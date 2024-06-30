Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 85,748
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 92,4184
Pain: 69% людей с болью в колене боятся заниматься спортом
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 14:27

Pain: 69% людей с болью в колене боятся заниматься спортом

Физическая активность смягчает симптомы остеоартрита, однако 69% людей с болью в колене боятся заниматься спортом, считая его вредным, что показало исследование, опубликованное в журнале Pain.

Несмотря на доказанную пользу упражнений, только 10% пациентов регулярно занимаются спортом. Исследование использовало тест неявной ассоциации для оценки мнений участников, выявив, что многие из них бессознательно боятся активности, хотя утверждают обратное.

Эти результаты помогут врачам и физиотерапевтам уделять больше внимания пациентам, которые боятся двигаться, несмотря на сознательные заявления о безопасности упражнений.

Фото: commons.wikimedia.org/Luca Cascianini (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.

Читать полностью
В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы.

Читать полностью

Общество

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut.

Читать полностью
Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером.

Читать полностью

Новости