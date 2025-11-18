Штрафы за парковку в Ярославле удивят даже опытных водителей: что нужно знать заранее

В Ярославской области вводятся новые правила платной парковки, которые коснутся жителей и гостей региона уже в конце этого года. Ранее планировавшийся размер штрафов был пересмотрен, чтобы сделать первые шаги в регулировании более понятными и справедливыми для автомобилистов. Теперь штрафы за неоплату парковки будут ниже, а платные зоны появятся сразу в нескольких популярных городах, что позволит повысить дисциплину на дорогах и одновременно не создавать чрезмерной нагрузки на водителей.

Новая система штрафов

Законопроект о введении ответственности за неоплату парковки был доработан комитетом ярославской областной думы по законодательству. Первоначально предлагалось устанавливать штраф в размере 3 000 рублей для физических лиц, но депутаты решили, что такая сумма слишком велика для первых месяцев работы системы. В результате был найден компромисс.

"Мы продолжаем регулирование правил пользования платным парковочным пространством. Чтобы сам механизм заработал, нужно ввести и ответственность. И она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Достигнуто компромиссное решение по размеру штрафов. Изначально предлагался штраф в размере 3 000 рублей для физических лиц. Депутаты посчитали это избыточным, особенно с учётом того, что на первом этапе возможны нарушения, которые совершены непроизвольно. Вместе с губернатором пришли к компромиссу, остановились на цифре 2 500 рублей", — пояснил председатель комитета Илья Осипов.

Штраф для должностных лиц составит 5 000 рублей, для юридических лиц — 10 000 рублей. При повторном нарушении сумма не изменится. Такой подход должен стимулировать соблюдение правил с минимальным стрессом для автомобилистов.

Города и тарифы

Платные парковки появятся с 20 декабря 2025 года в пяти городах региона: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом. Стоимость парковки для местных жителей составит 75 рублей в час, но не более чем за первые четыре часа в день. Для иногородних посетителей цена будет выше — 150 рублей в час, что мотивирует использовать парковочные места более рационально.

Советы шаг за шагом

Перед поездкой в платную зону проверяйте наличие свободных мест через мобильные приложения для парковки. Оплачивайте парковку сразу при въезде, чтобы избежать штрафов. Используйте электронные способы оплаты — они удобнее и позволяют фиксировать время стоянки. Планируйте поездки так, чтобы не превышать лимит для местных жителей. В случае непредвиденной задержки — заранее продлите плату через приложение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не оплатили парковку → Последствие: штраф 2 500 рублей → Альтернатива: используйте приложение для автоматической оплаты.

Ошибка: парковка в зоне для иногородних без оплаты → Последствие: штраф 150 рублей/час → Альтернатива: ищите бесплатные парковочные места на окраинах.

Ошибка: превышение времени стоянки → Последствие: повторный штраф → Альтернатива: установите напоминание на смартфоне.

Мифы и правда

Миф: штрафы за парковку введены только для денег.

Правда: они регулируют использование городских пространств и стимулируют свободное движение транспорта.

Миф: местные жители будут переплачивать.

Правда: для местных предусмотрен сниженный тариф в первые четыре часа.

Миф: система введена сразу во всех городах области.

Правда: на первом этапе платные зоны появятся в пяти туристических центрах региона.

Три интересных факта