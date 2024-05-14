Верховный суд Российской Федерации постановил, что двойной обгон или "обгон паровозиком" не является нарушением правил дорожного движения (ПДД), если он выполняется безопасно и не создает помех для других участников дорожного движения.
Суд рассматривал случай, когда водитель был оштрафован за такой обгон, но подчеркнул, что штраф был выписан неправомерно, поскольку обгон был завершен в разрешенной зоне и не нарушал дорожные условия. По правилам ПДД, обгон запрещен только если другой автомобиль уже совершает обгон или объезд препятствия.
Верховный суд также указал, что важно, чтобы водители перед началом обгона убедились в безопасности маневра и учли текущую дорожную ситуацию, сообщет За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/mattbuck (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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