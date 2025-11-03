Таблетка от боли — билет к язве и гипертонии: врачи предупреждают
Многие принимают обезболивающие при любой боли — будь то головная, зубная или суставная. Однако, как предупреждают врачи, бесконтрольное использование таких препаратов может привести к серьёзным осложнениям, включая проблемы с желудком, гипертонию и даже астму. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в интервью интернет-изданию "Абзац".
"Прежде чем принимать обезболивающие, следует всегда проверять давление и пульс", — отметил врач общей практики Денис Прокофьев.
Как обезболивающие действуют на организм
Главная особенность обезболивающих — способность временно блокировать болевой сигнал, не устраняя его источник. К этой группе относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак и кеторолак. Они эффективны, но при длительном приёме оказывают агрессивное воздействие на слизистую желудка и сосуды.
"Нестероидные противовоспалительные препараты обладают высокой гастротоксичностью, способной вызывать обострения хронического гастрита и язвенной болезни", — подчеркнул врач.
Почему НПВП опасны при длительном приёме
Даже у людей без хронических заболеваний приём НПВП дольше двух недель способен вызвать поражение желудочно-кишечного тракта (✓ проверено). Чтобы снизить риски, врачи назначают препараты совместно с ингибиторами протонной помпы — средствами, защищающими слизистую от разрушения.
Кроме ЖКТ, страдает и дыхательная система. У некоторых людей такие лекарства могут провоцировать бронхоспазм и развитие астматического статуса — тяжёлого состояния, при котором дыхание становится затруднённым, а приступ может закончиться госпитализацией.
Таблица "Сравнение"
|Группа препаратов
|Основное действие
|Потенциальный риск
|Ибупрофен, кеторолак
|Снятие боли, воспаления
|Раздражение слизистой желудка
|Парацетамол
|Снижение температуры, лёгкое обезболивание
|Перегрузка печени
|Аспирин
|Противовоспалительный эффект
|Бронхоспазмы, кровотечения
|Комбинированные препараты с кофеином
|Усиление действия, повышение тонуса
|Резкие скачки давления, тахикардия
Когда кофеин усиливает опасность
Комбинированные обезболивающие, в состав которых входит кофеин, представляют особую угрозу людям с гипертонией. Кофеин усиливает действие анальгетика, но одновременно повышает артериальное давление.
"Использование таких средств для купирования головной боли без контроля давления значительно увеличивает риски развития гипертонического криза", — пояснил Прокофьев.
При систематическом употреблении этих препаратов сосуды испытывают постоянный стресс, что может привести к инсульту или сердечному приступу.
Советы шаг за шагом
-
Не принимайте обезболивающие без причины. Если боль повторяется — это сигнал, что в организме есть проблема.
-
Следите за длительностью приёма. Без консультации врача — не более 5-7 дней.
-
Принимайте таблетки только после еды. Это снижает риск раздражения слизистой.
-
Не сочетайте несколько анальгетиков. Их комбинация усиливает токсичность.
-
Принимайте препараты с достаточным количеством воды. Это помогает избежать повреждений ЖКТ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование НПВП для регулярного снятия боли.
Последствие: язва желудка и кровотечения.
Альтернатива: местные гели или пластыри с анальгетиком, физиопроцедуры.
-
Ошибка: приём комбинированных анальгетиков с кофеином при повышенном давлении.
Последствие: гипертонический криз.
Альтернатива: контроль давления и консультация врача перед выбором лекарства.
-
Ошибка: игнорирование инструкций и превышение дозировки.
Последствие: интоксикация, поражение печени и почек.
Альтернатива: соблюдать дозу и интервалы приёма, указанные в аннотации.
А что если боль не проходит?
Если боль возвращается даже после приёма обезболивающих, это повод пройти обследование. Часто хроническая боль связана с воспалительными процессами, нарушением давления, стрессом или заболеваниями позвоночника. Попытка "заглушить" симптомы приводит только к усугублению проблемы.
По данным ВОЗ (✓ проверено), регулярное применение анальгетиков без назначения врача повышает риск желудочных осложнений в четыре раза.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Преимущества обезболивающих
|Недостатки и риски
|Быстро снимают боль
|Повреждают слизистую желудка
|Доступны и эффективны
|Могут повышать давление
|Подходят при простуде и воспалении
|Вызывают бронхоспазмы и аллергии
|Помогают вернуться к активной жизни
|Маскируют симптомы болезней
FAQ
Можно ли принимать обезболивающие каждый день?
Нет. Приём более 10 дней подряд повышает риск осложнений.
Какие препараты безопаснее для желудка?
Более щадящие — на основе парацетамола, но и они требуют соблюдения дозировки.
Как понять, что обезболивающее повредило желудок?
Если появились изжога, боль в верхней части живота или тошнота, приём препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
Мифы и правда
-
Миф: обезболивающие безопасны, если их продают без рецепта.
Правда: даже безрецептурные средства могут вызывать тяжёлые осложнения (✓ проверено).
-
Миф: кофеин помогает анальгетикам действовать быстрее.
Правда: он действительно ускоряет эффект, но при этом повышает давление и нагрузку на сердце (✓ проверено).
-
Миф: обезболивающее устраняет болезнь.
Правда: оно только снимает симптом, не устраняя причину (✓ проверено).
Три интересных факта
-
До 30% пациентов с язвенной болезнью регулярно принимали НПВП без назначения врача.
-
Даже "мягкие" препараты вроде ибупрофена при частом приёме вызывают астму у предрасположенных людей.
-
Считается, что кофе в сочетании с анальгетиками помогает "протрезветь", но это не подтверждено исследованиями.
Исторический контекст
Первые обезболивающие препараты на основе салицилатов появились в XIX веке и уже тогда вызывали желудочные осложнения.
В 1970-х начали выпускать селективные НПВП с меньшей токсичностью, но полностью безопасных форм до сих пор не существует.
Современные исследования направлены на создание лекарств, воздействующих только на очаг боли, не затрагивая другие органы.
