Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пылинки в солнечном луче
Пылинки в солнечном луче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 15:33

Протирала только полки и стол — а оказалось, главное место загрязнения совсем другое

Антистатик замедляет оседание пыли на плинтусах — специалисты по уборке

Вытирать пыль — занятие не самое любимое, но крайне важное. От него зависит не только чистота, но и качество воздуха в доме. Некоторые зоны мы убираем регулярно, но есть места, где пыль скапливается незаметно и в больших количествах.

"Чтобы дом оставался свежим, чистым и безопасным для здоровья, нужно протирать пыль везде — не только на видимых поверхностях", — подчеркнула директор по глобальной разработке продуктов компании Norwex Кортни Лэндри.

Эксперт выделила шесть зон, которые чаще всего упускают даже самые аккуратные хозяева — и объяснила, почему их важно включить в регулярную уборку.

1. Стены

Пыль оседает не только на полках и мебели, но и на стенах — особенно в помещениях с текстурной краской или обоями.

"Со временем пыль на стенах начинает влиять на чистоту во всём доме", — отметила Лэндри.

Для ухода подойдёт мягкая салфетка из микрофибры или щётка с длинной ручкой. Главное — не использовать агрессивные химические средства, чтобы не повредить краску. Двигайтесь сверху вниз, чтобы пыль не оседала на уже очищенные участки.

2. Потолки и вентиляторы

Кажется, что потолок не может запылиться, но он — настоящий магнит для микрочастиц.

"Потолки и потолочные вентиляторы — такие же пылесборники, как стены и мебель", — пояснила Лэндри.

Используйте телескопическую щётку или мягкую насадку для пылесоса. Для декоративных элементов — молдингов, розеток и лепнины — подойдёт сухая кисть или узкая салфетка.

3. Постельное место

Постель — одно из самых пыльных мест в доме, ведь на ней мы проводим треть жизни.

"Пыль, волосы и частички кожи скапливаются не только на белье, но и на каркасе кровати", — рассказала Лэндри.

Меняйте постельное бельё не реже раза в неделю, а при каждой смене протирайте изголовье и каркас кровати. Тканевую обивку можно пропылесосить, а деревянные и металлические элементы — протереть микрофиброй. Не забудьте и про пространство под кроватью — там часто прячутся пылевые "кролики".

4. Матрас

Даже если на матрасе есть наматрасник, он всё равно собирает пыль и микрочастицы.

"Пылевые клещи питаются отмершими клетками кожи, поэтому регулярная чистка матраса необходима", — подчеркнула Лэндри.

Пропылесосьте поверхность насадкой с мягкой щёткой и при необходимости используйте специальное средство для чистки матрасов. Оно удаляет кожный жир, шерсть и пыльцу, улучшая качество сна и воздуха.

5. Плинтусы и выступы

Плинтусы, верхние части дверей, шкафов и рам картин — зоны, где пыль скапливается незаметно.

"Плинтусы и другие выступающие поверхности — это настоящие пылевые ловушки", — отметила Лэндри.

Очищайте их хотя бы раз в неделю: пройдитесь пылесосом, затем влажной салфеткой. Это предотвратит распространение грязи по дому при каждом движении воздуха.

6. Комнатные растения

Они украшают интерьер, очищают воздух и улучшают настроение. Но при этом на их листьях оседает слой пыли, мешающий им дышать.

"Пыль на листьях мешает фотосинтезу и ухудшает состояние растения", — объяснила Лэндри.

Протирайте листья мягкой влажной тряпкой, а для мелких — используйте распылитель с чистой водой. Важно также очищать горшки, подставки и полки, где стоят растения — особенно в углах и на верхних ярусах стеллажей.

Таблица "Сравнение": частые ошибки и решения

Зона Ошибка Как исправить
Стены Пропускаются при уборке Протирка сверху вниз микрофиброй
Потолок и вентилятор Считаются "чистыми" Использовать щётку с телескопической ручкой
Кровать Моется только бельё Пылесосить каркас и под кроватью
Матрас Не чистится годами Вакуумная обработка и чистящее средство
Плинтусы Игнорируются Протирать раз в неделю
Растения Пыль на листьях Протирка влажной салфеткой

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с потолка и двигайтесь вниз — это сэкономит время.

  2. Используйте микрофибру: она собирает пыль, не поднимая её в воздух.

  3. Для труднодоступных мест применяйте щётку с длинной ручкой.

  4. Не забывайте стирать тряпки после каждой уборки.

  5. Делайте глубокую уборку один раз в месяц с акцентом на "невидимые зоны".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропустить стены → Пыль быстро возвращается → Протирка раз в неделю.

  • Не чистить вентиляторы → Распространение пыли → Щётка с телескопом.

  • Игнорировать растения → Замедление роста → Протирка листьев.

А что если времени мало?

Если нет возможности проводить полную уборку, уделите 10 минут в неделю на одну "забытую" зону. Например, в понедельник — плинтусы, в среду — стены, в пятницу — растения. Это поможет поддерживать порядок без усталости.

Плюсы и минусы расширенной уборки

Плюсы Минусы
Улучшение качества воздуха Требует регулярности
Долговечность мебели и декора Нужно время
Эстетика и свежесть интерьера Не все зоны легко доступны

FAQ

Как часто нужно чистить стены и потолок?
Достаточно раз в месяц, если в доме нет домашних животных или сильной запылённости.

Можно ли пылесосить растения?
Нет. Лучше протирать листья вручную, чтобы не повредить их структуру.

Как избежать пыли на плинтусах?
Используйте антистатический спрей — он замедлит оседание частиц.

Мифы и правда

  • Миф: Пыль видна только на мебели.
    Правда: Основная часть пыли оседает на стенах и текстиле.

  • Миф: Растения очищают воздух сами.
    Правда: Если их не протирать, они перестают выполнять эту функцию.

  • Миф: Потолок не нуждается в уборке.
    Правда: Пыль и паутина скапливаются даже там.

3 интересных факта

  1. До 60% бытовой пыли состоит из волокон ткани и кожи человека.

  2. Пыль на растениях снижает фотосинтез почти на 40%.

  3. Регулярная чистка стен и потолка продлевает срок службы краски.

Исторический контекст

Раньше уборку ограничивали полом и мебелью, считая стены и потолки "чистыми по умолчанию". Современные исследования показали, что именно эти поверхности накапливают больше всего аллергенов, поэтому сегодня системный подход к уборке включает полное пространство комнаты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

3 психологических трюка для поддержания чистоты в доме без усилий сегодня в 12:18
Забудь о беспорядке навсегда: три простых правила, которые изменят твою жизнь

Узнайте три психологических трюка, которые помогут вам поддерживать чистоту в доме без усилий. Превратите уборку в привычку и наслаждайтесь уютом.

Читать полностью » Чистые окна после дождя: эффективные методы защиты стекол от грязи сегодня в 11:14
Грязные окна после дождя больше не проблема! Лайфхаки для идеальной чистоты

Узнайте, как сохранить окна чистыми после дождя с помощью простых и эффективных домашних средств, которые защитят стекла от грязи и разводов

Читать полностью » 8 шагов к обустройству квартиры после переезда: спорт, растения и декор сегодня в 10:11
Уют и порядок с первого дня: как быстро адаптироваться после переезда – 8 проверенных шагов

Узнайте, как легко адаптироваться в новой квартире, избегая ошибок и создавая комфортное пространство для жизни.

Читать полностью » Уборка по гороскопу: как ваш знак зодиака влияет на привычки в доме сегодня в 9:08
Как звезды помогают поддерживать порядок в доме? Открой секреты уборки для каждого знака зодиака!

Узнайте, как быстро вернуть плитке в ванной идеальную чистоту с помощью простых и доступных средств, которые справятся с любыми загрязнениями.

Читать полностью » 5 средств для чистки кафеля в ванной: от уксуса до хозяйственного мыла сегодня в 8:04
Без разводов и налета! 5 лучших средств для чистки кафеля в ванной комнате

Узнайте, как быстро вернуть плитке в ванной идеальную чистоту с помощью простых и доступных средств, которые справятся с любыми загрязнениями.

Читать полностью » Погонный метр: как быстро рассчитать нужное количество материала для ремонта сегодня в 7:01
Сэкономил на ремонте: как рассчитать погонные метры для покупки материалов

Узнайте, как правильно рассчитать, сколько материала нужно при ремонте или строительстве, используя погонные метры, и как перевести их в квадратные

Читать полностью » Кладовая, аптечка и другие грязные уголки: советы по тщательной уборке в доме сегодня в 6:56
5 самых грязных мест в доме, о которых вы забываете — как с ними справиться

Узнайте, какие части вашего дома чаще всего нуждаются в уборке и как с этим справиться быстро и без стресса.

Читать полностью » Разбираемся в хламе: что точно пора выбросить или отдать сегодня в 5:54
7 вещей, которые занимают место, но не приносят пользы: избавьтесь прямо сейчас!

Оставьте в доме только то, что вам действительно нужно. 7 простых признаков, по которым вы поймете, что пора избавиться от лишнего.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Grok постоянно хвалит своего создателя Маска в ответах бота — The Washington Post
Технологии
Обнаружены возможности трояна Sturnus для перехвата переписки — ThreatFabric
Наука
Археологи обнаружили римский саркофаг в венгерской коммуне — археолог Феньеш
Наука
Учёные фиксируют редкий регургиталит с костями птерозавра и рыб — Андрей Зубов
Красота и здоровье
Интоксикация при гриппе усиливается в первые сутки, отметили терапевты
Общество
Россияне потратили свыше трех миллиардов рублей на психологов — сенатор Гибатдинов
Еда
Соль в начале варки улучшает вкус риса — кулинары
Питомцы
Кошки умываются для терморегуляции тела — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet