После того, как Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сама платформа рискует стать политическим рудиментом, отдаляясь от своей основной цели, как сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
Ранее Государственная Дума и Совет Федерации приняли заявления от обеих палат Федерального Собрания об остановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету Совета Федерации немедленно сообщить Парламентской ассамблее ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в организации.
"Ясно, что Парламентская ассамблея ОБСЕ все больше отходит от своего основного предназначения как площадки для межпарламентского диалога, и с приостановкой участия делегации России ее работа вообще может превратиться в политический архаизм", — таково мнение, высказанное Захаровой в комментарии, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что решение Москвы приостановить участие в ПА ОБСЕ является реакцией на открыто дискриминационную политику в отношении российских парламентариев со стороны некоторых стран, которые под ложными предлогами препятствовали их участию в мероприятиях ассамблеи.
Фото: www. flickr.com/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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