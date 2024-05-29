Все пункты выдачи заказов (ПВЗ) компании СДЭК снова функционируют и выдают отправления, готовые к получению. В компании активно продолжают действия по полному восстановлению сервиса после недавнего технического сбоя.

Об этом сказали представители пресс-службы СДЭК, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня каждый ПВЗ начал выдачу готовых отправлений. Мы прилагаем все усилия для восстановления работы на полную мощность", — подчеркнули в пресс-службе.

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