивающих
|Минусы при злоупотреблении
|Быстро снимают боль
|Провоцируют гастрит и язву
|Улучшают самочувствие
|Вызывают зависимость от таблеток
|Доступны и недороги
|Повышают давление, вызывают отёки
|Могут снижать температуру
|Снижают иммунитет и искажают диагностику
FAQ
Можно ли принимать обезболивающие курсом?
Нет, длительный приём (более 10-14 дней) допустим только под наблюдением врача.
Какие обезболивающие считаются щадящими для желудка?
Препараты на основе парацетамола и селективные НПВП (например, целекоксиб) менее агрессивны, но тоже требуют осторожности.
Как понять, что желудок пострадал от обезболивающих?
Боль в верхней части живота, изжога, тошнота — первые признаки гастрита или язвы. Следует прекратить приём препарата и обратиться к врачу.
Мифы и правда
-
Миф: если боль прошла, можно не искать причину.
Правда: обезболивающее лишь маскирует симптом, болезнь продолжает развиваться (✓ проверено).
-
Миф: кофеин в составе усиливает действие обезболивающего.
Правда: он может вызвать скачок давления и тахикардию (✓ проверено).
-
Миф: обезболивающие безопасны, если покупать без рецепта.
Правда: даже "мягкие" препараты способны вызвать осложнения при частом применении (✓ проверено).
Три интересных факта
-
✓ Более 20% случаев язвы желудка связаны с бесконтрольным приёмом НПВП.
-
✓ В некоторых странах на упаковках обезболивающих размещают предупреждения о риске астмы.
-
✗ Считается, что "натуральные" анальгетики полностью безопасны, но доказательств их эффективности мало.
Исторический контекст
Первые нестероидные противовоспалительные препараты появились в 1950-х годах, и уже тогда врачи заметили их влияние на желудок.
В 1980-х разработаны ингибиторы протонной помпы, чтобы снизить риск гастрита у пациентов, принимающих НПВП.
Сегодня фармкомпании создают новые формы лекарств — пластыри и гели, уменьшающие системное воздействие на организм.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru