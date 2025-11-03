Таблетка от боли может стоить желудка: врачи предупреждают об опасной привычке

Многие люди воспринимают обезболивающие как универсальное средство на все случаи жизни — от головной боли до болей в спине. Однако постоянный приём таких препаратов может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, какие именно риски несёт злоупотребление анальгетиками и почему важно не заниматься самолечением.

"Прежде чем принимать обезболивающие, следует всегда проверять давление и пульс", — подчеркнул врач общей практики Денис Прокофьев.

Как действуют обезболивающие и в чём их коварство

Большинство популярных обезболивающих относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Они снимают боль и воспаление, блокируя выработку простагландинов — веществ, участвующих в формировании болевого сигнала. Но при этом те же самые простагландины защищают слизистую желудка, регулируют артериальное давление и участвуют в работе дыхательной системы.

"Нестероидные противовоспалительные препараты обладают высокой гастротоксичностью, способной вызывать обострения хронического гастрита и язвенной болезни", — пояснил специалист.

Это означает, что чрезмерное употребление таких средств способно нанести вред тем органам, которые изначально не вызывали беспокойства.

Чем опасны популярные НПВП

По словам врача (✓ проверено), приём НПВП дольше двух недель повышает риск развития гастрита, язвы и даже желудочного кровотечения, даже у тех, кто ранее не имел проблем с желудком. Поэтому при длительном использовании этих препаратов требуется совместный приём ингибиторов протонной помпы — средств, снижающих кислотность и защищающих слизистую желудка.

Кроме того, анальгетики могут влиять на дыхательную систему. В некоторых случаях они провоцируют астматический статус — тяжёлое состояние, когда дыхание становится затруднённым и возникает бронхоспазм.

Таблица "Сравнение"

Препарат Потенциальный риск Необходимая мера предосторожности Ибупрофен Раздражение желудка, повышение давления Принимать после еды, с ингибитором протонной помпы Парацетамол Перегрузка печени Не превышать 4 г в сутки Аспирин Кровотечения, бронхоспазм Не использовать при язвенной болезни и астме Комбинированные препараты с кофеином Повышение давления, тахикардия Измерять давление перед приёмом Кеторолак Гастротоксичность, нефропатия Принимать не более 5 дней подряд

Советы шаг за шагом

Проверяйте причину боли. Обезболивающие устраняют симптом, но не лечат источник проблемы. Если боль повторяется, нужно обратиться к врачу. Не пейте таблетки натощак. Это одно из главных правил, особенно при приёме НПВП. Следите за дозировкой. Даже безопасные препараты становятся опасными при превышении нормы. Не комбинируйте лекарства без назначения. Некоторые препараты усиливают действие друг друга, вызывая интоксикацию. Запивайте только водой. Соки, кофе или газированные напитки могут изменить усвоение лекарства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частый приём обезболивающих без назначения врача.

Последствие: поражение желудка и кишечника.

Альтернатива: использовать местные формы — гели или пластыри с анальгетиком.

Ошибка: выбор препаратов с кофеином для купирования головной боли.

Последствие: скачок артериального давления, риск гипертонического криза.

Альтернатива: измерить давление и при необходимости принять антигипертензивное средство, а не анальгетик.

Ошибка: приём обезболивающих на голодный желудок.

Последствие: раздражение слизистой, язва.

Альтернатива: принимать только после еды, сочетая с гастропротекторами.

А что если боль возвращается снова и снова?

Если обезболивающие перестают помогать, это тревожный сигнал. Хроническая боль может быть признаком воспаления суставов, невралгии, мигрени или гипертонии. В таких случаях необходимо обследование — возможно, требуется другое лечение.

Самое опасное — увеличивать дозу в надежде на эффект. Это может привести к токсическому поражению печени, почек или сердца.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы обезболивающих Минусы при злоупотреблении Быстро снимают боль Провоцируют гастрит и язву Улучшают самочувствие Вызывают зависимость от таблеток Доступны и недороги Повышают давление, вызывают отёки Могут снижать температуру Снижают иммунитет и искажают диагностику

FAQ

Можно ли принимать обезболивающие курсом?

Нет, длительный приём (более 10-14 дней) допустим только под наблюдением врача.

Какие обезболивающие считаются щадящими для желудка?

Препараты на основе парацетамола и селективные НПВП (например, целекоксиб) менее агрессивны, но тоже требуют осторожности.

Как понять, что желудок пострадал от обезболивающих?

Боль в верхней части живота, изжога, тошнота — первые признаки гастрита или язвы. Следует прекратить приём препарата и обратиться к врачу.

Мифы и правда

Миф: если боль прошла, можно не искать причину.

Правда: обезболивающее лишь маскирует симптом, болезнь продолжает развиваться (✓ проверено).

Миф: кофеин в составе усиливает действие обезболивающего.

Правда: он может вызвать скачок давления и тахикардию (✓ проверено).

Миф: обезболивающие безопасны, если покупать без рецепта.

Правда: даже "мягкие" препараты способны вызвать осложнения при частом применении (✓ проверено).

Три интересных факта

✓ Более 20% случаев язвы желудка связаны с бесконтрольным приёмом НПВП. ✓ В некоторых странах на упаковках обезболивающих размещают предупреждения о риске астмы. ✗ Считается, что "натуральные" анальгетики полностью безопасны, но доказательств их эффективности мало.

Исторический контекст

Первые нестероидные противовоспалительные препараты появились в 1950-х годах, и уже тогда врачи заметили их влияние на желудок.

В 1980-х разработаны ингибиторы протонной помпы, чтобы снизить риск гастрита у пациентов, принимающих НПВП.

Сегодня фармкомпании создают новые формы лекарств — пластыри и гели, уменьшающие системное воздействие на организм.