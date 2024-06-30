Физическая активность смягчает симптомы остеоартрита, однако 69% людей с болью в колене боятся заниматься спортом, считая его вредным, что показало исследование, опубликованное в журнале Pain.

Несмотря на доказанную пользу упражнений, только 10% пациентов регулярно занимаются спортом. Исследование использовало тест неявной ассоциации для оценки мнений участников, выявив, что многие из них бессознательно боятся активности, хотя утверждают обратное.

Эти результаты помогут врачам и физиотерапевтам уделять больше внимания пациентам, которые боятся двигаться, несмотря на сознательные заявления о безопасности упражнений.

Фото: commons.wikimedia.org/Luca Cascianini (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)