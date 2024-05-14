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Верховный суд РФ постановил, что двойной обгон не является нарушением ПДД
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:29

Верховный суд РФ постановил, что двойной обгон не является нарушением ПДД

Верховный суд Российской Федерации постановил, что двойной обгон или "обгон паровозиком" не является нарушением правил дорожного движения (ПДД), если он выполняется безопасно и не создает помех для других участников дорожного движения.

Суд рассматривал случай, когда водитель был оштрафован за такой обгон, но подчеркнул, что штраф был выписан неправомерно, поскольку обгон был завершен в разрешенной зоне и не нарушал дорожные условия. По правилам ПДД, обгон запрещен только если другой автомобиль уже совершает обгон или объезд препятствия.

Верховный суд также указал, что важно, чтобы водители перед началом обгона убедились в безопасности маневра и учли текущую дорожную ситуацию, сообщет За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/mattbuck (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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