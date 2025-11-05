Тихоходы на дороге — не приговор: когда знак Обгон запрещен теряет силу и разрешает встречку

Желтый треугольник с красной окантовкой "Обгон запрещен" — один из самых узнаваемых и, пожалуй, самых уважаемых знаков на дороге. Большинство водителей чётко усвоило: там, где он висит, выезжать на встречную полосу для обгона нельзя. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения, о которых со времен автошколы многие забывают. О том, в каких ситуациях обгон в зоне действия этого знака не будет считаться нарушением, рассказал представитель ГАИ.

Кого всё-таки можно обогнать?

Правила дорожного движения содержат чёткий перечень транспортных средств, которые можно опережать с выездом на встречную полосу, даже если установлен знак 3.20 "Обгон запрещен" и нанесена сплошная линия разметки.

К таким ТС относятся:

мопеды и скутеры.

мотоциклы без боковой коляски.

гужевые повозки.

велосипеды.

и самое главное — тихоходные транспортные средства.

Именно с последней категорией возникает больше всего вопросов и недопониманий на дороге.

Что такое "тихоход" и как его опознать?

Ключевой момент здесь — это не скорость, с которой движется машина в данный момент, а её конструктивная особенность. Тихоходным считается транспортное средство, которое по своей конструкции не может развивать скорость более 30 км/ч.

Важным опознавательным знаком является специальная табличка — красный треугольник с желтой или оранжевой окантовкой. Чаще всего её можно увидеть на задней части сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, асфальтоукладчиков и других машин, которые в силу своих функций не предназначены для быстрой езды.

Если этого знака нет, то, даже если он ползёт со скоростью 10 км/ч, он не считается тихоходом в контексте разрешения на обгон. Это может быть просто обычный автомобиль, у которого сломался двигатель, или который перевозит тяжелый груз.

Приоритет знака над разметкой

Ещё один важный нюанс, на который обращают внимание в ГАИ, — это приоритет дорожного знака над разметкой. Если на дороге есть знак "Обгон запрещен", но разметки нет или она стерлась, обгон всех, кроме перечисленных выше ТС, запрещен.

И наоборот: если на дороге нанесена сплошная линия разметки, но знака "Обгон запрещен" нет, обгонять тихоходы и мопеды тоже запрещено. В этой ситуации именно знак 3.20 дает то самое исключение из правил.

Сравнение ситуаций: когда можно и когда нельзя

Ситуация на дороге Можно ли обгонять тихоход? Можно ли обгонять легковой автомобиль? Знак "Обгон запрещен" есть, сплошная линия разметки есть. Да, если есть опознавательный знак "Тихоходное ТС". Нет. Знака "Обгон запрещен" нет, но нанесена сплошная линия разметки. Нет. Нет. Знак "Обгон запрещен" есть, но разметка прерывистая. Да, если есть опознавательный знак. Нет (действует знак). Нет ни знака, ни разметки (например, грунтовая дорога). Да, с соблюдением общих правил обгона. Да, с соблюдением общих правил обгона.

А что если…

Если вы пошли на обгон тихохода, но инспектор ГАИ всё равно выписал вам штраф, важно зафиксировать все обстоятельства. Если у вас есть видеорегистратор, его запись может послужить доказательством того, что вы обгоняли именно тихоходное ТС со специальным знаком. В случае судебного разбирательства это будет весомым аргументом в вашу пользу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой штраф за обгон в неположенном месте?

Статья 12.15 КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение в течение года грозит лишением прав на 1 год, а если оно зафиксировано камерой — штрафом в 5000 рублей.

Считается ли трактор с прицепом тихоходом?

Да, если на нем установлен соответствующий знак "Тихоходное транспортное средство". Сам по себе факт наличия прицепа не отменяет этого статуса, если его конструктивная скорость не превышает 30 км/ч.

Можно ли обогнать несколько тихоходов подряд?

Да, можно, если маневр будет безопасным и завершится до того, как закончится зона действия знака "Обгон запрещен" или не появится сплошная линия разметки. Однако нужно помнить, что обгон — это всегда риск, и "вереницу" тихоходов лучше обгонять по одному, убедившись в безопасности каждого манёвра.

Три факта о знаке "Обгон запрещен"

Зона действия знака "Обгон запрещен" прекращается не только на перекрестке, но и в месте установки знака "Конец зоны запрещения обгона" (3.21), а также знака "Конец всех ограничений" (3.31). Знак не запрещает опережение транспортных средств без выезда на встречную полосу. То есть, если дорога имеет две и более полосы в одном направлении, вы можете спокойно опережать другие cars по соседней полосе. В некоторых случаях знак может быть установлен с табличкой, указывающей зону действия, например, "Зона действия 2 км". После прохождения указанного расстояния запрет снимается.

Исторический контекст

Исключение, разрешающее обгон тихоходов, появилось в ПДД не сразу. Изначально знак "Обгон запрещен" был категоричен. Однако практика показала, что на узких загородных дорогах это создавало большие проблемы. Тракторы и другая медленная техника могли двигаться колонной, создавая многокилометровые заторы и провоцируя водителей на отчаянные и опасные манёвры. Введение этой поправки было продиктовано здравым смыслом и стремлением повысить безопасность, легализовав обгон там, где он объективно необходим и не создаёт высоких рисков, из-за огромной разницы в скоростях между обгоняющим и обгоняемым.