Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut. Они использовали анкету для диагностики пищевой зависимости у людей и поведенческие тесты у мышей. У зависимых от еды мышей наблюдалось увеличение протео- и актинобактерий, а также снижение количества бактерий Blautia. В исследовании участвовали 88 человек, и у зависимых от еды также было больше протеобактерий и меньше актинобактерий и Blautia.

Изменения в кишечной микробиоте влияли на активность генов в мозге, отвечающих за самоконтроль и принятие решений. Ученые обнаружили, что введение пребиотиков, таких как лактулоза и рамноза, увеличивало количество бактерий Blautia и снижало пищевую зависимость.

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