Теперь кормлю кошку порционно — она похудела и ожила: простые правила, которые спасут от ожирения
Кошки умеют быть убедительными: жалобный взгляд, протяжное "мяу" и пара нежных прикосновений — и вот уже рука сама тянется к пакету с кормом или кусочку колбасы. Кажется, что добавить чуть-чуть еды — это проявление любви и заботы. Но на самом деле перекармливание — одна из самых распространённых ошибок владельцев, которая может стоить питомцу здоровья и долголетия.
Саморегуляция — миф, а не правило
Многие хозяева оставляют полную миску, чтобы кошка ела "по потребности". Но у большинства животных инстинкт саморегуляции притупляется: вид полной миски вызывает желание перекусить просто потому, что еда есть.
"Увидев большую порцию, кошка просто будет постоянно понемногу подъедать", — объясняют ветеринары.
Если питомец проводит много времени дома без активных игр, переедание быстро приводит к набору веса. Сначала исчезает интерес к игрушкам и подвижности, потом живот округляется, а через пару месяцев в доме уже живёт не ловкий охотник, а пушистый диванный философ.
Почему постоянный доступ к еде опасен
Когда кошка ест чаще, чем нужно, она получает избыток калорий и перестаёт использовать энергию. Организм начинает запасать жир, а это путь к ожирению. Избыточный вес у животных — не косметическая проблема, а серьёзное заболевание, которое может вызвать:
-
сердечные нарушения, повышенную нагрузку на сосуды;
-
сахарный диабет, особенно у кастрированных котов;
-
проблемы с суставами, хромоту и снижение активности;
-
укорочение продолжительности жизни на 2-3 года.
Переевший кот становится вялым, меньше играет и больше спит. Ему просто тяжело двигаться, а низкая активность ещё больше усиливает набор веса.
Почему перекармливание ≠ забота
Любовь к питомцу — это не количество корма, а забота о его здоровье. Кошки не умеют жаловаться на переедание: они просто ложатся и "переваривают счастье". В этот момент лишние калории тихо превращаются в жир.
Жалость к "голодным глазкам" часто губительна. Иногда кот просит еду не от голода, а от скуки, стресса или привычки.
Как кормить правильно
-
Следите за нормой. На каждой упаковке корма указана суточная доза, исходя из веса и возраста животного. Разделите её на 2-3 приёма пищи.
-
Используйте автоматическую кормушку. Она выдаёт еду по расписанию — так вы исключите перекорм и сохраните режим.
-
Следите за водой. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ. Кошке должна быть доступна свежая вода круглосуточно.
-
Контролируйте вес. Регулярно взвешивайте питомца. Если вес растёт, обсудите с ветеринаром переход на низкокалорийный рацион.
-
Поощряйте активность. Играйте хотя бы 15-20 минут в день: лазерная указка, удочка или мячик помогут сжечь лишние калории.
"Если миска всегда полна и кошка может есть сколько хочет, советуем пересмотреть её рацион", — рекомендуют специалисты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставлять еду на весь день.
Последствие: переедание и ожирение.
Альтернатива: выдавать корм порционно утром и вечером.
-
Ошибка: кормить со стола.
Последствие: проблемы с ЖКТ, избыток соли и жира.
Альтернатива: использовать только специализированные корма.
-
Ошибка: путать "просит еду" с "просит внимания".
Последствие: кот учится манипулировать.
Альтернатива: поиграть, а не покормить.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|"Толстый кот — счастливый кот"
|Лишний вес сокращает жизнь и ухудшает самочувствие
|"Кастрированные коты всегда толстеют"
|Только при неправильном питании и малоподвижности
|"Кошка сама знает, сколько ей нужно"
|Большинство животных не контролируют аппетит при постоянном доступе к еде
FAQ
Как понять, что кошка уже страдает от ожирения?
Посмотрите сверху: у здорового питомца должна быть видна талия, а рёбра легко прощупываются под шерстью.
Сколько раз в день нужно кормить взрослую кошку?
Дважды в день, в одно и то же время. Котят — чаще, до 4-5 раз.
Можно ли перевести кошку на диету самостоятельно?
Нет. Диету должен назначить ветеринар, чтобы избежать стресса и дефицита питательных веществ.
3 интересных факта
Каждая лишняя 0,5 кг массы тела сокращает жизнь кошки примерно на 6 месяцев.
По статистике, ожирением страдают до 40% домашних кошек в городах.
Кошки-обжоры чаще болеют диабетом и артритом, чем их стройные сородичи.
