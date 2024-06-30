Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut. Они использовали анкету для диагностики пищевой зависимости у людей и поведенческие тесты у мышей. У зависимых от еды мышей наблюдалось увеличение протео- и актинобактерий, а также снижение количества бактерий Blautia. В исследовании участвовали 88 человек, и у зависимых от еды также было больше протеобактерий и меньше актинобактерий и Blautia.
Изменения в кишечной микробиоте влияли на активность генов в мозге, отвечающих за самоконтроль и принятие решений. Ученые обнаружили, что введение пребиотиков, таких как лактулоза и рамноза, увеличивало количество бактерий Blautia и снижало пищевую зависимость.
Фото: commons.wikimedia.org/Nat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться
В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.
В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома
В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы.
Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул
Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером.
Автоэксперт Сажин: освобождение от ОСАГО может повлечь серьезные последствия в случае ДТП
Государственное решение об исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации автомобилей в России, принятое 25 июня, вызвало разногласия среди экспертов.