Семаглутид, эксенатид, лираглутид: эти препараты для снижения веса играют в русскую рулетку с вашим мозгом

Российские учёные обнаружили неожиданный побочный эффект у популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса. Оказалось, что некоторые из них могут влиять на процессы в головном мозге, связанные с развитием болезни Альцгеймера. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на безопасность лекарств, которые принимают миллионы людей во всём мире.

Связь между диабетом и деменцией

Специалисты из Пущинского научного центра РАН провели исследование, результаты которого проливают свет на давно известную медикам взаимосвязь. У пациентов с сахарным диабетом риск столкнуться с болезнью Альцгеймера повышен на 65%. Основной причиной считаются нарушения в метаболизме глюкозы, которые затрагивают и мозг. Однако теперь учёные предполагают, что определённую роль могут играть и сами лекарства, призванные бороться с диабетом.

Неожиданные эффекты препаратов

Учёные впервые продемонстрировали, как аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (а именно семаглутид, эксенатид и лираглутид) взаимодействуют с бета-амилоидными пептидами. Эти пептиды являются ключевыми "игроками" в развитии болезни Альцгеймера, так как, накапливаясь, они образуют токсичные бляшки в мозге.

Исследование выявило парадокс. С одной стороны, все три препарата показали способность снижать токсичность амилоида в экспериментах на клеточных культурах. Но с другой — их влияние на процесс образования амилоидных фибрилл (основы тех самых бляшек) кардинально различалось.

"Подобные эффекты могут различаться у разных препаратов, при всём их структурном сходстве", — пояснили исследователи.

Сравнительная таблица воздействия препаратов

Препарат (действующее вещество) Влияние на синтез амилоидных фибрилл Снижение токсичности амилоида Семаглутид ("Оземпик" и аналоги) Активирует Да Эксенатид Тормозит Да Лираглутид Данные уточняются Да

А что если…

Если клинические исследования подтвердят данные лабораторных тестов, это может привести к пересмотру показаний для назначения некоторых препаратов пациентам с наследственной предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое семаглутид?

Это действующее вещество препаратов для лечения диабета 2 типа и контроля веса (например, "Оземпик"). Оно относится к группе аналогов глюкагоноподобного пептида-1. Означает ли это, что мне нужно срочно прекратить приём лекарства?

Ни в коем случае. Не следует самостоятельно отменять назначенные врачом препараты. Обязательно обсудите эту информацию со своим лечащим врачом-эндокринологом. Какое лекарство сейчас считается самым безопасным?

Исследование только началось, и учёные подчёркивают, что для окончательных выводов нужны масштабные клинические испытания. Эксенатид в лабораторных условиях показал более благоприятный профиль.

Три факта о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является самой распространённой причиной деменции у людей пожилого возраста. Накопление бета-амилоидных бляшек и тау-белка в мозге начинается за 10-20 лет до появления первых симптомов болезни. Не существует лекарств, способных вылечить болезнь Альцгеймера, существующая терапия направлена на смягчение симптомов.

Исторический контекст

Изучение связи между диабетом и нейродегенеративными заболеваниями ведётся уже не одно десятилетие. Термин "диабет 3 типа" даже предлагали использовать для обозначения инсулинорезистентности в головном мозге как одного из факторов развития болезни Альцгеймера. Открытие, сделанное в Пущинском научном центре, углубляет это понимание, добавляя в уравнение новую переменную — возможное влияние самих лекарственных средств. Это подчёркивает сложность биологических процессов в организме и необходимость комплексного подхода к оценке безопасности любых, даже самых эффективных, препаратов.