Тихоходы на дороге — не приговор: когда знак Обгон запрещен теряет силу и разрешает встречку
Желтый треугольник с красной окантовкой "Обгон запрещен" — один из самых узнаваемых и, пожалуй, самых уважаемых знаков на дороге. Большинство водителей чётко усвоило: там, где он висит, выезжать на встречную полосу для обгона нельзя. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения, о которых со времен автошколы многие забывают. О том, в каких ситуациях обгон в зоне действия этого знака не будет считаться нарушением, рассказал представитель ГАИ.
Кого всё-таки можно обогнать?
Правила дорожного движения содержат чёткий перечень транспортных средств, которые можно опережать с выездом на встречную полосу, даже если установлен знак 3.20 "Обгон запрещен" и нанесена сплошная линия разметки.
К таким ТС относятся:
-
мопеды и скутеры.
-
мотоциклы без боковой коляски.
-
гужевые повозки.
-
велосипеды.
-
и самое главное — тихоходные транспортные средства.
Именно с последней категорией возникает больше всего вопросов и недопониманий на дороге.
Что такое "тихоход" и как его опознать?
Ключевой момент здесь — это не скорость, с которой движется машина в данный момент, а её конструктивная особенность. Тихоходным считается транспортное средство, которое по своей конструкции не может развивать скорость более 30 км/ч.
Важным опознавательным знаком является специальная табличка — красный треугольник с желтой или оранжевой окантовкой. Чаще всего её можно увидеть на задней части сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, асфальтоукладчиков и других машин, которые в силу своих функций не предназначены для быстрой езды.
Если этого знака нет, то, даже если он ползёт со скоростью 10 км/ч, он не считается тихоходом в контексте разрешения на обгон. Это может быть просто обычный автомобиль, у которого сломался двигатель, или который перевозит тяжелый груз.
Приоритет знака над разметкой
Ещё один важный нюанс, на который обращают внимание в ГАИ, — это приоритет дорожного знака над разметкой. Если на дороге есть знак "Обгон запрещен", но разметки нет или она стерлась, обгон всех, кроме перечисленных выше ТС, запрещен.
И наоборот: если на дороге нанесена сплошная линия разметки, но знака "Обгон запрещен" нет, обгонять тихоходы и мопеды тоже запрещено. В этой ситуации именно знак 3.20 дает то самое исключение из правил.
Сравнение ситуаций: когда можно и когда нельзя
|Ситуация на дороге
|Можно ли обгонять тихоход?
|Можно ли обгонять легковой автомобиль?
|Знак "Обгон запрещен" есть, сплошная линия разметки есть.
|Да, если есть опознавательный знак "Тихоходное ТС".
|Нет.
|Знака "Обгон запрещен" нет, но нанесена сплошная линия разметки.
|Нет.
|Нет.
|Знак "Обгон запрещен" есть, но разметка прерывистая.
|Да, если есть опознавательный знак.
|Нет (действует знак).
|Нет ни знака, ни разметки (например, грунтовая дорога).
|Да, с соблюдением общих правил обгона.
|Да, с соблюдением общих правил обгона.
А что если…
Если вы пошли на обгон тихохода, но инспектор ГАИ всё равно выписал вам штраф, важно зафиксировать все обстоятельства. Если у вас есть видеорегистратор, его запись может послужить доказательством того, что вы обгоняли именно тихоходное ТС со специальным знаком. В случае судебного разбирательства это будет весомым аргументом в вашу пользу.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какой штраф за обгон в неположенном месте?
Статья 12.15 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение в течение года грозит лишением прав на 1 год, а если оно зафиксировано камерой — штрафом в 5000 рублей.
Считается ли трактор с прицепом тихоходом?
Да, если на нем установлен соответствующий знак "Тихоходное транспортное средство". Сам по себе факт наличия прицепа не отменяет этого статуса, если его конструктивная скорость не превышает 30 км/ч.
Можно ли обогнать несколько тихоходов подряд?
Да, можно, если маневр будет безопасным и завершится до того, как закончится зона действия знака "Обгон запрещен" или не появится сплошная линия разметки. Однако нужно помнить, что обгон — это всегда риск, и "вереницу" тихоходов лучше обгонять по одному, убедившись в безопасности каждого манёвра.
Три факта о знаке "Обгон запрещен"
-
Зона действия знака "Обгон запрещен" прекращается не только на перекрестке, но и в месте установки знака "Конец зоны запрещения обгона" (3.21), а также знака "Конец всех ограничений" (3.31).
-
Знак не запрещает опережение транспортных средств без выезда на встречную полосу. То есть, если дорога имеет две и более полосы в одном направлении, вы можете спокойно опережать другие cars по соседней полосе.
-
В некоторых случаях знак может быть установлен с табличкой, указывающей зону действия, например, "Зона действия 2 км". После прохождения указанного расстояния запрет снимается.
Исторический контекст
Исключение, разрешающее обгон тихоходов, появилось в ПДД не сразу. Изначально знак "Обгон запрещен" был категоричен. Однако практика показала, что на узких загородных дорогах это создавало большие проблемы. Тракторы и другая медленная техника могли двигаться колонной, создавая многокилометровые заторы и провоцируя водителей на отчаянные и опасные манёвры. Введение этой поправки было продиктовано здравым смыслом и стремлением повысить безопасность, легализовав обгон там, где он объективно необходим и не создаёт высоких рисков, из-за огромной разницы в скоростях между обгоняющим и обгоняемым.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru