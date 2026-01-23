Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:51

Популярные курорты в 2026 году превращают отпуск в стресс: овертуризм ломает впечатления об этих местах

Высокий сезон на Майорке и Ибице стал почти круглогодичным — Бауэр

Иногда самое желанное направление в отпуске превращается в испытание — и для гостей, и для жителей. Причины бывают разными: чрезмерный поток туристов, нагрузка на природу или нестабильная обстановка. В 2026 году всё чаще звучит мысль, что осознанный выбор маршрута начинается с отказа от "перегретых" мест. Об этом пишет журналист Кристиан Бауэр.

Когда популярность съедает атмосферу

Массовый туризм растёт не только из-за моды на отдельные города, но и потому, что путешествия стали доступнее для более широкого круга людей. Проблема в том, что популярные точки не всегда готовы к такому наплыву: дорожает аренда, растут цены, инфраструктура работает на пределе, а местные всё чаще чувствуют, что их район превращается в декорацию.

К примерам овертуризма относят сразу несколько направлений, где "высокий сезон" будто не заканчивается:

  1. Майорка и Ибица, Барселона, Гран-Канария.
  2. Монмартр в Париже, Венеция, Санторини, Дубровник.
  3. Бали, Чиангмай, Амстердам, Лиссабон, Чинкве-Терре.

Логика здесь простая: иногда лучший способ сохранить впечатление — выбрать менее раскрученный район поблизости, приехать в другое время или заменить "открыточный" город на похожий по атмосфере, но без давки.

Где природа особенно уязвима

Отдельная категория — места, где туризм напрямую давит на экосистемы. В обзоре отмечается, что поток посетителей в Антарктиду за последние десять лет почти утроился: с примерно 30 тысяч в сезон в 2015 году до почти 80 тысяч в последние годы. Высадки регулируют, но нагрузка всё равно растёт: страдают участки суши без льда, важные для размножения птиц, меняется поведение животных, а ещё беспокоит риск заноса внешних болезней и климатический след круизных судов.

К регионам с похожей "хрупкостью" относят:

  1. Шпицберген и Гренландию.
  2. Район Эвереста, где заметна проблема мусора.
  3. Галапагосские острова, тропические коралловые рифы, мангровые леса.
  4. Мальдивы, где курорты расположены в чувствительной экосистеме и затрагивают рифы.

Этические и практические риски

Есть и менее очевидные причины, почему поездка может стать спорным выбором. Там, где трудовые права слабы, туристическая индустрия иногда поддерживает неравные условия работы. В тексте среди примеров упоминаются Катар, Камбоджа и Мальдивы, а также отдельные направления массового отдыха и горного туризма.

Простой "бойкот" не всегда помогает, потому что отсутствие гостей может усилить бедность. Взамен предлагается менять поведение путешественника:

  1. Бронировать через надёжных операторов и местных провайдеров.
  2. Осторожнее относиться к подозрительно дешёвым предложениям.
  3. По возможности избегать формата "всё включено" и поддерживать локальный бизнес.

Наконец, вопрос безопасности не сводится к стереотипам и сухой статистике: важна конкретная ситуация и район. В качестве примера приводится Тихуана, а также перечисляются зоны, где риски заметно выше — от Мьянмы и Сирии до Сахеля и отдельных приграничных территорий.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

