Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Упитанный кот дома
Упитанный кот дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 13:12

Теперь кормлю кошку порционно — она похудела и ожила: простые правила, которые спасут от ожирения

Лишние калории вызывают вялость у домашних кошек — специалисты

Кошки умеют быть убедительными: жалобный взгляд, протяжное "мяу" и пара нежных прикосновений — и вот уже рука сама тянется к пакету с кормом или кусочку колбасы. Кажется, что добавить чуть-чуть еды — это проявление любви и заботы. Но на самом деле перекармливание — одна из самых распространённых ошибок владельцев, которая может стоить питомцу здоровья и долголетия.

Саморегуляция — миф, а не правило

Многие хозяева оставляют полную миску, чтобы кошка ела "по потребности". Но у большинства животных инстинкт саморегуляции притупляется: вид полной миски вызывает желание перекусить просто потому, что еда есть.

"Увидев большую порцию, кошка просто будет постоянно понемногу подъедать", — объясняют ветеринары.

Если питомец проводит много времени дома без активных игр, переедание быстро приводит к набору веса. Сначала исчезает интерес к игрушкам и подвижности, потом живот округляется, а через пару месяцев в доме уже живёт не ловкий охотник, а пушистый диванный философ.

Почему постоянный доступ к еде опасен

Когда кошка ест чаще, чем нужно, она получает избыток калорий и перестаёт использовать энергию. Организм начинает запасать жир, а это путь к ожирению. Избыточный вес у животных — не косметическая проблема, а серьёзное заболевание, которое может вызвать:

  • сердечные нарушения, повышенную нагрузку на сосуды;

  • сахарный диабет, особенно у кастрированных котов;

  • проблемы с суставами, хромоту и снижение активности;

  • укорочение продолжительности жизни на 2-3 года.

Переевший кот становится вялым, меньше играет и больше спит. Ему просто тяжело двигаться, а низкая активность ещё больше усиливает набор веса.

Почему перекармливание ≠ забота

Любовь к питомцу — это не количество корма, а забота о его здоровье. Кошки не умеют жаловаться на переедание: они просто ложатся и "переваривают счастье". В этот момент лишние калории тихо превращаются в жир.

Жалость к "голодным глазкам" часто губительна. Иногда кот просит еду не от голода, а от скуки, стресса или привычки.

Как кормить правильно

  1. Следите за нормой. На каждой упаковке корма указана суточная доза, исходя из веса и возраста животного. Разделите её на 2-3 приёма пищи.

  2. Используйте автоматическую кормушку. Она выдаёт еду по расписанию — так вы исключите перекорм и сохраните режим.

  3. Следите за водой. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ. Кошке должна быть доступна свежая вода круглосуточно.

  4. Контролируйте вес. Регулярно взвешивайте питомца. Если вес растёт, обсудите с ветеринаром переход на низкокалорийный рацион.

  5. Поощряйте активность. Играйте хотя бы 15-20 минут в день: лазерная указка, удочка или мячик помогут сжечь лишние калории.

"Если миска всегда полна и кошка может есть сколько хочет, советуем пересмотреть её рацион", — рекомендуют специалисты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставлять еду на весь день.
    Последствие: переедание и ожирение.
    Альтернатива: выдавать корм порционно утром и вечером.

  2. Ошибка: кормить со стола.
    Последствие: проблемы с ЖКТ, избыток соли и жира.
    Альтернатива: использовать только специализированные корма.

  3. Ошибка: путать "просит еду" с "просит внимания".
    Последствие: кот учится манипулировать.
    Альтернатива: поиграть, а не покормить.

Мифы и правда

Миф Правда
"Толстый кот — счастливый кот" Лишний вес сокращает жизнь и ухудшает самочувствие
"Кастрированные коты всегда толстеют" Только при неправильном питании и малоподвижности
"Кошка сама знает, сколько ей нужно" Большинство животных не контролируют аппетит при постоянном доступе к еде

FAQ

Как понять, что кошка уже страдает от ожирения?
Посмотрите сверху: у здорового питомца должна быть видна талия, а рёбра легко прощупываются под шерстью.

Сколько раз в день нужно кормить взрослую кошку?
Дважды в день, в одно и то же время. Котят — чаще, до 4-5 раз.

Можно ли перевести кошку на диету самостоятельно?
Нет. Диету должен назначить ветеринар, чтобы избежать стресса и дефицита питательных веществ.

3 интересных факта

Каждая лишняя 0,5 кг массы тела сокращает жизнь кошки примерно на 6 месяцев.

По статистике, ожирением страдают до 40% домашних кошек в городах.

Кошки-обжоры чаще болеют диабетом и артритом, чем их стройные сородичи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грейхаунд считается одной из самых тихих пород — заводчики сегодня в 4:37
Искала спокойную собаку для квартиры: эти породы не требуют часовых игр и сложного ухода

Узнайте, какие собаки подходят активным, занятым и самостоятельным людям, и почему спокойные породы становятся идеальными спутниками современного ритма жизни.

Читать полностью » Кастрированные коты набирают вес из-за гормональных изменений — ветеринар Триндаде сегодня в 3:05
Корм для кастрированных кошек: почему это не просто еда, а спасение для здоровья

Правильное питание после кастрации помогает поддерживать здоровье кошки и предотвращает ожирение.

Читать полностью » Потеря питомца вызывает депрессию у владельцев — эксперт сегодня в 2:25
Горе от утраты питомца: что делать, если не можете избавиться от боли

Как пережить утрату питомца и что делать, чтобы справиться с горем? Советы по уходу за собой и питомцем в трудный период.

Читать полностью » Собаки снижают уровень стресса на работе — исследование Рэндольфа Т. Баркера сегодня в 1:15
Собаки уменьшают тревожность: как они помогают справляться с эмоциональными нагрузками

Ветеринар рассказал, как собаки помогают развивать ключевые профессиональные навыки и улучшают качество жизни.

Читать полностью » Лабрадоры и золотистые ретриверы признаны самыми ласковыми породами — ветеринары сегодня в 0:25
Беру пуделя и лабрадора — как они изменили мой день и моё представление о собаках

Эксперт рассказал, какие породы собак признаны самыми ласковыми и как выбрать питомца, который будет идеален для вашей семьи.

Читать полностью » Правила борьбы с запахами в доме, если питомец страдает от проблем с ЖКТ или мочевыделительной системой вчера в 23:18
Не знаете, что делать с запахом в квартире? Я нашёл эффективные решения для чистоты и свежести

Как избавиться от неприятных запахов в квартире, если у вас есть домашний питомец? Простые советы и эффективные средства помогут вернуть свежесть в дом.

Читать полностью » В 2025 году россияне стали активнее покупать умные игрушки для домашних питомцев вчера в 22:42
Увеличила активность моего питомца с помощью умного мячика — результат вас удивит

В 2025 году россияне начали чаще покупать умные игрушки для своих питомцев. Какие девайсы пользуются наибольшим спросом и как это влияет на рынок?

Читать полностью » Собака реагирует на кухонные звуки и связывает их с едо вчера в 21:12
Мой холодильник открылся — собака уже здесь: я поняла секрет её реакции

Почему собака приходит на кухню раньше, чем появляется запах? Разбираем, как обоняние, слух и память помогают ей понимать, что готовится что-то вкусное.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Низкооктановое топливо с добавлением ММА провоцирует срабатывание Check Engine — автомеханики
Красота и здоровье
Кофе способствует улучшению выносливости перед тренировкой — Светлана Косарева
Садоводство
Снег на деревьях может привести к поломке ветвей — советы садоводов
Садоводство
Зимнецветущие растения украшают участок и помогают опылителям выжить — эксперт ботаник
Еда
Рецепт рулета из лаваша с горбушей включает плавленый сыр и свежие овощи — повар
Туризм
Алжир занял второе место среди самых доступных стран мира, по данным World Travel Index
Красота и здоровье
Врач Диана Эрикенова: дефицит витамина D может привести к усталости и ломкости костей
Дом
Как удалить пластилин с одежды и ковров: простые и эффективные способы очистки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet