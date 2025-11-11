Башкортостан обогнал почти все регионы ПФО: как республика растет в платных услугах

В Башкортостане объем платных услуг населению за январь-сентябрь 2025 года составил 318,7 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост подтверждается данными Росстата, которые были проанализированы РБК Уфа. В сентябре объем платных услуг увеличился на 2,9% по сравнению с августом, а также на 6,9% по отношению к сентябрю 2024 года.

Платные услуги в Приволжском федеральном округе

В Приволжском федеральном округе общий объем платных услуг за тот же период вырос на 4,1%, достигнув 2,2 трлн рублей. В сентябре показатель снизился на 0,5% по сравнению с августом, но был на 7,3% выше, чем год назад. В 13 из 14 регионов округа зафиксирован рост. Среди лидеров по темпам роста — Татарстан (6,9%), Нижегородская область (6,6%) и Оренбургская область (5,6%).

Башкортостан в числе лидеров

Башкортостан занял четвертое место по динамике роста объема платных услуг в ПФО. В денежном выражении республика занимает второе место после Татарстана с объемом 318,7 млрд рублей. В отличие от Башкирии, в некоторых регионах, таких как Марий Эл, наблюдается снижение объемов платных услуг — там этот показатель снизился на 2,4%.

Платные услуги по регионам и по стране

В сентябре 2025 года увеличение объемов платных услуг было отмечено в шести регионах ПФО. В денежном выражении лидерами являются Татарстан (405,2 млрд рублей), Башкортостан (318,7 млрд) и Нижегородская область (279,2 млрд). На другом конце списка — Марий Эл (28,4 млрд), Мордовия (32,9 млрд) и Чувашия (71,9 млрд).

По России в целом объем платных услуг за январь-сентябрь 2025 года составил 14,7 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре этот показатель снизился на 1,2% по сравнению с августом, но был на 2,9% выше, чем в сентябре 2024 года.