Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Все ПВЗ СДЭК начали выдавать готовые отправления
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:18

Все ПВЗ СДЭК начали выдавать готовые отправления

Все пункты выдачи заказов (ПВЗ) компании СДЭК снова функционируют и выдают отправления, готовые к получению. В компании активно продолжают действия по полному восстановлению сервиса после недавнего технического сбоя.

Об этом сказали представители пресс-службы СДЭК, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня каждый ПВЗ начал выдачу готовых отправлений. Мы прилагаем все усилия для восстановления работы на полную мощность", — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: flickr.com/Artyom Vasilyev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Северная Корея начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря

Северная Корея начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря

КНДР начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря.

Читать полностью
Россия предложила Белоруссии постройку космической станции

Россия предложила Белоруссии постройку космической станции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил присоединиться к строительству космической станции, и Минск обещал обдумать эту идею.

Читать полностью

Общество

Врач Белоусов: недостаток углеводов может привести к усталости

Врач Белоусов: недостаток углеводов может привести к усталости

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что диеты с низким содержанием углеводов могут вызывать усталость, раздражительность и серьезные заболевания.

Читать полностью
Porsche представила первый спорткар 911

Porsche представила первый спорткар 911

Гибридная система Porsche представляет из себя новый 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель и мотор с одним электрическим турбонаддувом.

Читать полностью

Новости