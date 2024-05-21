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Врач Руднев: мочекаменная болезнь по симтомам может напоминать аппендицит
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:46

Врач Руднев: мочекаменная болезнь по симтомам может напоминать аппендицит

Врач-хирург Александр Руднев перечислил несколько заболеваний, симптомы которых могут напоминать аппендицит. Среди них выделены мочекаменная болезнь, воспаление яичников и маточных труб, разрыв кисты, воспаление подвздошной кишки, энтероколиты и дивертикулез.

Кроме того, прободная язва двенадцатиперстной кишки также может имитировать симптомы аппендицита.

Руднев подчеркнул, что при появлении интенсивных и необычных болей следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Rayhana Alhour (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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