Все пункты выдачи заказов (ПВЗ) компании СДЭК снова функционируют и выдают отправления, готовые к получению. В компании активно продолжают действия по полному восстановлению сервиса после недавнего технического сбоя.
Об этом сказали представители пресс-службы СДЭК, сообщает ТАСС.
"С сегодняшнего дня каждый ПВЗ начал выдачу готовых отправлений. Мы прилагаем все усилия для восстановления работы на полную мощность", — подчеркнули в пресс-службе.
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