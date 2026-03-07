Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тихий океан
Тихий океан
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:44

Эволюция среди отходов: сто тысяч тонн пластика сформировали уникальное сообщество в Тихом океане

В разгар штормового сезона 2019 года, когда волны Северной части Тихого океана хлещут солёным брызгами по палубам исследовательских судов, команда океанографов фиксирует нечто неожиданное: на обломках старых рыболовных сетей, дрейфующих в бескрайнем мусорном вихре, копошатся колонии ракообразных и моллюсков. Это не случайный улов — это признаки целой экосистемы, пустившей корни в самом сердце загрязнения. Большое тихоокеанское мусорное пятно, символ человеческой безответственности, внезапно предстаёт как арена эволюционных экспериментов природы.

Годы наблюдений за этой зоной между Гавайями и Калифорнией раскрывают парадокс: 100 тысяч тонн пластика, циркулирующие в субтропическом круговороте, не просто загрязняют воду. Они формируют "неопелагическое сообщество" — гибридный мир, где прибрежные виды осваивают открытый океан. Исследователи из Смитсоновского центра и Океанографического института Скриппса задокументировали 46 видов беспозвоночных на 105 образцах мусора, включая сети и буи. Это меняет взгляд на пластик: от проклятия к неожиданному рафту для жизни.

"Плавающий пластик в Тихом океане — это как искусственный архипелаг, где береговые обитатели находят опору в никуда. Мы видим, как сети и канаты, брошенные рыболовством, собирают 46% массы пятна и становятся домом для смешанных сообществ. Это не идиллия, а сигнал: мусор меняет морскую географию."

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что такое Большое тихоокеанское мусорное пятно

Представьте океан как гигантский конвейер: в северо-тихоокеанском субтропическом круговороте воды сходятся, захватывая мусор в ловушку размером с Францию. Здесь скапливается 1,8 триллиона пластиковых фрагментов массой 100 тысяч тонн, по данным The Ocean Cleanup. Но это не куча бутылок — 46% приходится на рыболовные сети, 75% связано с промышленным выловом. Пластик держится на плаву десятилетиями, превращаясь в дрейфующий лабиринт.

В отличие от природных "плотов" вроде бурелома или водорослей, которые тонут за месяцы, пластик — вечный странник. Он не разрушается под солнцем и волнами так быстро, создавая стабильную платформу. Это крупнейшая из пяти мусорных зон Мирового океана, где конвергенция течений вертит отходы в замедленном танце.

Неопелагическое сообщество: новые жители мусора

В 2021 году в Nature Communications Линси Э. Харам и коллеги описали прорыв: на 105 обломках — от вёдер до канатов — живут 46 видов беспозвоночных. 80% — прибрежники вроде крабов и брюхоногих, 20% — чисто океанические. Это "неопелагическое сообщество": гибрид, невозможный без антропогенного вмешательства. Пластик — как сферический плот, собирающий жизнь из разных миров.

Природные аналогии рушатся: пемза или семена не выдерживают долгой одиссеи. Пластик же даёт время для роста и размножения, формируя популяции в открытом море, где раньше царила пустота.

"Цунами 2011 года вынесло обломки с японскими организмами через 6000 км — живыми и плодовитыми. Пятно теперь не свалка, а транспортёр видов, где пластик усиливает миграции, рискуя инвазиями."

Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Роль цунами 2011 года в трансформации пятна

11 марта 2011-го Тохоку-цунами выбросило тонны мусора в океан. Через годы обломки достигли Америки с живыми колониями: не пассажиры, а поселенцы. Это доказало: пластик несёт жизнь на тысячи километров, меняя карты биоразнообразия. В пятне такие "корабли-призраки" множатся, усиливая эффект.

Опасности и перспективы: от рафта к угрозе

Но идиллия обманчива: сети душат морских жителей, пластик травмирует. Плюс риск инвазий — прибрежники на мусоре колонизируют новые берега, как микробы в экстремальных океанах. Будущее? Через 20 лет это может перестроить экосистемы, требуя умных чисток вроде огненных вихрей. Наука фильтрует сенсации: мусор — не рай, а вызов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько пластика в пятне? Около 100 тыс. тонн, 1,8 трлн частиц.
  • Что значит "неопелагическое"? Новое сообщество на пластике, смешивающее береговые и океанические виды.
  • Опасно ли это? Да: запутывание в сетях и риск инвазивных видов.
  • Можно ли очистить? Проекты вроде Ocean Cleanup тестируют, но масштаб огромен.
Проверено экспертом: анализ исследований, риски инвазий, данные по массе мусора — Дмитрий Грачёв

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

