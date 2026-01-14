Не все медленные машины можно обгонять: в ГАИ назвали единственное исключение из правил

Иногда знак "Обгон запрещён" заставляет водителей ехать километрами за медленно плетущимся транспортом, хотя ситуация на дороге позволяет безопасно выполнить манёвр. Многие уверены, что под этим знаком обгон невозможен ни при каких обстоятельствах, особенно если рядом нанесена сплошная линия. Но в ПДД есть исключения, о которых не все помнят. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда знак не означает полный запрет

Представитель ГАИ напомнил: действие знака "Обгон запрещён" действительно строгое, но не универсальное. Правила допускают обгон некоторых категорий транспорта даже в зоне его действия. Это не "лазейка", а прописанное в нормативных документах исключение, которое рассчитано на ситуации, когда впереди движется техника, не способная ехать быстрее установленного порога.

Речь идёт об обгоне мопеда, гужевой повозки, мотоцикла без бокового прицепа и тихоходного транспортного средства. При этом водителю важно помнить: исключение действует именно для перечисленных вариантов, а не для любой машины, которая просто едет медленно.

Что считается тихоходом и почему это важно

Ключевое условие — транспорт должен быть тихоходным конструктивно, то есть по своей конструкции не способен развивать скорость выше 30 км/ч. Кроме того, у такого ТС обязательно должен быть опознавательный знак: красный треугольник с жёлтой окантовкой. Именно он подтверждает статус тихохода и упрощает понимание ситуации для остальных участников движения.

Важно не путать это с автомобилями, которые едут 30 км/ч из-за поломки, груза, погодных условий или осторожности водителя. Если машина способна развивать нормальную скорость, но сейчас движется медленно, считать её тихоходом нельзя — следовательно, обгон будет нарушением.

Разметка и знак: что главнее

Ещё один нюанс, который часто вызывает споры: в правилах акцент сделан именно на знаке "Обгон запрещён". Если на участке стоит "Обгон запрещён", но впереди находится транспорт из списка исключений, обгон допускается вне зависимости от того, какая разметка нанесена на дороге.

Однако действует и обратное правило. Если знака "Обгон запрещён" нет, но присутствует сплошная линия разметки, выполнить манёвр уже нельзя, даже если впереди едет тихоход. В таком случае ответственность наступает за пересечение разметки, а не за нарушение требований знака.

Чем рискует водитель при ошибке

Нарушение правил обгона относится к числу серьёзных проступков. За неправильный манёвр можно получить штраф 5 тысяч рублей. Если нарушение повторится в течение года, возможна более жёсткая мера — лишение прав на срок до одного года.

Есть и важное уточнение: если нарушение фиксирует камера, обычно применяется только штраф. А вот если обгон приводит к опасной ситуации или ДТП, наказание может быть строже, вплоть до лишения водительского удостоверения на полгода.

Как принимается решение о лишении прав

Лишение — не автоматическая мера, а решение суда. При рассмотрении дела учитывают обстоятельства, последствия, поведение водителя, а также его историю нарушений. Иногда суд ограничивается штрафом, особенно если есть смягчающие причины или манёвр был вынужденным. Но рассчитывать на это как на "план" не стоит: безопаснее заранее понимать, что именно разрешено правилами и чем грозит нарушение при обгоне.