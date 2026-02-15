Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оладьи
Оладьи
© Public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:15

Блины без муки получаются пышнее обычных — весь секрет в одном привычном продукте

Иногда достаточно заменить один привычный ингредиент, чтобы знакомое блюдо заиграло по-новому. Домашние блины могут получиться не только пышными, но и более сбалансированными по составу. Фуд-блогер предложил простое решение, которое уже оценили любители завтраков. Об этом сообщает getsurrey.

Не мука — главное

Блины традиционно ассоциируются с пшеничной мукой, однако, по словам кулинарного блогера Райана Аллена, это не единственная основа для удачного теста. Он ведёт блог The Cooking Duo и делится рецептом, который изначально появился по необходимости, а затем стал любимым вариантом в его семье.

"Люди думают, что блины зависят от муки, но на самом деле это не так.”, — сказал ведущий кулинарного блога The Cooking Duo Райан Аллен.

Вместо муки он использует молотые овсяные хлопья. Такой подход делает текстуру мягкой и воздушной, а вкус — более насыщенным. Дополнительный плюс — овёс содержит клетчатку и дольше сохраняет чувство сытости.

"Если у тебя есть овсянка с кашей, ты всё равно можешь приготовить блинчики, которые будут пышными, уютными и насыщенными вкусом. Большинство людей уже имеют всё, даже не осознавая этого.”, — отметил Райан Аллен.

Как приготовить овсяные блины

Для двух порций блогер советует измельчить 100 г овсяных хлопьев до состояния грубой муки. Затем их смешивают со столовой ложкой разрыхлителя, щепоткой соли и половиной чайной ложки корицы.

Отдельно в блендере соединяют 150 мл молока любого вида, столовую ложку ванильного экстракта и один спелый банан. Смесь должна получиться полностью однородной.

"Вам нужна шелковистая текстура без комков, потому что именно они дают мягкие блины.”, — подчеркнул Райан Аллен.

Жидкую массу аккуратно соединяют с сухими ингредиентами, избегая чрезмерного перемешивания. В тесто добавляют около 50 г черники, после чего выкладывают порции на разогретую сковороду с небольшим количеством кокосового масла.

Секрет пышности

Блогер обращает внимание на момент переворачивания. Когда на поверхности появляются пузырьки, блин готов к тому, чтобы его перевернули. С другой стороны ему требуется примерно минута.

"Вот тогда понимаешь, что они готовы к переходу. Им нужно всего около минуты на другой стороне. Вам нужны блины, которые хорошо прожарены, но при этом бледные и мягкие.”, — объяснил Райан Аллен.

Он советует не доводить их до слишком тёмного оттенка, чтобы края не стали жёсткими.

"Если они станут слишком золотыми, края могут стать хрустящими. Если держать их легче, они остаются пушистыми.”, — добавил блогер.

Готовые блины можно подать с мёдом, кленовым сиропом или свежими фруктами. Несмотря на отсутствие пшеничной муки, они сохраняют мягкость и лёгкую сладость.

"Они пушистые, нежно сладкие и очень приятные. Большинство людей шокированы, когда я говорю им, что в них совсем нет муки.”, — подчеркнул Райан Аллен.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вернула курицу в сковороду к соусу — через 30 минут вышло блюдо, которое просят повторить вчера в 18:00

Идеальный ужин за 30 минут: попробуйте кремовую курицу с горчичным соусом и фиолетовой брокколи.

Читать полностью » Беру муку и кабачок — за 30 минут получаю ужин без мяса, который исчезает со стола первым вчера в 15:30

Овощные котлеты из муки за 30 минут — простой рецепт для лёгкого ужина, который вписывается в чешскую кухню и сочетается с томатным рисом.

Читать полностью » Беру чеснок и сыр — через 10 минут на столе румяный блин, который затмевает пиццу вчера в 7:35

В поисках нового вкуса? Откройте для себя простые и ароматные блины с сыром и чесноком, которые легко приготовить.

Читать полностью » Шоколадное печенье с отпечатком в форме сердца покоряет с первого взгляда — готовится за 10 минут 13.02.2026 в 16:29

Шоколадное печенье с отпечатком пальца в форме сердца — идеальное угощение для Дня всех влюблённых.

Читать полностью » Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный 13.02.2026 в 15:59

Диетолог Юлия Дробышева объяснила NewsInfo, почему белый шоколад нельзя считать настоящим шоколадом.

Читать полностью » Сковорода остаётся чистой, а блины — идеальными: простой рецепт экономит масло и нервы на Масленицу 13.02.2026 в 15:05

Брендшеф раскрыл неожиданный способ приготовить блины без соли, сахара и масла. Один из вариантов удивляет даже тех, кто печёт их годами.

Читать полностью » Беру лосось и майонез — ужин готов за 15 минут: рыба тает во рту и не пересыхает 13.02.2026 в 11:38

Узнайте, как вкусно запечь лосось всего из двух ингредиентов, с простым рецептом и без лишних усилий.

Читать полностью » Овсянка надоела? Меняю всего 1 деталь — и завтрак держит сытость до обеда 13.02.2026 в 8:21

Простые приёмы превращают овсянку из однообразного блюда в сытный завтрак: цельный овёс, молочная основа, жиры и белок, специи и контроль порции.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Короткая дремота запускает скрытый механизм в мозге — эффект удивил даже исследователей
Садоводство
Добавляю кожуру ананаса в компост — азалии и гортензии цветут так, что глаз не отвести
Недвижимость
Запах кошки и собаки въелся в диван — обычные спреи не помогут: есть способ убрать его навсегда
Питомцы
Кошка скребёт пол у миски — это не каприз: древний инстинкт срабатывает даже в квартире
Красота и здоровье
Сердце скажет спасибо: минус одна привычка — и давление начнёт падать уже во сне
Туризм
Заселение через Max обещает минуты вместо очередей: туристов ждёт цифровой эксперимент
Туризм
Анапа может взлететь в цене на 20%: одно решение по пляжам перевернёт весь летний сезон
Авто и мото
Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet