скоростные трассы в Москве
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:59

Осень забирает деньги с платных трасс: средний чек россиян неожиданно упал

Россияне стали реже ездить по платным автодорогам осенью 2025 года — данные Банка Русский стандарт

С началом осени 2025 года россияне начали реже пользоваться платными автодорогами, а средний чек за поездки по ним заметно снизился. По данным Банка "Русский стандарт", в сентябре средний платёж за проезд по "платкам" составил 768 рублей, что на 27% меньше, чем в августе.

Аналитики банка отмечают, что снижение расходов связано с завершением сезона отпусков и дачного периода. Летом россияне активно использовали скоростные платные трассы, чтобы быстрее добираться до курортов и туристических точек, тогда как осенью потребность в таких маршрутах уменьшается.

Сезонные колебания средних чеков

Время года Средний чек (руб.)
Зима 756
Весна 793
Лето 828
Осень 768

Данные показывают, что пик использования "платок" приходится на лето, когда большинство россиян отправляются в отпуска, а минимальные траты — зимой, когда поездок становится меньше.

Различия между мужчинами и женщинами

Интересно, что осенью мужчины чаще тратили больше на платные трассы, чем женщины. Средний чек у мужчин составил 793 рубля, а у женщин — 695 рублей. Это может быть связано с более длительными поездками или выбором маршрутов с более высокой оплатой.

Советы шаг за шагом: как экономить на платных трассах

  1. Планируйте поездки заранее и выбирайте маршруты, где платные участки не обязательны.

  2. Используйте приложения для расчёта оптимального пути и сравнения стоимости платных и бесплатных дорог.

  3. Рассмотрите карты с кешбэком или скидками на платные участки.

  4. При частых поездках оформляйте абонементы или электронные транспондеры, которые снижают стоимость разовых поездок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование бесплатных объездных маршрутов → Последствие: переплата за короткие участки → Альтернатива: изучение альтернативных дорог через навигатор.

  • Ошибка: оплата без учета времени суток → Последствие: пробки и лишние расходы → Альтернатива: выбирать непиковые часы для поездок.

А что если…

Если россияне продолжат экономить на платных дорогах осенью, операторы "платок" могут задуматься о сезонных скидках или изменении тарифов, чтобы стимулировать поток машин даже вне летнего сезона.

Плюсы и минусы платных дорог

Плюсы Минусы
Быстрое передвижение Более высокая стоимость
Хорошее качество покрытия Ограниченные маршруты
Возможность объезда городских пробок Снижение использования осенью

FAQ

Сколько стоит проезд по платным трассам в среднем?
Средний чек осенью 2025 года составил 768 рублей, летом он доходил до 828 рублей.

Что лучше — платная трасса или бесплатная?
Выбор зависит от цели поездки: платная дорога экономит время, но обходные бесплатные маршруты экономят деньги.

Мифы и правда

  1. Миф: платные дороги всегда быстрее → Правда: в часы пик разница может быть минимальной.

  2. Миф: платные трассы экономят топливо → Правда: экономия зависит от длины маршрута и плотности движения.

  3. Миф: платные дороги нужны только туристам → Правда: многие используют их для деловых поездок и регулярных маршрутов.

Интересные факты

  1. В России около 3,5 тыс. км платных трасс, они находятся в 21 регионе, при этом большая часть сосредоточена в центральной части страны.

  2. Система "Платон" для грузовиков позволяет снизить нагрузку на федеральные дороги и стимулирует ремонт инфраструктуры.

  3. Автомобилисты чаще всего платят за трассы в выходные и праздничные дни, когда дорожный поток возрастает.

Исторический контекст

Первые платные дороги в России появились в конце 1990-х годов и были связаны с развитием автомагистралей к курортным зонам. Современные платные трассы стали активно строиться в 2010-х годах, чтобы разгрузить городские дороги и ускорить транспортные потоки.

