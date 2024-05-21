Врач-хирург Александр Руднев перечислил несколько заболеваний, симптомы которых могут напоминать аппендицит. Среди них выделены мочекаменная болезнь, воспаление яичников и маточных труб, разрыв кисты, воспаление подвздошной кишки, энтероколиты и дивертикулез.

Кроме того, прободная язва двенадцатиперстной кишки также может имитировать симптомы аппендицита.

Руднев подчеркнул, что при появлении интенсивных и необычных болей следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, сообщает МедикФорум.

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