Ревматолог Яна Лейнеман предупредила, что боли в суставах, общая слабость, субфебрильная температура и рисунок в виде бабочки на лице могут быть признаками системной красной волчанки (СКВ) — аутоиммунного заболевания, чаще поражающего женщин.

СКВ трудно диагностировать из-за разнообразия симптомов, включая длительные боли в суставах после простуды и многосистемные жалобы, например, на желудочно-кишечный тракт и суставы. Врач также указала на возможные репродуктивные проблемы как дополнительный симптом.

Фото: commons.wikimedia.org/James Heilman, MD (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)