Как оформить право собственности на квартиру или дом: пошаговая инструкция без ошибок

Покупка или строительство жилья — радостное событие, но оформить недвижимость только на бумаге недостаточно. Чтобы официально стать владельцем и иметь возможность распоряжаться имуществом, необходимо зарегистрировать право собственности. Эта процедура подтверждает, что объект действительно принадлежит вам, и закрепляет его за вашим именем в государственных реестрах. Без регистрации невозможно продать, подарить или оформить наследство на недвижимость.

Что такое регистрация права собственности

Регистрация права собственности — это официальное внесение сведений о владельце объекта в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). С момента внесения записи человек становится законным собственником, и только после этого он может распоряжаться жильём по своему усмотрению.

Процедура обязательна для всех видов недвижимости: квартир, частных домов, земельных участков, гаражей и нежилых помещений.

Зачем нужна регистрация

Регистрация — это не формальность, а гарантия безопасности. Она:

защищает от мошеннических сделок ;

; подтверждает право собственности при судебных спорах;

при судебных спорах; позволяет оформить ипотеку или залог ;

; делает возможной продажу, дарение, обмен или наследование имущества.

Без выписки из ЕГРН владелец не сможет ни продать объект, ни доказать свои права перед третьими лицами.

Сколько длится регистрация

Сроки зависят от способа подачи:

7 рабочих дней - при обращении напрямую в Росреестр;

- при обращении напрямую в Росреестр; 9 рабочих дней - если документы подаются через МФЦ;

- если документы подаются через МФЦ; 1-3 дня - при электронной подаче через нотариуса.

Электронный формат — самый быстрый и удобный: все документы поступают напрямую в систему Росреестра и обрабатываются автоматически.

Какие документы понадобятся

Перечень зависит от типа недвижимости и основания, по которому возникает право собственности.

Общие документы

паспорт заявителя;

заявление о регистрации;

правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения, наследства и т. д.);

акт приёма-передачи (если есть);

квитанция об оплате госпошлины.

Для квартиры

договор купли-продажи, мены или дарения;

акт приёма-передачи;

согласие супруга (при совместной собственности);

уведомление других владельцев, если продаётся доля.

Для дома

документы на здание и земельный участок;

технический план;

акт ввода в эксплуатацию (если дом новый).

Для земельного участка

договор купли-продажи или дарения;

кадастровый паспорт и результаты межевания.

Для наследства

нотариальное свидетельство о праве на наследство;

заявление наследника в Росреестр.

Для нотариальных сделок

нотариально заверенный договор;

заявление направляется самим нотариусом напрямую в Росреестр.

Таблица "Размер госпошлины на регистрацию"

Объект недвижимости Сумма госпошлины (для физлиц) Квартира или дом 2 000 ₽ Земельный участок 350 ₽ Гараж или нежилое помещение 2 000 ₽ Регистрация доли 1 000 ₽

Как зарегистрировать недвижимость: пошаговая инструкция

Процедура одинакова для всех объектов. Главное — собрать полный пакет документов и выбрать удобный способ подачи.

Через МФЦ

Подготовьте документы и оплатите госпошлину. Подайте заявление в ближайший центр "Мои документы". Получите расписку с номером заявки и сроком готовности. Через 9 рабочих дней заберите результат — бумажную или электронную выписку из ЕГРН.

Плюс подачи через МФЦ — возможность оформить всё в одном месте и получить помощь специалистов, даже если у вас нет полного опыта работы с документами.

Через Росреестр

Подайте документы напрямую в территориальное управление или онлайн через сайт Росреестра. Прикрепите сканы документов и подпишите заявление электронной подписью (если есть). В течение 7 рабочих дней сведения внесут в ЕГРН. Готовую выписку можно получить в электронном виде или на бумаге.

Онлайн-подача экономит время — не нужно стоять в очереди и можно отслеживать статус регистрации в личном кабинете.

Через нотариуса

Нотариус удостоверяет сделку (например, договор дарения или купли-продажи доли). Он сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде. Регистрация занимает 1-3 рабочих дня. Выписка из ЕГРН приходит на электронную почту или в личный кабинет на "Госуслугах".

Этот способ подходит для сделок, где важна скорость и юридическая точность.

А что если недвижимость куплена в ипотеку

При ипотеке собственником становится покупатель, но с обременением в пользу банка. После регистрации в выписке из ЕГРН появится отметка "ипотека".

Для снятия обременения после полного погашения кредита нужно подать:

заявление;

справку из банка о закрытии долга;

договор об ипотеке (если был оформлен).

Снятие обременения занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Как получить выписку из ЕГРН

После завершения регистрации вам выдадут выписку из ЕГРН - это главный документ, подтверждающий право собственности. Её можно запросить:

в бумажном виде через МФЦ;

в электронном — на сайте Росреестра или через "Госуслуги".

Электронная версия имеет такую же юридическую силу, как бумажная, и подписана электронной подписью Росреестра.

Таблица "Способы регистрации недвижимости"

Способ подачи Срок регистрации Где получить результат Особенности МФЦ 9 рабочих дней МФЦ или почта Удобно, можно подать все документы лично Росреестр 7 рабочих дней Электронно или на бумаге Быстрее, если подача онлайн Нотариус 1-3 рабочих дня Электронная выписка Самый быстрый и надёжный способ

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли зарегистрировать недвижимость дистанционно?

Да, через сайт Росреестра или "Госуслуги". Понадобится электронная подпись.

Что делать, если допустили ошибку в документах?

Подайте заявление на исправление. Это займёт до 5 рабочих дней.

Можно ли оформить право на долю детям?

Да, при сделке дарения или наследования, но с участием родителей и органов опеки.

Что подтверждает собственность — свидетельство или выписка?

С 2016 года свидетельства больше не выдают. Единственный действующий документ — выписка из ЕГРН.