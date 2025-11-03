Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:14

Таблетка от боли — билет к язве и гипертонии: врачи предупреждают

Врач Денис Прокофьев предупредил: частый приём обезболивающих может вызвать язву и гипертонию

Многие принимают обезболивающие при любой боли — будь то головная, зубная или суставная. Однако, как предупреждают врачи, бесконтрольное использование таких препаратов может привести к серьёзным осложнениям, включая проблемы с желудком, гипертонию и даже астму. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в интервью интернет-изданию "Абзац".

"Прежде чем принимать обезболивающие, следует всегда проверять давление и пульс", — отметил врач общей практики Денис Прокофьев.

Как обезболивающие действуют на организм

Главная особенность обезболивающих — способность временно блокировать болевой сигнал, не устраняя его источник. К этой группе относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак и кеторолак. Они эффективны, но при длительном приёме оказывают агрессивное воздействие на слизистую желудка и сосуды.

"Нестероидные противовоспалительные препараты обладают высокой гастротоксичностью, способной вызывать обострения хронического гастрита и язвенной болезни", — подчеркнул врач.

Почему НПВП опасны при длительном приёме

Даже у людей без хронических заболеваний приём НПВП дольше двух недель способен вызвать поражение желудочно-кишечного тракта (✓ проверено). Чтобы снизить риски, врачи назначают препараты совместно с ингибиторами протонной помпы — средствами, защищающими слизистую от разрушения.

Кроме ЖКТ, страдает и дыхательная система. У некоторых людей такие лекарства могут провоцировать бронхоспазм и развитие астматического статуса — тяжёлого состояния, при котором дыхание становится затруднённым, а приступ может закончиться госпитализацией.

Таблица "Сравнение"

Группа препаратов Основное действие Потенциальный риск
Ибупрофен, кеторолак Снятие боли, воспаления Раздражение слизистой желудка
Парацетамол Снижение температуры, лёгкое обезболивание Перегрузка печени
Аспирин Противовоспалительный эффект Бронхоспазмы, кровотечения
Комбинированные препараты с кофеином Усиление действия, повышение тонуса Резкие скачки давления, тахикардия

Когда кофеин усиливает опасность

Комбинированные обезболивающие, в состав которых входит кофеин, представляют особую угрозу людям с гипертонией. Кофеин усиливает действие анальгетика, но одновременно повышает артериальное давление.

"Использование таких средств для купирования головной боли без контроля давления значительно увеличивает риски развития гипертонического криза", — пояснил Прокофьев.

При систематическом употреблении этих препаратов сосуды испытывают постоянный стресс, что может привести к инсульту или сердечному приступу.

Советы шаг за шагом

  1. Не принимайте обезболивающие без причины. Если боль повторяется — это сигнал, что в организме есть проблема.

  2. Следите за длительностью приёма. Без консультации врача — не более 5-7 дней.

  3. Принимайте таблетки только после еды. Это снижает риск раздражения слизистой.

  4. Не сочетайте несколько анальгетиков. Их комбинация усиливает токсичность.

  5. Принимайте препараты с достаточным количеством воды. Это помогает избежать повреждений ЖКТ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование НПВП для регулярного снятия боли.
    Последствие: язва желудка и кровотечения.
    Альтернатива: местные гели или пластыри с анальгетиком, физиопроцедуры.

  • Ошибка: приём комбинированных анальгетиков с кофеином при повышенном давлении.
    Последствие: гипертонический криз.
    Альтернатива: контроль давления и консультация врача перед выбором лекарства.

  • Ошибка: игнорирование инструкций и превышение дозировки.
    Последствие: интоксикация, поражение печени и почек.
    Альтернатива: соблюдать дозу и интервалы приёма, указанные в аннотации.

А что если боль не проходит?

Если боль возвращается даже после приёма обезболивающих, это повод пройти обследование. Часто хроническая боль связана с воспалительными процессами, нарушением давления, стрессом или заболеваниями позвоночника. Попытка "заглушить" симптомы приводит только к усугублению проблемы.

По данным ВОЗ (✓ проверено), регулярное применение анальгетиков без назначения врача повышает риск желудочных осложнений в четыре раза.

Таблица "Плюсы и минусы"

Преимущества обезболивающих Недостатки и риски
Быстро снимают боль Повреждают слизистую желудка
Доступны и эффективны Могут повышать давление
Подходят при простуде и воспалении Вызывают бронхоспазмы и аллергии
Помогают вернуться к активной жизни Маскируют симптомы болезней

FAQ

Можно ли принимать обезболивающие каждый день?
Нет. Приём более 10 дней подряд повышает риск осложнений.

Какие препараты безопаснее для желудка?
Более щадящие — на основе парацетамола, но и они требуют соблюдения дозировки.

Как понять, что обезболивающее повредило желудок?
Если появились изжога, боль в верхней части живота или тошнота, приём препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Мифы и правда

  • Миф: обезболивающие безопасны, если их продают без рецепта.
    Правда: даже безрецептурные средства могут вызывать тяжёлые осложнения (✓ проверено).

  • Миф: кофеин помогает анальгетикам действовать быстрее.
    Правда: он действительно ускоряет эффект, но при этом повышает давление и нагрузку на сердце (✓ проверено).

  • Миф: обезболивающее устраняет болезнь.
    Правда: оно только снимает симптом, не устраняя причину (✓ проверено).

Три интересных факта

  1. До 30% пациентов с язвенной болезнью регулярно принимали НПВП без назначения врача.

  2. Даже "мягкие" препараты вроде ибупрофена при частом приёме вызывают астму у предрасположенных людей.

  3. Считается, что кофе в сочетании с анальгетиками помогает "протрезветь", но это не подтверждено исследованиями.

Исторический контекст

Первые обезболивающие препараты на основе салицилатов появились в XIX веке и уже тогда вызывали желудочные осложнения.
В 1970-х начали выпускать селективные НПВП с меньшей токсичностью, но полностью безопасных форм до сих пор не существует.
Современные исследования направлены на создание лекарств, воздействующих только на очаг боли, не затрагивая другие органы.

