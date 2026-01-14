Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
обгон автомобиля
обгон автомобиля
© Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 16:40

Не все медленные машины можно обгонять: в ГАИ назвали единственное исключение из правил

Обгон гужевой повозки разрешён при запрещающем знаке — автоэксперт

Иногда знак "Обгон запрещён" заставляет водителей ехать километрами за медленно плетущимся транспортом, хотя ситуация на дороге позволяет безопасно выполнить манёвр. Многие уверены, что под этим знаком обгон невозможен ни при каких обстоятельствах, особенно если рядом нанесена сплошная линия. Но в ПДД есть исключения, о которых не все помнят. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда знак не означает полный запрет

Представитель ГАИ напомнил: действие знака "Обгон запрещён" действительно строгое, но не универсальное. Правила допускают обгон некоторых категорий транспорта даже в зоне его действия. Это не "лазейка", а прописанное в нормативных документах исключение, которое рассчитано на ситуации, когда впереди движется техника, не способная ехать быстрее установленного порога.

Речь идёт об обгоне мопеда, гужевой повозки, мотоцикла без бокового прицепа и тихоходного транспортного средства. При этом водителю важно помнить: исключение действует именно для перечисленных вариантов, а не для любой машины, которая просто едет медленно.

Что считается тихоходом и почему это важно

Ключевое условие — транспорт должен быть тихоходным конструктивно, то есть по своей конструкции не способен развивать скорость выше 30 км/ч. Кроме того, у такого ТС обязательно должен быть опознавательный знак: красный треугольник с жёлтой окантовкой. Именно он подтверждает статус тихохода и упрощает понимание ситуации для остальных участников движения.

Важно не путать это с автомобилями, которые едут 30 км/ч из-за поломки, груза, погодных условий или осторожности водителя. Если машина способна развивать нормальную скорость, но сейчас движется медленно, считать её тихоходом нельзя — следовательно, обгон будет нарушением.

Разметка и знак: что главнее

Ещё один нюанс, который часто вызывает споры: в правилах акцент сделан именно на знаке "Обгон запрещён". Если на участке стоит "Обгон запрещён", но впереди находится транспорт из списка исключений, обгон допускается вне зависимости от того, какая разметка нанесена на дороге.

Однако действует и обратное правило. Если знака "Обгон запрещён" нет, но присутствует сплошная линия разметки, выполнить манёвр уже нельзя, даже если впереди едет тихоход. В таком случае ответственность наступает за пересечение разметки, а не за нарушение требований знака.

Чем рискует водитель при ошибке

Нарушение правил обгона относится к числу серьёзных проступков. За неправильный манёвр можно получить штраф 5 тысяч рублей. Если нарушение повторится в течение года, возможна более жёсткая мера — лишение прав на срок до одного года.

Есть и важное уточнение: если нарушение фиксирует камера, обычно применяется только штраф. А вот если обгон приводит к опасной ситуации или ДТП, наказание может быть строже, вплоть до лишения водительского удостоверения на полгода.

Как принимается решение о лишении прав

Лишение — не автоматическая мера, а решение суда. При рассмотрении дела учитывают обстоятельства, последствия, поведение водителя, а также его историю нарушений. Иногда суд ограничивается штрафом, особенно если есть смягчающие причины или манёвр был вынужденным. Но рассчитывать на это как на "план" не стоит: безопаснее заранее понимать, что именно разрешено правилами и чем грозит нарушение при обгоне.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томас Ингенлат вернулся на пост главного дизайнера Volvo — автопроизводитель сегодня в 14:01
Volvo пошла ва-банк: в компанию вернули человека, от которого зависит будущее моделей

Volvo возвращает Томаса Ингенлата на пост главного дизайнера. Решение связано с обновлением стратегии и усилением управленческой команды бренда.

Читать полностью » Honda обновила эмблему H для всего автоподразделения сегодня в 12:04
Знак, который знали 60 лет, перезапускают с нуля: зачем Honda переписывает свою эмблему

Honda обновляет свою легендарную эмблему 'H'. Что стоит за этим решением и какую роль сыграет новый символ для будущих моделей и электромобилей?

Читать полностью » Skoda готовит премьеру Peaq летом 2026 как самый большой EV бренда - Autocar сегодня в 11:39
Новый Skoda Peaq станет крупнейшей моделью в истории марки — что скрывается за «пиком» в названии

Skoda представляет новый электрокроссовер Peaq — крупнейшую семиместную модель в своей линейке. Узнайте все детали о дизайне, платформе и времени премьеры.

Читать полностью » Холодный гараж ускоряет коррозию кузова автомобиля — автоэксперт сегодня в 8:32
Ваш автомобиль тихо ржавеет в гараже: 3 скрытые угрозы, о которых вы не подозреваете

Холодный гараж не всегда спасает машину зимой: простой портит тормоза, шины, масло и ускоряет коррозию. Почему весной может понадобиться ремонт.

Читать полностью » Нарушение дистанции приводит к большинству ДТП — автоэксперт сегодня в 0:58
Перестал делать это в машине — и риск аварии упал в разы: теперь только так

Автоинструктор назвал три привычки, которые снижают риск ДТП: внимание на дороге, соблюдение правил и контроль эмоций и усталости.

Читать полностью » Аккумулятор быстро разряжается из-за скрытых утечек тока — автоэксперт вчера в 19:37
Стартер крутит через раз? Не спешите покупать новую батарею — причина может быть глубже

Почему аккумулятор быстро разряжается даже на свежей машине: какие цифры измерить, что проверить в генераторе и где искать утечку тока.

Читать полностью » Безалкогольное пиво не влияет на реакцию водителя — нарколог Шуров вчера в 14:44
Безалкогольное пиво и вождение: выявит ли алкотестор промилле

Нарколог Василий Шуров объяснил NewsInfo можно ли садиться за руль после безалкогольного пива.

Читать полностью » Госуслуги запустили проверку легальности такси по реестрам — Минцифры вчера в 12:30
Сел в такси — а оно вне закона: "Госуслуги" научились вскрывать подмену за минуту

На Госуслугах запустили новый инструмент для проверки легальности такси, который поможет пассажирам избежать мошенников и повысить безопасность на дорогах.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Совместный сон с питомцем повышает чувство защищенности — психологи
Садоводство
В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы
Еда
Питание влияет на скорость старения организма — Спаттини врач
Еда
Креветки жарят с чесночным маслом и халапеньо для тако в тортильях — Робин Шривз
Дом
Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest
Наука
Комета C/2025 R3 сближается с Землёй 27 апреля для лучшей видимости — Live Science
Дом
Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке
Авто и мото
Hongqi Guoya (L1) получает ОТТС для рынка России — Автостат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet