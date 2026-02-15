Блины без муки получаются пышнее обычных — весь секрет в одном привычном продукте

Иногда достаточно заменить один привычный ингредиент, чтобы знакомое блюдо заиграло по-новому. Домашние блины могут получиться не только пышными, но и более сбалансированными по составу. Фуд-блогер предложил простое решение, которое уже оценили любители завтраков. Об этом сообщает getsurrey.

Не мука — главное

Блины традиционно ассоциируются с пшеничной мукой, однако, по словам кулинарного блогера Райана Аллена, это не единственная основа для удачного теста. Он ведёт блог The Cooking Duo и делится рецептом, который изначально появился по необходимости, а затем стал любимым вариантом в его семье.

"Люди думают, что блины зависят от муки, но на самом деле это не так.”, — сказал ведущий кулинарного блога The Cooking Duo Райан Аллен.

Вместо муки он использует молотые овсяные хлопья. Такой подход делает текстуру мягкой и воздушной, а вкус — более насыщенным. Дополнительный плюс — овёс содержит клетчатку и дольше сохраняет чувство сытости.

"Если у тебя есть овсянка с кашей, ты всё равно можешь приготовить блинчики, которые будут пышными, уютными и насыщенными вкусом. Большинство людей уже имеют всё, даже не осознавая этого.”, — отметил Райан Аллен.

Как приготовить овсяные блины

Для двух порций блогер советует измельчить 100 г овсяных хлопьев до состояния грубой муки. Затем их смешивают со столовой ложкой разрыхлителя, щепоткой соли и половиной чайной ложки корицы.

Отдельно в блендере соединяют 150 мл молока любого вида, столовую ложку ванильного экстракта и один спелый банан. Смесь должна получиться полностью однородной.

"Вам нужна шелковистая текстура без комков, потому что именно они дают мягкие блины.”, — подчеркнул Райан Аллен.

Жидкую массу аккуратно соединяют с сухими ингредиентами, избегая чрезмерного перемешивания. В тесто добавляют около 50 г черники, после чего выкладывают порции на разогретую сковороду с небольшим количеством кокосового масла.

Секрет пышности

Блогер обращает внимание на момент переворачивания. Когда на поверхности появляются пузырьки, блин готов к тому, чтобы его перевернули. С другой стороны ему требуется примерно минута.

"Вот тогда понимаешь, что они готовы к переходу. Им нужно всего около минуты на другой стороне. Вам нужны блины, которые хорошо прожарены, но при этом бледные и мягкие.”, — объяснил Райан Аллен.

Он советует не доводить их до слишком тёмного оттенка, чтобы края не стали жёсткими.

"Если они станут слишком золотыми, края могут стать хрустящими. Если держать их легче, они остаются пушистыми.”, — добавил блогер.

Готовые блины можно подать с мёдом, кленовым сиропом или свежими фруктами. Несмотря на отсутствие пшеничной муки, они сохраняют мягкость и лёгкую сладость.